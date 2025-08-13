Ft
Jens Spahn Németország migráció antiszemitizmus Egyesült Államok CDU/CSU

Berlin háborog: „Németországban nincs cenzúra”

2025. augusztus 13. 21:32

Friedrich Merz kormánya nehezen viseli, ha úgy bánnak vele, ahogy ők szoktak például Magyarországgal.

2025. augusztus 13. 21:32
null

Ahogy azt a Mandiner is megírta, az amerikai külügyminisztérium éves emberi jogi jelentése szerint Németországban „jelentős emberi jogi problémák” vannak, köztük a szólásszabadság korlátozása és a migrációval összefüggő antiszemitizmus növekedése.

Jens Spahn
Forrás: Tobias SCHWARZ / AFP

A berlini kormányt láthatólag érzékenyen érintette az a kritika, amelyet a német politikusok előszeretettel vágnak a kelet-európai országok, elsősorban hazánk fejéhez, amikor politikai vagy éppen gazdasági érdekeiket akarják velünk szemben érvényesíteni.

Jens Spahn, a CDU/CSU pártszövetség frakcióvezetője a Welt TV-ben kijelentette:

Mindenki elmondhatja Németországban, amit gondol. Ez egy szabad ország.”

Elismerte, hogy vannak törvényi határok, de figyelmeztetett:

Nem szabad bizonyos vitákat tabusítani.”

Szerinte ha migrációról, integrációról vagy más kényes témákról nem lehet nyíltan beszélni, az azt a benyomást kelti, hogy

az ember már nem mondhatja el, amit gondol”, ami árt a plurális társadalomnak.

Az amerikai jelentés kifogásolja, hogy a német hatóságok az antiszemitizmus elleni küzdelemben túlzottan a jobboldali szélsőségesekre koncentrálnak, miközben elbagatellizálják a bevándorló muszlimok szerepét a jelenségben.

Steffen Meyer helyettes kormányszóvivő szerint ugyanakkor a német kormány nem kíván hivatalosan reagálni a washingtoni kritikákra.

Szerinte a jelentés készítői

eltévesztették a címzést”, mert Németország „szilárd demokrácia”.

Hozzátette:

Németországban nincs cenzúra.”

A Welt kifogásolja, hogy az amerikai jelentés más európai országokat – például Franciaországot és Nagy-Britanniát – is bírál, miközben az általuk „autoriternek” bélyegzett államok, mint például El Salvador, jó minősítést kaptak.

***

Fotó: John MACDOUGALL / AFP

