Felháborították a lengyel elnököt a szélsőséges ukrán szimbólumok – egyből javaslatot nyújtott be

Karol Nawrocki lengyel elnök élesen bírálta, hogy a varsói Nemzeti Stadionban rendezett koncerten a szélsőjobboldali ukrán vezető, Sztepan Bandera szimbólumai jelentek meg – írja a remix.

Az RMF24 szerint a rendőrség 109 embert tartóztatott fel a fehérorosz művész, Maks Korzh szombati koncertjén. A vádak között szerepel kábítószer-birtoklás, pirotechnikai eszközök behozatala, a rendezvény területére való behatolás és a biztonsági személyzet testi épségének megsértése. Hetvenkét embert bűncselekménnyel, 37-et szabálysértéssel vádolnak, továbbá 50 embert összesen 11 450 zlotyival (kb. 1 millió forint) bírsággal sújtottak.

A legsúlyosabb vétség alkotmánysértés lehet: a rendőrség vizsgálja a felvételeket, amelyeken ukrán nacionalista jelszavakat kiabáltak és a radikális Ukrán Felkelő Hadsereg (UPA) zászlóit lengették.

A vörös-fekete, trójai motívummal ellátott zászlót az UPA és az azt létrehozó Ukrán Nacionalisták Szervezete (OUN-B) használta, amely felelős a volhíniai lengyel mészárlásokért.

„A Bandera-szimbólumok lengyel nyilvános tereken való megjelenése felháborító és elfogadhatatlan. Határozottan fel kell lépni az ilyen emberek kiutasításával” – mondta Nawrocki a wPolityce szerint.

„Még az Nemzeti Emlékezet Intézetének elnökeként részt vettem egy törvényjavaslat előkészítésében, amely a vörös-fekete zászlót is a tiltott szimbólumok közé sorolná. Ezt meg kell tenni Lengyelországban. Tudom, hogy a javaslat a lengyel szejmben van, remélem, a parlamenti többség végre elfogadja” – tette hozzá Nawrocki.

Nyitókép: Wojtek RADWANSKI / AFP