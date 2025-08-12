Visszavágott Magyar Péternek a megfenyegetett egykori lengyel miniszter-helyettes: várja a tárgyalóterembe a Tisza-vezért

Válaszolt Magyar Péternek
Végül arra is kitért, hogy a lengyel elit a hazug propagandájukkal már azt próbálja elhitetni az emberekkel, hogy a magyarok érdekeit a globalisták jobban védenék, mint egy olyan kormány, amely az állam szuverenitását védi.
Ezt követően üzent az őt már-már megfenyegető Magyar Péternek. Mint írta, a Tisza Párt elnöke jobban teszi, ha felkészül a tárgyalásra. Amint helyreáll a jog és a rend Lengyelországban,
felelni fog azokért a hazugságokért, amiket róla terjesztett.
„Nem hagyom, hogy ez a Soros és Weber bábja megsértsen, akit a főnökei azért védenek, hogy végrehajthassa a terveiket Magyarországon, ha valaha hatalomra kerülne” – zárta gondolatait Marcin Romanowski.
A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:
