Visszavágott Magyar Péternek a megfenyegetett egykori lengyel miniszter-helyettes: várja a tárgyalóterembe a Tisza-vezért

A Magyar-Lengyel Szabadság Intézetének vezetője arra is rámutatott, hogy Tusk emberei

megszegik az ígéreteiket,

kisajátítják az államot,

és példátlan mértékű politikai korrupciót terjesztenek.

„De nemcsak az ellenzéket üldözik, hanem azokat az egyszerű polgárokat is, akik nem hajlandók úgy táncolni, ahogy ők fütyülnek”.

Romanowski arra is kitért, hogy a kabinet tagjai hamisan vádolnak másokat azokkal a dolgokkal, amelyekben ők a bűnösek. Példaként a saját esetét hozta, hiszen az illegálisan működő ügyészség koholt vádak alapján üldözi. S mint ismert, ezek a vádak annyira alaptalanok, hogy még az Interpol is elutasította az ellene indított kérelmüket.

Hazudnak reggel, délben és este. Ez a baloldali–liberális elit természete”.

– szögezte le.