Garázdaság, lopás, csalás, szexuális erőszak kísérlete, szexuális kényszerítés – ilyen volt az idei Sziget

Közzétette a rendőrség, milyen szabálysértések és bűncselekmények történtek az idei Sziget Fesztivál szűk egy hete alatt, mint írták, kábítószer-kereskedelem gyanúja miatt három, kábítószer birtoklása, illetve fogyasztása miatt tíz embert fogtak el. A tájékoztatásuk alapján nagyjából

55 gramm mennyiségű tablettát, nagyjából 360 gramm port, 5 gramm kokaint és 45 gramm növényi származékot foglaltak le.

Garázdaság miatt hét, lopás miatt kettő, míg csalás miatt kettő, valamint szexuális erőszak kísérlete miatt egy, illetve szexuális kényszerítés miatt is egy embert fogtak el. Négy ellenőrzött személyről derült ki, hogy körözés alatt állnak, mégis kilátogattak a fesztiválra, őket gyorsan elfogták.

A biztonsági intézkedés keretében a rendőrök 13 ember orvosi ellátásáról intézkedtek. A Sziget környékén a közúti és hajóforgalmat is ellenőrizték, amelynek keretében engedély nélküli vezetés miatt egy, eltiltás hatálya alatti járművezetés miatt egy és ittas vezetés miatt is egy főt fogtak el.

