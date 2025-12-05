„Európának arra kellene összpontosítania, hogy a saját feltételei szerint váljon újra naggyá” – identitásról és szabadságról vitáztak az MCC Brüsszel csúcsrendezvényén
2025. december 05. 17:34
Két napon át folyt az eszmecsere a nemzeti önrendelkezésről, a kultúra, a szólásszabadság és a demokrácia válságáról Brüsszelben.
2025. december 05. 17:34
Az idei év egyik legfontosabb konzervatív európai rendezvénye volt a Battle for the Soul of Europe (Harc Európa lelkéért) névre keresztelt konferenciát, amelyet az MCC brüsszeli központja szervezett. A tavaly kis híján ellehetetlenített NatCon után a szervezők most „a józan ész és a szólásszabadság diadalának” tartják, hogy több mint hatszáz résztvevő előtt, EP-képviselők, kutatók és vezető elemzők részvételével nyíltan beszélhettek Európa jövőjéről december 3-án és 4-én.
Nem találni olyan meghatározó nyugati lapot, amely ne számolt volna be a békepárti és migrációellenes NatConról, igaz, egyes baloldali portálok a tények ellenére sem akarták elengedni saját narratívájukat.
Az őszinte, józan politika előretörése
Jacob Reynolds, a brüsszeli MCC-központ vezetője köszöntőjében arról beszélt, hogy
Szalai Zoltán, az MCC főigazgatója szerint a fiatalok sikeréhez szakmai kiválóság, identitás és közösségi felelősség kell.
Mi nem azt tanítjuk, hogy mit gondoljanak, hanem azt, hogyan gondolkodjanak kritikusan. Nálunk a cancel culture helyett az érvek kultúrája uralkodik”
– hangsúlyozta.
A nyitónap előadói a kulturális gyökerek és a nemzeti szuverenitás védelme mellett tettek hitet. Monika Gabriela Bartoszewicz, a norvégiai UiT Egyetem biztonságpolitikai szakértője szerint
a kultúra a nép lelke, amely a világ számára is láthatóvá válik”.
Míg Francesco Giubilei, a Tatarella Alapítvány elnöke úgy vélte:
A legnagyobb álhír az, hogy mi Európa-ellenesek lennénk.”
Mick Hume, a The European Conservative szerkesztője azt az alapvető kérdést tette fel:
Képes-e Európa még megfogalmazni, hogy mit akar megvédeni?”
Erre Werner Patzelt, az MCC Brüsszel vendégprofesszora így reagált:
Európának arra kellene összpontosítania, hogy a saját feltételei szerint váljon újra naggyá.”
A nemzeti önrendelkezést érintő vitákban Virginie Joron, a francia Nemzeti Tömörülés EP-képviselője az európai uniós centralizáció veszélyeire hívta fel a figyelmet:
„Brüsszel víziója egyetlen állam és állampolgárság létrehozása.”
Jerzy Kwaśniewski, az Ordo Iuris Intézet elnöke úgy értékelte:
Eljött a mi pillanatunk, hogy beszéljünk az emberekkel, és visszavegyük az irányítást nemzeti szintre.”
A gazdasági dimenziót Pedro Frazão, a portugál Chega párt alelnöke foglalta össze: „Ha Európa nem épít ipart, múzeummá válik.”
Visszatalál-e Európa a demokratikus útra?
Európa polgárai nem akarnak technokrata irányítás alatt élni, ezért elkerülhetetlen, hogy újra visszataláljunk Európa lelkéhez”
– fogalmazott a rendezvény második napján köszöntőjében Orbán Balázs volt, aki szerint az európai elitek a hatalom további központosítására törekszenek, miközben a háború árnyéka egyre súlyosabb.
A miniszterelnök politikai igazgatója úgy fogalmazott:
Az EU jelenlegi vezetése nem képes előmozdítani a békét, és a konfliktust inkább a centralizáció erősítésére használja”.
Szerinte a kiút egy vezetőváltás lenne Brüsszelben, ami lehetőséget teremthet Európa politikai megújulására és a béke felé vezető diplomáciai törekvések újraindítására.
John O’Brien, a brüsszeli MCC kommunikációs vezetője szerint a kulcskérdés az: „milyen Európáért vagyunk hajlandóak harcolni?” Mathieu Bock-Coté szociológus, esszéíró pedig arra figyelmeztetett, hogy a valóság átformálása és a kontrollált nyilvánosság veszélyesen eltávolodott a demokráciától.
„Vagy megtörjük ezt a rendszert, vagy az fog megtörni minket”
– mutatott rá.
Dogmák helyett lehetőségek
A szólásszabadság helyzetét külön panel vitatta meg: a résztvevők szerint a „nyelvrendőrség” terjedése és a szabályozási szigor a demokratikus vita létét fenyegeti. László András fideszes EP-képviselő bírálta a brüsszeli döntéshozatalt, mondván:
sürgős változásra, és olyan vezetőkre van szükség, „akik a szólásszabadságot helyezik előtérbe az ideológiai nyomással szemben”.
A migrációval foglalkozó blokk előadói szerint a tömeges bevándorlás továbbra is Európa egyik legnagyobb kihívása, miközben az uniós eszközök kevésnek bizonyulnak. A résztvevők erősebb határvédelmet, átláthatóbb jogi kereteket és hatékonyabb visszaküldési rendszert sürgettek. A panel előadói – köztük Matt Goodwin, Thierry Mariani és Richard Schenk – rámutattak: bár a nemzeti konzervatív erők egyre sikeresebbek, a kormányzásban gazdasági akadályokkal néznek szembe. A fiatal konzervatív vezetők hangsúlyozták a generációk felelősségét Európa jövőjének alakításában, az identitás és a határok kérdésének nyílt képviseletében.
A kétnapos konferencia üzenete világos volt: Európa több helyén erősödik az igény egy olyan politikai alternatívára, amely
a nemzeti szuverenitást,
a kulturális örökséget és
a józan észt helyezi a középpontba, valamint
új választ keres arra, mi legyen Európa lelke a következő évtizedben.
Európa népei pedig maguk akarnak dönteni saját sorsukról.
