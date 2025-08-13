„A Kneecap nevű antiszemita zenekar videón juttatta el gyűlöletkeltő üzenetét a magyar közönséghez. Magyarország területére ugyanis nem léphettek be. És ez így van rendjén.

Mi ugyanis (tanulva számos nyugat-európai ország hibájából) zéró toleranciát hirdettünk a terrorizmus dicsőítése és az antiszemita megnyilvánulásokkal szemben.

Mi továbbra is a béke, a biztonság és az európai értékek oldalán állunk, ezért nem fogjuk engedni, hogy Magyarországon is úrrá legyenek a külföldről importált erőszakos ideológiák.”

Nyitókép: Aris Oikonomou / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP