„Európának arra kellene összpontosítania, hogy a saját feltételei szerint váljon újra naggyá” – identitásról és szabadságról vitáztak az MCC Brüsszel csúcsrendezvényén

Az EU jelenlegi vezetése nem képes előmozdítani a békét, és a konfliktust inkább a centralizáció erősítésére használja”.

Szerinte a kiút egy vezetőváltás lenne Brüsszelben, ami lehetőséget teremthet Európa politikai megújulására és a béke felé vezető diplomáciai törekvések újraindítására.

John O’Brien, a brüsszeli MCC kommunikációs vezetője szerint a kulcskérdés az: „milyen Európáért vagyunk hajlandóak harcolni?” Mathieu Bock-Coté szociológus, esszéíró pedig arra figyelmeztetett, hogy a valóság átformálása és a kontrollált nyilvánosság veszélyesen eltávolodott a demokráciától.

„Vagy megtörjük ezt a rendszert, vagy az fog megtörni minket”

– mutatott rá.

Dogmák helyett lehetőségek

A szólásszabadság helyzetét külön panel vitatta meg: a résztvevők szerint a „nyelvrendőrség” terjedése és a szabályozási szigor a demokratikus vita létét fenyegeti. László András fideszes EP-képviselő bírálta a brüsszeli döntéshozatalt, mondván:

sürgős változásra, és olyan vezetőkre van szükség, „akik a szólásszabadságot helyezik előtérbe az ideológiai nyomással szemben”.

László András

Forrás: MCC

A migrációval foglalkozó blokk előadói szerint a tömeges bevándorlás továbbra is Európa egyik legnagyobb kihívása, miközben az uniós eszközök kevésnek bizonyulnak. A résztvevők erősebb határvédelmet, átláthatóbb jogi kereteket és hatékonyabb visszaküldési rendszert sürgettek. A panel előadói – köztük Matt Goodwin, Thierry Mariani és Richard Schenk – rámutattak: bár a nemzeti konzervatív erők egyre sikeresebbek, a kormányzásban gazdasági akadályokkal néznek szembe. A fiatal konzervatív vezetők hangsúlyozták a generációk felelősségét Európa jövőjének alakításában, az identitás és a határok kérdésének nyílt képviseletében.

Forrás: MCC

A kétnapos konferencia üzenete világos volt: Európa több helyén erősödik az igény egy olyan politikai alternatívára, amely

a nemzeti szuverenitást,

a kulturális örökséget és

a józan észt helyezi a középpontba, valamint

új választ keres arra, mi legyen Európa lelke a következő évtizedben.

Európa népei pedig maguk akarnak dönteni saját sorsukról.