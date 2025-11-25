Ft
Ft
6°C
-2°C
Ft
Ft
6°C
-2°C
11. 25.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 25.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Szergej Lavrov alaszka Ukrajna Moszkva béketerv orosz-ukrán háború Oroszország Trump

Moszkva döntött, élesen meghúzta a határokat: ezekkel a feltételekkel fogadja el Trump béketervét

2025. november 25. 13:37

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter elmondta, hogy Moszkva üdvözölte az eredeti amerikai tervet, és most a módosított verzió bemutatását várják, amelyet Washington Kijevvel és európai partnerekkel dolgozott ki.

2025. november 25. 13:37
null

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter kedden kijelentette, hogy az amerikai béketerv módosított változatának tükröznie kellene a Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök Alaszkában kötött megállapodásainak „szellemét és tartalmát” – írta a Reuters.

Az Egyesült Államok eredetileg egy 28 pontból álló béketervet készített, amely főként Oroszországnak kedvezett volna. A hétvégi tárgyalások során azonban az amerikai és az ukrán fél a tervet Ukrajna javára módosította, és a legkényesebb kérdéseket Trumpra és ukrán kollégájára, Volodimir Zelenszkijre bízták.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Előrébb hozták a dátumot: ekkortól áraszthatja el több tízezer migráns Magyarországot – csak egyetlen menekülőút van

Előrébb hozták a dátumot: ekkortól áraszthatja el több tízezer migráns Magyarországot – csak egyetlen menekülőút van
Tovább a cikkhezchevron

Lavrov keddi sajtótájékoztatóján elmondta, hogy Moszkva üdvözölte az eredeti amerikai tervet, és most a módosított verzió bemutatását várják, amelyet Washington Kijevvel és európai partnerekkel dolgozott ki.

A külügyminiszter hangsúlyozta, hogy Oroszország számára teljesen más helyzetet teremt, ha az új terv nem veszi figyelembe az Alaszkában Putyinnal és Trumppal folytatott megbeszéléseket. A TASZSZ jelentése szerint az eredeti 28 pontos tervet nem hivatalos csatornákon keresztül már megkapták, de a módosított verzióval még nem ismerkedtek meg.

Eközben Dan Driscoll, a Pentagon hadseregért felelős államtitkára titkos tárgyalásokra utazott Abu-Dzabiba, ahol már asztalhoz ült egy orosz delegációval, és találkozik Kirilo Budanovval, az ukrán hírszerzés vezetőjével is. A Politico értesülései szerint Driscoll a 19 pontos módosított tervet az Egyesült Arab Emírségek fővárosában mutatja majd be az orosz küldöttségnek.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Alexander NEMENOV / POOL / AFP

***

Összesen 9 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Héja
2025. november 25. 16:08
Sokkal jobb tárgyalni, mint háborúzni. A felek sajna ennek ellenére sem állnak le.
Válasz erre
0
0
Nasi12
2025. november 25. 14:51
-Ukrajna natotag lesz. -De nem lesz -De az lesz -De nem lesz Vasárnap este buli lesz, ha eső nem lesz. Ha nem lesz lesz, ha lesz nem lesz. :)
Válasz erre
3
0
fintaj-2
•••
2025. november 25. 14:08 Szerkesztve
Trumpnál a hálaadás mozgó ünnep lesz. Kénytelen áthelyeztetni, hogy szavatartó maradhasson. A hűbérúr tervét a hűbéres kiheréltetheti? Ki veheti komolyan az ilyen hűbérurat?
Válasz erre
0
10
nemturista
2025. november 25. 14:06
Pedig már rég menesztették az öreget,nem...!?
Válasz erre
4
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!