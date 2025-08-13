Berlin háborog: „Németországban nincs cenzúra”

Keményen beszólt az amerikai külügyminisztérium a németeknek
Az amerikai külügyminisztérium legújabb jelentésében Donald Trump elnök kormánya élesen bírálja a németországi emberi jogi helyzetet.
Friedrich Merz kormánya nehezen viseli, ha úgy bánnak vele, ahogy ők szoktak például Magyarországgal.
Ahogy azt a Mandiner is megírta, az amerikai külügyminisztérium éves emberi jogi jelentése szerint Németországban „jelentős emberi jogi problémák” vannak, köztük a szólásszabadság korlátozása és a migrációval összefüggő antiszemitizmus növekedése.
A berlini kormányt láthatólag érzékenyen érintette az a kritika, amelyet a német politikusok előszeretettel vágnak a kelet-európai országok, elsősorban hazánk fejéhez, amikor politikai vagy éppen gazdasági érdekeiket akarják velünk szemben érvényesíteni.
Jens Spahn, a CDU/CSU pártszövetség frakcióvezetője a Welt TV-ben kijelentette:
Mindenki elmondhatja Németországban, amit gondol. Ez egy szabad ország.”
Elismerte, hogy vannak törvényi határok, de figyelmeztetett:
Nem szabad bizonyos vitákat tabusítani.”
Szerinte ha migrációról, integrációról vagy más kényes témákról nem lehet nyíltan beszélni, az azt a benyomást kelti, hogy
az ember már nem mondhatja el, amit gondol”, ami árt a plurális társadalomnak.
Az amerikai jelentés kifogásolja, hogy a német hatóságok az antiszemitizmus elleni küzdelemben túlzottan a jobboldali szélsőségesekre koncentrálnak, miközben elbagatellizálják a bevándorló muszlimok szerepét a jelenségben.
Steffen Meyer helyettes kormányszóvivő szerint ugyanakkor a német kormány nem kíván hivatalosan reagálni a washingtoni kritikákra.
Szerinte a jelentés készítői
eltévesztették a címzést”, mert Németország „szilárd demokrácia”.
Hozzátette:
Németországban nincs cenzúra.”
A Welt kifogásolja, hogy az amerikai jelentés más európai országokat – például Franciaországot és Nagy-Britanniát – is bírál, miközben az általuk „autoriternek” bélyegzett államok, mint például El Salvador, jó minősítést kaptak.
Lefoglalt mobilok és törvénysértő mémek: az amerikai mainstream média véletlenül megmutatta, milyen abszurdak a német gyűlöletbeszéd törvények.
