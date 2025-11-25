Moszkva döntött, élesen meghúzta a határokat: ezekkel a feltételekkel fogadja el Trump béketervét

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter kedden kijelentette, hogy az amerikai béketerv módosított változatának tükröznie kellene a Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök Alaszkában kötött megállapodásainak „szellemét és tartalmát” – írta a Reuters.

Az Egyesült Államok eredetileg egy 28 pontból álló béketervet készített, amely főként Oroszországnak kedvezett volna. A hétvégi tárgyalások során azonban az amerikai és az ukrán fél a tervet Ukrajna javára módosította, és a legkényesebb kérdéseket Trumpra és ukrán kollégájára, Volodimir Zelenszkijre bízták.