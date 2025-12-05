Ft
12. 05.
péntek
Orbán Balázs MCC Brüsszel migráció Szalay Zoltán MCC szólásszabadság MCC Brussels László András Európai Unió szuverenitás

„Európának arra kellene összpontosítania, hogy a saját feltételei szerint váljon újra naggyá” – identitásról és szabadságról vitáztak az MCC Brüsszel csúcsrendezvényén

2025. december 05. 17:34

Két napon át folyt az eszmecsere a nemzeti önrendelkezésről, a kultúra, a szólásszabadság és a demokrácia válságáról Brüsszelben.

2025. december 05. 17:34
null

Az idei év egyik legfontosabb konzervatív európai rendezvénye volt a Battle for the Soul of Europe (Harc Európa lelkéért) névre keresztelt konferenciát, amelyet az MCC brüsszeli központja szervezett. A tavaly kis híján ellehetetlenített NatCon után a szervezők most „a józan ész és a szólásszabadság diadalának” tartják, hogy több mint hatszáz résztvevő előtt, EP-képviselők, kutatók és vezető elemzők részvételével nyíltan beszélhettek Európa jövőjéről december 3-án és 4-én.

Az őszinte, józan politika előretörése

Jacob Reynolds, a brüsszeli MCC-központ vezetője köszöntőjében arról beszélt, hogy

„Európa valódi lelke maga a lélek keresése.”

Szalai Zoltán
Forrás: MCC

Szalai Zoltán, az MCC főigazgatója szerint a fiatalok sikeréhez szakmai kiválóság, identitás és közösségi felelősség kell.

Mi nem azt tanítjuk, hogy mit gondoljanak, hanem azt, hogyan gondolkodjanak kritikusan. Nálunk a cancel culture helyett az érvek kultúrája uralkodik”

– hangsúlyozta.

A nyitónap előadói a kulturális gyökerek és a nemzeti szuverenitás védelme mellett tettek hitet. Monika Gabriela Bartoszewicz, a norvégiai UiT Egyetem biztonságpolitikai szakértője szerint

a kultúra a nép lelke, amely a világ számára is láthatóvá válik”.

Monika Gabriela Bartoszewicz, Andrej Lokar, Nicholas Tate és Francesco Giubilei
Forrás: MCC

Míg Francesco Giubilei, a Tatarella Alapítvány elnöke úgy vélte:

A legnagyobb álhír az, hogy mi Európa-ellenesek lennénk.”

Mick Hume, a The European Conservative szerkesztője azt az alapvető kérdést tette fel:

Képes-e Európa még megfogalmazni, hogy mit akar megvédeni?”

Erre Werner Patzelt, az MCC Brüsszel vendégprofesszora így reagált:

Európának arra kellene összpontosítania, hogy a saját feltételei szerint váljon újra naggyá.”

A nemzeti önrendelkezést érintő vitákban Virginie Joron, a francia Nemzeti Tömörülés EP-képviselője az európai uniós centralizáció veszélyeire hívta fel a figyelmet:

„Brüsszel víziója egyetlen állam és állampolgárság létrehozása.”

Virginie Joron
Forrás: MCC

Jerzy Kwaśniewski, az Ordo Iuris Intézet elnöke úgy értékelte:

Eljött a mi pillanatunk, hogy beszéljünk az emberekkel, és visszavegyük az irányítást nemzeti szintre.”

A gazdasági dimenziót Pedro Frazão, a portugál Chega párt alelnöke foglalta össze: „Ha Európa nem épít ipart, múzeummá válik.”

Visszatalál-e Európa a demokratikus útra?

Európa polgárai nem akarnak technokrata irányítás alatt élni, ezért elkerülhetetlen, hogy újra visszataláljunk Európa lelkéhez”

– fogalmazott a rendezvény második napján köszöntőjében Orbán Balázs volt, aki szerint az európai elitek a hatalom további központosítására törekszenek, miközben a háború árnyéka egyre súlyosabb.

Orbán Balázs
Forrás: MCC

A miniszterelnök politikai igazgatója úgy fogalmazott:

Az EU jelenlegi vezetése nem képes előmozdítani a békét, és a konfliktust inkább a centralizáció erősítésére használja”.

Szerinte a kiút egy vezetőváltás lenne Brüsszelben, ami lehetőséget teremthet Európa politikai megújulására és a béke felé vezető diplomáciai törekvések újraindítására.

John O’Brien, a brüsszeli MCC kommunikációs vezetője szerint a kulcskérdés az: „milyen Európáért vagyunk hajlandóak harcolni?” Mathieu Bock-Coté szociológus, esszéíró pedig arra figyelmeztetett, hogy a valóság átformálása és a kontrollált nyilvánosság veszélyesen eltávolodott a demokráciától.

„Vagy megtörjük ezt a rendszert, vagy az fog megtörni minket”

– mutatott rá.

Dogmák helyett lehetőségek

A szólásszabadság helyzetét külön panel vitatta meg: a résztvevők szerint a „nyelvrendőrség” terjedése és a szabályozási szigor a demokratikus vita létét fenyegeti. László András fideszes EP-képviselő bírálta a brüsszeli döntéshozatalt, mondván:

sürgős változásra, és olyan vezetőkre van szükség, „akik a szólásszabadságot helyezik előtérbe az ideológiai nyomással szemben”.

László András
Forrás: MCC

A migrációval foglalkozó blokk előadói szerint a tömeges bevándorlás továbbra is Európa egyik legnagyobb kihívása, miközben az uniós eszközök kevésnek bizonyulnak. A résztvevők erősebb határvédelmet, átláthatóbb jogi kereteket és hatékonyabb visszaküldési rendszert sürgettek. A panel előadói – köztük Matt Goodwin, Thierry Mariani és Richard Schenk – rámutattak: bár a nemzeti konzervatív erők egyre sikeresebbek, a kormányzásban gazdasági akadályokkal néznek szembe. A fiatal konzervatív vezetők hangsúlyozták a generációk felelősségét Európa jövőjének alakításában, az identitás és a határok kérdésének nyílt képviseletében.

Forrás: MCC

A kétnapos konferencia üzenete világos volt: Európa több helyén erősödik az igény egy olyan politikai alternatívára, amely

  • a nemzeti szuverenitást,
  • a kulturális örökséget és
  • a józan észt helyezi a középpontba, valamint
  • új választ keres arra, mi legyen Európa lelke a következő évtizedben.

Európa népei pedig maguk akarnak dönteni saját sorsukról.

***

Fotó: MCC
 

dzso bacsi
2025. december 05. 18:39
Mindig a kis ewokok jutnak eszembe a star wars-ból, amikor meglátom ezt surmót. Nem teljesen úgy néz ki?
csulak
2025. december 05. 17:35
ezt az EU-t korruptak, idiotak es degeneraltak vezetik, jozan eszt nagyitoval kell keresni
