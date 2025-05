Leleplező könyvet adtak ki Joe Bidenről, de az igazi botrány nem a könyvben van

Már a 2020-as kampány alatt a világ jelentős része számára nyilvánvaló volt: valami nincs rendben Joe Bidennel. A Demokrata Párt és az amerikai média jelentős része elhessegette az aggodalmakat: „gyerekkori dadogása jön ki rajta”, „idős kora miatt néha lassabb” – mondták, de „egyébként makkegészséges és teljesen alkalmas arra, hogy a világ legbefolyásosabb szuperhatalmának vezetője legyen”. Az elnöksége alatt felhalmozódtak a kínos és aggasztó pillanatok. Végül az elnök állapota annyira nyilvánvalóan leromlott, hogy a kampány közepén, egy katasztrofálisan sikerült vitát követően a párt nyomására visszalépett a versenyből. Ezután a demokraták a dicsőítő kórus szerepét játszották: Biden „történelmi” sikereket ért el, „hősies” amiért átadja a stafétát, sőt Nancy Pelosi, a kongresszusi demokraták vezetők alakja egyenesen azt mondta, hogy Mount Rushmore-ra kell vésetni az elnök arcát.

Még félév sem telt el Joe Biden távozása óta, de már meg is jelent az egyik első leleplező könyv a volt elnökről, ami megerősített mindent, amit eddig is sejteni lehetett: az elnök körüli tanácsadók mindent megtettek, hogy eltitkolják főnökük állapotát.

A könyv kedden jelent meg, a címe „Az eredendő bűn” szerzői pedig Jake Tapper, a CNN sztárműsorvezetője és Alex Thompson, az Axios riportere.

Biden összeomlása a vitán:

Mindenki tudta

A könyv alapján Joe Biden kognitív képességei folyamatosan romlottak, olyan mértékben, hogy

elfelejtette saját tanácsadói neveit, kis létszámú eseményeken is súgógépet használt, és a kabinetjének ülésein csak kártyák segítségével tudta elmondani, amit akart.

Néhány miniszter név nélkül úgy nyilatkozott a szerzőknek, hogy ezek az értekezletek „rettenetesek” voltak, mert minden előre meg volt írva, hogy ne zavarodjon össze az elnök. Az állapota 2020 óta folyamatosan romlott, de a beszámolók szerint az első rossz jelek 2015-ben kezdődtek, ekkor vesztette el legidősebb fiát Beau-t. A könyvből az is kiderül, hogy Biden legközelebbi tanácsadói azon igyekeztek, hogy az adminisztráció olyan tagjai, akik nem tartoztak a „belső körhöz” ne is láthassák az elnököt, még a Fehér Ház liftjében sem. Mi motiválta mindezt? Az, hogy a demokraták meg voltak róla győzödve, hogy egyedül Biden győzheti le Trumpot. A vita után azonban már nem lehetett fenntartani a látszatot.

„A 2024-es választások eredendő bűne Biden döntése volt, hogy újraindul a választásokon, amit agresszív erőfeszítések követtek, hogy elrejtse kognitív képességeinek hanyatlását” – írja Tapper és Thompson a könyvben. Thompson egy interjúban azt mondta, hogy a könyv tulajdonképpen Trump győzelmét mutatja be, csak éppen demokrata oldalról.

A könyv megjelenése előtt pár nappal kijött egy 2023-as felvétel is, amelyen az hallható, mikor Robert Hur különleges ügyész meghallgatta Bident a minősített dokumentumok helytelen tárolásával kapcsolatban. Biden a felvétleken egy idős, gyenge és zavart embernek hangzik.

Hur azt állapította meg a meghallgatások után, hogy az elnök ellen nem érdemes vádat emelni, mert nincs az az esküdszék, aki egy olyan idős embert elítélne, aki még a saját fia halálának az időpontjára sem emlékszik.

Hurt 2024 elején keményen betámadta a Demokrata Párt, és maga Joe Biden is, azt állítva, hogy az ügyész volt az, aki a meghallgatás során illetlen és méltatlan módon felhozta az elnök fiát. A nyilvánosságra hozott felvételből kiderül: Biden kezdett el a fiáról beszélni, és valóban nem emlékezett arra, hogy melyik évben halt meg.

Mi is derül ki a könyvből? Csak az, amit mindenki sejtett: Joe Biden nem volt sem fizikailag, sem mentálisan alkalmas arra, hogy elnök legyen. Ezt látta az őt körül vevő kör, de mégis hallgattak róla, vagy egyenesen azt állították, hogy minden rendben. Az egyik ember, aki hallgatott, az maga Kamala Harris volt, akinek kampánya most Bident hibáztatja a választási veszteséggel kapcsolatban.

Több kérdést is fel vetnek a történtek: az amerikai újságírók miért most göngyölítették fel ezt az ügyet, és miért nem akkor, mikor számított volna, vagyis öt évvel ezelőtt? A Demokrata Párt felellőséget vállal-e azért, hogy a politikusai a szavazók tiltakozására ellenére átnyomták Bident a rendszeren? S, ami talán a legfontosabb: vajon ki hozta a fontos döntéseket, köztük elnöki rendeletek és kegyelmek százait, mikor az elnök gyakran a tíz éve vele levő tanácsadóinak a nevét is elfelejtette?

A média szerepe

A könyv iróniája, hogy az egyik szerzője éppen az a Jake Tapper, aki a CNN-en műsorvezetőként rendszeresen cáfolta, hogy bármi baja lenne Joe Bidennek. Egyik legemlékezetesebb ilyen eset az volt, mikor megtámadta Lara Trumpot, Donald Trump menyét, mikor az már 2020-ban Biden látható kognitív romlásáról beszélt. Tapper azt állította, hogy Lara Trump „Biden dadogását” gúnyolja. Tapper a könyv megjelenése után Megyn Kelly műsorában elismerte, hogy hibázott riporterként, mikor félretolta a konzervatív média érveit Biden állapotával kapcsolatban.

Az amerikai média jelentős része azonban nem tartja magát felelősnek, hogy egészen a hírhedt vitáig félresöpörték azokat a híreket, hogy valami baj lehet Joe Bidennel.

Több riporter, akik korábban „idős-ellenesnek” vagy „méltatlannak” minősítették a Biden egészségével kapcsolatos kritikákat, most felháborodva „döbbennek” meg, hogy a demokraták becsapták őket, és eltitkolták az elnök állapotát.

Tehát az amerikai média jelentős része mossa kezeit, és a politikai osztályra mutogat.

A demokraták válasza

A demokraták vegyesen reagálták: voltak, akik azonnal készek voltak bedobni Bident a busz alá, és őt hibáztatni a 2024-es vereségért, mások még a könyv után is ragaszkodtak hozzá, hogy az elnök könnyedén újraindulhatott volna.

A pártban az az általános nézet, hogy nem Bidenről, hanem Trumpról kellene beszélni.

Nem véletlen, hogy gyorsan túl akarnak lépni. A könyv megjelenése előtt két nappal Biden bejelentette, hogy rákos daganatot találtak nála múlt hét pénteken, amely következtében sok demokrata úgy reagált, hogy „méltatlan” lenne ezek után a botrányról beszélni. De a rákdiganózissal kapcsolatban is felmerült, hogy valóban ennyire friss felfedezés-e ez (az amerikai lapoknak nyilatkozó orvosok szerint, ez szinte lehetetlen a világ legjobb ellátását kapó személy esetében) vagy ezt is évek óta titkolják. Ezt egyébként Hakeem Jeffries a demokraták képviselőházi ellenzék vezetője konspirációnak minősítette.

A Demokrata Párt tehát tovább akar lépni, hiszen a könyvből kiderül: a vezetést is meglepte, hogy Biden újra akar indulni. A párt vezető tagjai azonban megethették volna, hogy támogatják az előválasztás ötletét, amivel elkerülték volna a dicstelen kilépést, majd Kamala Harris bedobását a versenybe.

Az igazi botrány

A legnagyobb botrány azonban az, hogy egy olyan ember ült négy évig a Fehér Házban, aki nem biztos, hogy mindennap tökéletesen tudatában volt annak, hogy mit tesz. Felmerül a kérdés ki hozta a döntéseket a Fehér Házban? Ki volt az, aki annyi kérdésben meghatározta a világ sorsát, kezdve az orosz-ukrán háborútól, a mexikói-amerikai határon át, a gázai konfliktusig? A könyv beszámol egy „politbüro” néven emlegetett szűk körről, amely szorosan fogta Bident.

„Tudni akarom, hogy valóban ő volt-e az Egyesült Államok elnöke. Tudni akarom, mely intézkedései érvénytelenek.

És persze felmerülnek az alkotmányossági kérdések is” – mondta Andy Ogles, Tennessee republikánus képviselője a The Federalist Radio Hour című műsorban. „Hogyan kezeljük ezeket a kérdéseket, ha egyáltalán lehet őket kezelni? És hogyan biztosíthatjuk, hogy ez soha többé ne fordulhasson elő?”

Victor Davis Hanson amerikai történész Megyn Kelly műsorában arra is rámutatott: tekintettel könyvben szereplő leleplezésekre, kérdések merülnek fel Biden 2020-as előválasztási győzelmével kapcsolatban is: hiszen kellett a párt taktikázása az előválasztási győzelméhez. A történész elmondta: míg a republikánusok felháborodtak azon, hogy Biden egy „gyenge és üres eszköz”, akit irányítani lehet, a pártja valószínűleg pont ezt találta előnyösnek. „Ha megnézzük, mit tett a határon, soha nem volt még olyan, aki így tönkretette a határt és 10 millió embert hívott be. Ez egyszerűen őrültség volt. Soha nem volt még olyan, aki 7 billió dollárt nyomtatott” – magyarázta a kommentátor, aki szerint a párt radikális baloldali szárnya arra használta Biden állapotát, hogy megvalósítsák minden idők legprogreszívabb programját.

A botrányra reagáltak a republikánusok is, akik már évek óta aggodalmukat fogalmazták meg Biden állapota miatt. A republikánusok vezette Felügyeleti és Elszámoltathatósági Bizottság meghallgatásokat készül tartani az ügyről. James Comer, a Képviselőház Felügyeleti Bizottságának elnöke szerint kérdések merülnek fel Biden elnökségével kapcsolatban. Comer az elnök állapotának elrejtését a „generációnk egyik legnagyobb botrányának” nevezte.

„Az amerikai népnek joga van tudni, hogy ki volt valójában a döntéshozó a Biden-féle Fehér Házban, mert az nem Joe Biden volt. Mentális hanyatlása mindenki számára nyilvánvaló volt, aki figyelmesen követte az eseményeket”

– mondta Comer egy sajtóközleményben, amelyben bejelentette, hogy a bizottság folytatja a Biden mentális hanyatlásával kapcsolatos vizsgálatot. „De ahelyett, hogy őszinték lettek volna, a Biden-adminisztráció, a kongresszusi demokraták és a hagyományos média hazudtak és eltitkolták az ügyet. Az amerikai népet manipulálták, miközben egy vezetésre alkalmatlan embert tartottak a hatalomban.”