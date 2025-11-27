Orosz-ukrán háború: Nagyon nehéz helyzetben vannak az ukránok, egyre intenzívebb az orosz támadás
2025. november 27. 06:30
Egy hónap alatt gyökeresen megváltozott a front: az orosz csapatok egyszerre hét irányban törnek előre, nyolc városért folynak utcai harcok, miközben az ukrán védelem több ponton összeomlik. A 2025-ös év végére az orosz-ukrán háborúban olyan fordulat következett be, amit 2022 óta nem láttunk.
2025. november 27. 06:30
Az elmúlt egy hónapban jelentősen megváltozott az orosz-ukrán háború képe a frontvonalakon. Az orosz hadsereg jelenleg hét fő irányban támad, és nyolc városért zajlanak heves összecsapások. A háború kirobbanása óta nem volt ekkora léptékű orosz offenzíva. Az időzítés nem véletlen:
a késő őszi-kora téli időszak (raszputyica) rendkívül megnehezíti a manőverező hadviselést,
miközben a drónok az egész harcmezőt megfigyelés alatt tartják.
Az ukrán hadsereg egyre több helyen szembesül válsággal a védelem tekintetében, miközben egyre fogyatkozó tartalékaival igyekszik betömni a fronton keletkező réseket. Jelzi a rájuk nehezedő nyomás nagyságát, hogy 2022 óta most először adtak fel területeket harc nélkül.
Egyelőre ezek a problémák helyi jellegűek, de egyre szaporodó számuk aggasztó tendenciát jelent Kijev számára.
November 20-án Vlagyimir Putyin orosz elnök ellátogatott a „Zapad” („Nyugat”) harccsoport parancsnoki központjába, ahol egyértelmű üzenetet küldött: a jelenlegi offenzíva célja, hogy kapitulációra kényszerítse Kijevet – hivatalos orosz terminológiával élve: a különleges katonai művelet céljainak elérése. Az alábbiakban a fronton az elmúlt egy hónapban történt legfontosabb fejlemények áttekintése következik, északról dél felé haladva.
Kupjanszk és az északi front
Kupjanszk Harkov megyében található. Az orosz csapatok 2022 szeptemberében-októberében vonultak ki onnan, és közel egy évig viszonylagos nyugalom volt a térségben. Ez tavaly ősszel változott meg, amikor az orosz egységek átkeltek az Oszkol folyón, és biztosítottak egy hídfőállást annak nyugati partján.
A tavasz és a nyár folyamán az orosz csapatok észak felől körbezárták Kupjanszkot, előkészítve a terepet az idei őszi harcokhoz. November elején az orosz katonai vezetés bejelentette, hogy elfoglalták a város keleti részét. Csütörtökön Valerij Geraszimov vezérkari főnök jelentette Vlagyimir Putyinnak, hogy Kupjanszkot teljesen felszabadították, bár megjegyezte, hogy még zajlik egyes elszigetelt ukrán egységek felszámolása. Vizuális megerősítés egyelőre nincs, ezért érdemes óvatosan kezelni az orosz bejelentést; az viszont biztos, hogy a város jelentős része már orosz kézen van.
A térségben még egy fontos fejleményt érdemes megemlíteni: az orosz-ukrán határ közelében fekvő Dvurecsanszkoje falu elfoglalásával az orosz csapatok összekötötték az „Észak” és a „Nyugat” harccsoportok által birtokolt két hídfőállást.
Limán és Sziverszk
Limánt – hasonlóan Kupjanszkhoz – szintén 2022-ben veszítette el Oroszország. A város visszavétele nélkül lehetetlen biztosítani a Sziverszkij Donyec folyó északi partját, ami kulcsfontosságú előfeltétele a jelentős ukrán erősség, a Szlavjanszk-Kramatorszk agglomeráció bekerítésének.
Októberben a „Nyugat” harccsoport három oldalról körülzárta a várost, az ukrán erőknek már csak egyetlen keskeny utánpótlási útvonal maradt. A következő hónapokban valószínűleg újabb sikereket ér el az orosz hadsereg ebben a térségben. Délebbre, Szeverodonyeckben szintén folyamatosan romlik az ukrán védelem helyzete. A város három éve kulcsfontosságú ukrán erősségként szolgált a térségben. Zvanovka elfoglalása után az orosz hadsereg már közvetlenül Sziverszk központja felé nyomul.
Sziverszktől nyugatra az orosz csapatok átkeltek a Sziverszkij Donyec folyón, és elfoglaltak két települést a déli parton – ez nemrég még elérhetetlennek tűnt.
Az áttörés arra utal, hogy az ukrán erők ebben a szektorban a kritikus kimerülés határához közelednek.
Konsztantyinovka
Konsztantyinovkában valamivel jobb a helyzet az ukrán erők számára; a város Szlavjanszk és Kramatorszk délkeleti kapujaként szolgál. Itt koncentrálódott korábban az Ukrán Fegyveres Erők második legnagyobb csoportosítása Pokrovszk után, és egészen a közelmúltig sikerült tartaniuk a védvonalat.
November 21-én azonban változott a helyzet, amikor az orosz erők elfoglalták Ivanopolje települést, ezzel áttörve Konsztantyinovka külső védelmét. A harcok immár a város területén folynak. Az orosz hadsereg szerint a város akár már december közepén teljesen orosz kézre kerülhet.
Pokrovszk
Egyértelmű, hogy az idei év legnagyobb és legfontosabb csatája a Pokrovszkért (orosz nevén Krasznoarmejszkért) vívott harc. Pokrovszk, Mirnograd és Rodinszkoje alkotja a második legnagyobb, még ukrán kézen lévő városias térséget.
Mivel nyugatra közel 100 kilométeren át nincs jelentős település, Pokrovszk elvesztése dominoeffektust indíthat el a központi frontszakaszon.
Bár a pontos számok nem ismertek, egyes becslések szerint októberre 2000-5000 ukrán katona került gyakorlatilag bekerítésre Pokrovszkban és Mirnogradban. November 15-ig Pokrovszk teljesen, Rodinszkoje pedig részben orosz kézre került. Az orosz hadsereg bár nem zárta be fizikailag az ostromgyűrűt, a hírek szerint az ostromlott településekhez már csak egy mindössze néhány száz méter széles sávon keresztül lehet eljutni, amelyet az orosz drónok és tüzérség teljes mértékben tűz alatt tart.
A legutóbbi csapatmozgások azt mutatják, hogy a katlan kétfelé szakad: a délebbre lévő ukrán erők észak felé próbálnak visszavonulni, de a legtöbb épület romokban hever, a hőmérséklet pedig fagypont alá süllyedt, gyakorlatilag nincs menedék.
Úgy tűnik, a pokrovszki csata a végső szakaszába lépett. Most a legfontosabb kérdés, hogy az ukrán hadsereg mennyire tudja kiépíteni az újabb védelmi vonalat a várostól nyugatra.
Dnyipropetrovszki terület és Gulajpole
Ez a régió kapja a legkevesebb médiafigyelmet, hiszen nincsenek nagyvárosokért zajló látványos harcok, és legalábbis első látásra nincs drámai változás sem. Ugyanakkor ezen a nyílt sztyeppei területen rendkívül nehéz fenntartani a hatékony védelmet. November 14-15-én az orosz erők elfoglalták a stratégiailag fontos Novopavlovka települést, ezt követően pedig hamar bevették Dacsnojét is. Novopavlovkának a háború előtt kb. 3500 lakosa volt (összehasonlításképp: a kurszki Szudzsának kb. 4900), az orosz előrenyomulás pedig egyetlen lendülettel 8 kilométert tett meg, két védvonalon és egy jelentős vízi akadályon átkelt. Ezek együttesen komoly válságra utalnak az ukrán erők részéről ezen a területen.
Az ukránok számára még aggasztóbb a helyzet a gulajpolei fronton. November eleje óta a „Vosztok” („Kelet”) harccsoport több mint egy tucat települést és több mint 260 négyzetkilométernyi területet foglalt el. Az orosz csapatok már közvetlenül a város ellen nyomulnak; a harcok akár már decemberben áthelyeződhetnek a városon belülre. Az ukrán egységek szinte semmilyen tartós ellenállást nem tanúsítanak, ami arra utal, hogy gyakorlatilag minden tartalékot Pokrovszk irányába csoportosítottak át.
Orehov és a Dnyeper-front
Ez a terület egy ideje már viszonylag „csendes” volt. Ukrajna 2023-as – végül sikertelen – ellentámadása idején itt zajlottak a leghevesebb összecsapások, Orehov pedig az ukrán hadsereg egyik fontos logisztikai központja volt. Az orosz erők az elmúlt hónapban azonban három irányból fokozták a nyomást, szorosabbra húzták a hurkot a város körül, és elfoglalták Malaja Tokmacskát, ami gyakorlatilag Orehov elővárosa. Mindemellett a város erős védelmi állásokkal rendelkezik, így gyors áttörés csak akkor valószínű, ha az egész szektor összeomlik.
A Dnyeper mentén az orosz csapatok továbbra is lassú, módszeres előrenyomulást végeznek. Heves harcok folynak a stratégiailag fontos Sztyepnogorszkért. Az itteni orosz csapatmozgások miatt jelentős ukrán erő van lekötve, mivel ez a terület kulcsfontosságú Zaporizzsja város védelmében.
Fordulópont az orosz-ukrán háborúban
Összességében az elmúlt hónap fordulópontot jelent a harctéren; ez már nem az a „csigaoffenzíva”, amelyet eddig láttunk. Az orosz előrenyomulás már nem elszigetelt áttörések sorozata, hanem koordinált hadjárat, amely az egész front szélességében zajlik.
Az orosz hadsereg átvette a kezdeményezést, miközben a helyzet az ukrán hadsereg kezéből fokozatosan kicsúszik, és egyre kevésbé képes fenntartani a koordinált védelmet. A kérdés már nem az, hogy Oroszország képes-e fenntartani a kezdeményezést, hanem hogy meddig szándékozik vinni ezt az offenzívát.
Az egyre türelmetlenebb trumpi Egyesült Államok új béketervvel állt elő az ukrajnai háború kapcsán, hogy végre lezárják az egyre kilátástalanabb, pusztító konfliktust. Ehhez viszont Ukrajnának, Oroszországnak és az európai hatalmaknak is lesz pár szavuk. Áttörés jön, vagy folytatódik a háború, mint eddig mindig?