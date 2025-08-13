Ft
Ft
34°C
15°C
Ft
Ft
34°C
15°C
08. 13.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
Orbán Viktor
migráció
migráció
energiaválság
energiaválság
orosz-ukrán háború
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 13.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
karol nawrocki Lengyelország ukrán

Felháborították a lengyel elnököt a szélsőséges ukrán szimbólumok – egyből javaslatot nyújtott be

2025. augusztus 13. 22:00

„Határozottan fel kell lépni az ilyen emberek kiutasításával” – mondta Karol Nawrocki.

2025. augusztus 13. 22:00
null

Karol Nawrocki lengyel elnök élesen bírálta, hogy a varsói Nemzeti Stadionban rendezett koncerten a szélsőjobboldali ukrán vezető, Sztepan Bandera szimbólumai jelentek meg – írja a remix.

Az RMF24 szerint a rendőrség 109 embert tartóztatott fel a fehérorosz művész, Maks Korzh szombati koncertjén. A vádak között szerepel kábítószer-birtoklás, pirotechnikai eszközök behozatala, a rendezvény területére való behatolás és a biztonsági személyzet testi épségének megsértése. Hetvenkét embert bűncselekménnyel, 37-et szabálysértéssel vádolnak, továbbá 50 embert összesen 11 450 zlotyival (kb. 1 millió forint) bírsággal sújtottak.

A legsúlyosabb vétség alkotmánysértés lehet: a rendőrség vizsgálja a felvételeket, amelyeken ukrán nacionalista jelszavakat kiabáltak és a radikális Ukrán Felkelő Hadsereg (UPA) zászlóit lengették.

 A vörös-fekete, trójai motívummal ellátott zászlót az UPA és az azt létrehozó Ukrán Nacionalisták Szervezete (OUN-B) használta, amely felelős a volhíniai lengyel mészárlásokért.

„A Bandera-szimbólumok lengyel nyilvános tereken való megjelenése felháborító és elfogadhatatlan. Határozottan fel kell lépni az ilyen emberek kiutasításával” – mondta Nawrocki a wPolityce szerint.

„Még az Nemzeti Emlékezet Intézetének elnökeként részt vettem egy törvényjavaslat előkészítésében, amely a vörös-fekete zászlót is a tiltott szimbólumok közé sorolná. Ezt meg kell tenni Lengyelországban. Tudom, hogy a javaslat a lengyel szejmben van, remélem, a parlamenti többség végre elfogadja” – tette hozzá Nawrocki.

Nyitókép: Wojtek RADWANSKI / AFP

Ezt is ajánljuk a témában

 

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Szeky
2025. augusztus 13. 22:44
Miért nem a fronton vannak ezek a nagy hazafik?
Válasz erre
0
0
Takagi
2025. augusztus 13. 22:04
Perfekt.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!