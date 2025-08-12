Ft
08. 12.
kedd
08. 12.
kedd
Lengyelország Ukrajna deportálás

Éleződik a feszültség Lengyelországban: 57 ukránt deportáltak azonnali hatállyal (VIDEÓ)

2025. augusztus 12. 18:42

A lengyel hatóságok határozott lépést tettek egy varsói koncerten történt incidens után.

2025. augusztus 12. 18:42
null

Lengyelország 57 ukránt deportál a varsói Max Korzh-koncert után – jelentette be a lengyel miniszterelnök, Donald Tusk. A vasárnapi koncerten egy csoport ukrán férfi futkározott a stadionban pirotechnikai eszközökkel, 

valamint az ukrán szélsőjobboldali nacionalisták zászlajával (OUN–UPA)

– adta hírül a ma7.sk

Az UPA (Ukrán Felkelő Hadsereg) a második világháború idején egyszerre harcolt a náci német és a szovjet megszállás ellen, vezetője Roman Suhevics volt. Az OUN–UPA egységei az 1943–45 között zajló, volhíniai mészárlásként ismert etnikai tisztogatás során a háború előtt Lengyelországhoz tartozó Volhíniában és az egykori Kelet-Galíciában mintegy százezer lengyelt mészároltak le.

Andrzej Duda néhány hete, a népirtás áldozatainak emléknapján mondott beszédében a lengyel történelem egyik legtragikusabb eseményének nevezte az OUN és az UPA által elkövetett népirtást, amelynek csúcspontja az 1943. július 11-ei úgynevezett „Véres vasárnap” volt.

Az áldozatok tömegsírjainak feltárását Ukrajna 2017-ben leállította. A lengyel fél eddig 26 kérvényt nyújtott be az exhumálásokra, de csak a nyugat-ukrajnai Puzsniki faluban eltemetett több mint negyven áldozat feltárására kapott engedélyt Kijevtől.

Donald Tusk az esetet „fölösleges agressziónak” nevezte, amely sokkolta a lengyel közvéleményt.

Nyitókép: Klaudia Radecka/NurPhoto via AFP

***

Zsolt75
2025. augusztus 12. 19:24
Ez majdnem olyan "vicces", mint egy izraeli koncerten horikeris zászlóval pogózni. Ott mondjuk kaptak volna egy heveny kravmaga-fertőzést...
sanya55-2
2025. augusztus 12. 19:23
Tusk kísérje őket haza Kiiiijiiiiiviiiibbbbiii-be
Zsolt75
2025. augusztus 12. 19:17
Deportálták a lófaszt. Akkor mehetnének a frontra. Kitiltották őket lengyelországból, hogy az uniót boldogítsák tovább ...
westend
2025. augusztus 12. 19:16
na, ejrópa végre egy kis ízelítőt kap a hohol demokráciából. Gyorsan vegyük fel őket, olyan kis cukik :)
