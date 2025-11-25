Moszkva döntött, élesen meghúzta a határokat: ezekkel a feltételekkel fogadja el Trump béketervét

Eljött, amire mindenki várt: titkos tárgyalások kezdődtek az amerikaiak, az oroszok és az ukránok között Abu-Dzabiban
Hatalmas jelentőségű megbeszélések folynak az Egyesült Arab Emírségek fővárosában.
Szergej Lavrov orosz külügyminiszter elmondta, hogy Moszkva üdvözölte az eredeti amerikai tervet, és most a módosított verzió bemutatását várják, amelyet Washington Kijevvel és európai partnerekkel dolgozott ki.
Szergej Lavrov orosz külügyminiszter kedden kijelentette, hogy az amerikai béketerv módosított változatának tükröznie kellene a Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök Alaszkában kötött megállapodásainak „szellemét és tartalmát” – írta a Reuters.
Az Egyesült Államok eredetileg egy 28 pontból álló béketervet készített, amely főként Oroszországnak kedvezett volna. A hétvégi tárgyalások során azonban az amerikai és az ukrán fél a tervet Ukrajna javára módosította, és a legkényesebb kérdéseket Trumpra és ukrán kollégájára, Volodimir Zelenszkijre bízták.
Lavrov keddi sajtótájékoztatóján elmondta, hogy Moszkva üdvözölte az eredeti amerikai tervet, és most a módosított verzió bemutatását várják, amelyet Washington Kijevvel és európai partnerekkel dolgozott ki.
A külügyminiszter hangsúlyozta, hogy Oroszország számára teljesen más helyzetet teremt, ha az új terv nem veszi figyelembe az Alaszkában Putyinnal és Trumppal folytatott megbeszéléseket. A TASZSZ jelentése szerint az eredeti 28 pontos tervet nem hivatalos csatornákon keresztül már megkapták, de a módosított verzióval még nem ismerkedtek meg.
Eközben Dan Driscoll, a Pentagon hadseregért felelős államtitkára titkos tárgyalásokra utazott Abu-Dzabiba, ahol már asztalhoz ült egy orosz delegációval, és találkozik Kirilo Budanovval, az ukrán hírszerzés vezetőjével is. A Politico értesülései szerint Driscoll a 19 pontos módosított tervet az Egyesült Arab Emírségek fővárosában mutatja majd be az orosz küldöttségnek.
Ezt is ajánljuk a témában
Hatalmas jelentőségű megbeszélések folynak az Egyesült Arab Emírségek fővárosában.
Nyitókép: Alexander NEMENOV / POOL / AFP
***