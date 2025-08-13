Ft
08. 13.
szerda
Orbán Balázs antiszemita Sziget fesztivál

A Kneecap nevű antiszemita zenekar videón juttatta el gyűlöletkeltő üzenetét a magyar közönséghez

2025. augusztus 13. 19:07

Magyarország területére ugyanis nem léphettek be. És ez így van rendjén.

2025. augusztus 13. 19:07
Orbán Balázs
Orbán Balázs
Facebook

„A Kneecap nevű antiszemita zenekar videón juttatta el gyűlöletkeltő üzenetét a magyar közönséghez. Magyarország területére ugyanis nem léphettek be. És ez így van rendjén. 

Mi ugyanis (tanulva számos nyugat-európai ország hibájából) zéró toleranciát hirdettünk a terrorizmus dicsőítése és az antiszemita megnyilvánulásokkal szemben. 

Mi továbbra is a béke, a biztonság és az európai értékek oldalán állunk, ezért nem fogjuk engedni, hogy Magyarországon is úrrá legyenek a külföldről importált erőszakos ideológiák.”

Nyitókép: Aris Oikonomou / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP

asszaur
•••
2025. augusztus 13. 20:49 Szerkesztve
Nagyon védi a kormány Magyarország szuverenitását (hál istennek), kivéve ha a cionistáknak kell benyalni. Ez volt a provokatív Netanyahu látogatás is, éa a Kneecap kitiltása is.
Válasz erre
0
0
zsuzsa-963
2025. augusztus 13. 20:47
Tegyünk már különbséget az antiszemitizmus és anticionizmus között. A zenekarnak nem a zsidókkal van baja, hanem Izrael tetteivel. Ki irányította az Irgun terrorszervezet azon részlegét, mely a vendégekkel teli Dávid király szállodát felrobbantotta és Deir Jaszin település teljes lakosságát legyilkolta és ezek után béke Nobel-díjat kapott. Tudtommal nem a Hamaszhoz köthető.
Válasz erre
1
0
zsuzsa-963
2025. augusztus 13. 20:41
Tegyünk már különbséget az antiszemitizmus és anticionizmus között. A zenekarnak nem a zsidókkal van baja, hanem Izrael tetteivel. Ki irányította a
Válasz erre
0
0
baronet
2025. augusztus 13. 20:37
Hülyék vagytok ilyenbe beleállni. Senkit nem érdekel egy ilyen banda fröcskölése, kivéve az izraelitákat meg a hazai csicskáikat. Lúzerség.
Válasz erre
0
0
