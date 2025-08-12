Éleződik a feszültség Lengyelországban: 57 ukránt deportáltak azonnali hatállyal (VIDEÓ)

Visszavágott Magyar Péternek a megfenyegetett egykori lengyel miniszter-helyettes: várja a tárgyalóterembe a Tisza-vezért
A lengyel hatóságok határozott lépést tettek egy varsói koncerten történt incidens után.
Lengyelország 57 ukránt deportál a varsói Max Korzh-koncert után – jelentette be a lengyel miniszterelnök, Donald Tusk. A vasárnapi koncerten egy csoport ukrán férfi futkározott a stadionban pirotechnikai eszközökkel,
valamint az ukrán szélsőjobboldali nacionalisták zászlajával (OUN–UPA)
– adta hírül a ma7.sk.
Az UPA (Ukrán Felkelő Hadsereg) a második világháború idején egyszerre harcolt a náci német és a szovjet megszállás ellen, vezetője Roman Suhevics volt. Az OUN–UPA egységei az 1943–45 között zajló, volhíniai mészárlásként ismert etnikai tisztogatás során a háború előtt Lengyelországhoz tartozó Volhíniában és az egykori Kelet-Galíciában mintegy százezer lengyelt mészároltak le.
Andrzej Duda néhány hete, a népirtás áldozatainak emléknapján mondott beszédében a lengyel történelem egyik legtragikusabb eseményének nevezte az OUN és az UPA által elkövetett népirtást, amelynek csúcspontja az 1943. július 11-ei úgynevezett „Véres vasárnap” volt.
Az áldozatok tömegsírjainak feltárását Ukrajna 2017-ben leállította. A lengyel fél eddig 26 kérvényt nyújtott be az exhumálásokra, de csak a nyugat-ukrajnai Puzsniki faluban eltemetett több mint negyven áldozat feltárására kapott engedélyt Kijevtől.
Donald Tusk az esetet „fölösleges agressziónak” nevezte, amely sokkolta a lengyel közvéleményt.
