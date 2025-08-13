Ft
Ft
34°C
15°C
Ft
Ft
34°C
15°C
08. 13.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
Orbán Viktor
migráció
migráció
energiaválság
energiaválság
orosz-ukrán háború
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 13.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
környék erőszak kísérlet bűncselekmény Sziget Fesztivál kereskedelem

Garázdaság, lopás, csalás, szexuális erőszak kísérlete, szexuális kényszerítés – ilyen volt az idei Sziget

2025. augusztus 13. 21:27

Rengeteg dolga volt a rendőrségnek.

2025. augusztus 13. 21:27
Nyitókép: Kisbenedek Attila/AFP

Közzétette a rendőrség, milyen szabálysértések és bűncselekmények történtek az idei Sziget Fesztivál szűk egy hete alatt, mint írták, kábítószer-kereskedelem gyanúja miatt három, kábítószer birtoklása, illetve fogyasztása miatt tíz embert fogtak el. A tájékoztatásuk alapján nagyjából

55 gramm mennyiségű tablettát, nagyjából 360 gramm port, 5 gramm kokaint és 45 gramm növényi származékot foglaltak le.

Garázdaság miatt hét, lopás miatt kettő, míg csalás miatt kettő, valamint szexuális erőszak kísérlete miatt egy, illetve szexuális kényszerítés miatt is egy embert fogtak el. Négy ellenőrzött személyről derült ki, hogy körözés alatt állnak, mégis kilátogattak a fesztiválra, őket gyorsan elfogták. 

A biztonsági intézkedés keretében a rendőrök 13 ember orvosi ellátásáról intézkedtek. A Sziget környékén a közúti és hajóforgalmat is ellenőrizték, amelynek keretében engedély nélküli vezetés miatt egy, eltiltás hatálya alatti járművezetés miatt egy és ittas vezetés miatt is egy főt fogtak el.

Nyitókép: Kisbenedek Attila/AFP

 

Összesen 8 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
egyszeri
2025. augusztus 13. 22:09
A nyugathoz képest van még hova fejlődni. Be kell engedni a "messziről jött embereket" és lehetővé tenni az élő-bábus teke játékokat, különféle kategóriákban, mint személyautós, kisbuszos, teherautós és kamionos szereléssel.
Válasz erre
0
1
europész
2025. augusztus 13. 22:05
Mindig is a bun szigete volt amiota van ez a rendezveny.
Válasz erre
0
2
letsgobrandon-2
2025. augusztus 13. 21:35
pfff.......egy átlagos chicagoi házibulin legalább van egy két halott .. van még hova fejlődni
Válasz erre
2
1
nyugalom
2025. augusztus 13. 21:29
Keretik betiltani!
Válasz erre
1
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!