Éleződik a feszültség Lengyelországban: 57 ukránt deportáltak azonnali hatállyal (VIDEÓ)

Lengyelország 57 ukránt deportál a varsói Max Korzh-koncert után – jelentette be a lengyel miniszterelnök, Donald Tusk. A vasárnapi koncerten egy csoport ukrán férfi futkározott a stadionban pirotechnikai eszközökkel,

valamint az ukrán szélsőjobboldali nacionalisták zászlajával (OUN–UPA)

– adta hírül a ma7.sk.

Az UPA (Ukrán Felkelő Hadsereg) a második világháború idején egyszerre harcolt a náci német és a szovjet megszállás ellen, vezetője Roman Suhevics volt. Az OUN–UPA egységei az 1943–45 között zajló, volhíniai mészárlásként ismert etnikai tisztogatás során a háború előtt Lengyelországhoz tartozó Volhíniában és az egykori Kelet-Galíciában mintegy százezer lengyelt mészároltak le.

Andrzej Duda néhány hete, a népirtás áldozatainak emléknapján mondott beszédében a lengyel történelem egyik legtragikusabb eseményének nevezte az OUN és az UPA által elkövetett népirtást, amelynek csúcspontja az 1943. július 11-ei úgynevezett „Véres vasárnap” volt.

Az áldozatok tömegsírjainak feltárását Ukrajna 2017-ben leállította. A lengyel fél eddig 26 kérvényt nyújtott be az exhumálásokra, de csak a nyugat-ukrajnai Puzsniki faluban eltemetett több mint negyven áldozat feltárására kapott engedélyt Kijevtől.

Donald Tusk az esetet „fölösleges agressziónak” nevezte, amely sokkolta a lengyel közvéleményt.