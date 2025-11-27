Orosz-ukrán háború: Nagyon nehéz helyzetben vannak az ukránok, egyre intenzívebb az orosz támadás

November 20-án Vlagyimir Putyin orosz elnök ellátogatott a „Zapad” („Nyugat”) harccsoport parancsnoki központjába, ahol egyértelmű üzenetet küldött: a jelenlegi offenzíva célja, hogy kapitulációra kényszerítse Kijevet – hivatalos orosz terminológiával élve: a különleges katonai művelet céljainak elérése. Az alábbiakban a fronton az elmúlt egy hónapban történt legfontosabb fejlemények áttekintése következik, északról dél felé haladva.

Kupjanszk és az északi front

Kupjanszk Harkov megyében található. Az orosz csapatok 2022 szeptemberében-októberében vonultak ki onnan, és közel egy évig viszonylagos nyugalom volt a térségben. Ez tavaly ősszel változott meg, amikor az orosz egységek átkeltek az Oszkol folyón, és biztosítottak egy hídfőállást annak nyugati partján.

A tavasz és a nyár folyamán az orosz csapatok észak felől körbezárták Kupjanszkot, előkészítve a terepet az idei őszi harcokhoz. November elején az orosz katonai vezetés bejelentette, hogy elfoglalták a város keleti részét. Csütörtökön Valerij Geraszimov vezérkari főnök jelentette Vlagyimir Putyinnak, hogy Kupjanszkot teljesen felszabadították, bár megjegyezte, hogy még zajlik egyes elszigetelt ukrán egységek felszámolása. Vizuális megerősítés egyelőre nincs, ezért érdemes óvatosan kezelni az orosz bejelentést; az viszont biztos, hogy a város jelentős része már orosz kézen van.

A térségben még egy fontos fejleményt érdemes megemlíteni: az orosz-ukrán határ közelében fekvő Dvurecsanszkoje falu elfoglalásával az orosz csapatok összekötötték az „Észak” és a „Nyugat” harccsoportok által birtokolt két hídfőállást.