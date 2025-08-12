Ft
Visszavágott Magyar Péternek a megfenyegetett egykori lengyel miniszter-helyettes: várja a tárgyalóterembe a Tisza-vezért

2025. augusztus 12. 15:06

„A magyarokat nem fogják megtéveszteni a globalisták hazugságai, manipulációja és zsarolása” – jelentette ki Marcin Romanowski.

2025. augusztus 12. 15:06
null

Mint arról a Mandiner is beszámolt, Magyar Péter terjedelmes interjút adott a lengyel Gazeta Wyborczának, melyben többek között üzent a hazánkban december óta politikai menedékjoggal tartózkodó Marcin Romanowskinak. 

A Tisza-vezér úgy fogalmazott, 

a volt lengyel politikus helyében lassan más országot keresne, ahol „bujkálhat”.

Ezt az egykori lengyel miniszter-helyettes sem hagyta szó nélkül. Reakciójának felütésében azt írta

A magyarokat nem fogják megtéveszteni a globalisták hazugságai, manipulációja és zsarolása.

Látják, mi történik Lengyelországban Donald Tusk uralma alatt”. 

Majd azzal folytatta, hogy Manfred Weber és Ursula von der Leyen „politikai bűnözőket ültettek a lengyelek nyakába, akik előbb blokkolták az uniós hiteleket, majd most a saját haverjaiknak és családtagjaiknak osztogatják azokat”.

A Magyar-Lengyel Szabadság Intézetének vezetője arra is rámutatott, hogy Tusk emberei 

  • megszegik az ígéreteiket,
  • kisajátítják az államot,
  • és példátlan mértékű politikai korrupciót terjesztenek. 

„De nemcsak az ellenzéket üldözik, hanem azokat az egyszerű polgárokat is, akik nem hajlandók úgy táncolni, ahogy ők fütyülnek”. 

Romanowski arra is kitért, hogy a kabinet tagjai hamisan vádolnak másokat azokkal a dolgokkal, amelyekben ők a bűnösek. Példaként a saját esetét hozta, hiszen az illegálisan működő ügyészség koholt vádak alapján üldözi. S mint ismert, ezek a vádak annyira alaptalanok, hogy még az Interpol is elutasította az ellene indított kérelmüket.

Hazudnak reggel, délben és este. Ez a baloldali–liberális elit természete”.

– szögezte le.

Válaszolt Magyar Péternek

Végül arra is kitért, hogy a lengyel elit a hazug propagandájukkal már azt próbálja elhitetni az emberekkel, hogy a magyarok érdekeit a globalisták jobban védenék, mint egy olyan kormány, amely az állam szuverenitását védi.

Ezt követően üzent az őt már-már megfenyegető Magyar Péternek. Mint írta, a Tisza Párt elnöke jobban teszi, ha felkészül a tárgyalásra. Amint helyreáll a jog és a rend Lengyelországban, 

felelni fog azokért a hazugságokért, amiket róla terjesztett. 

„Nem hagyom, hogy ez a Soros és Weber bábja megsértsen, akit a főnökei azért védenek, hogy végrehajthassa a terveiket Magyarországon, ha valaha hatalomra kerülne” – zárta gondolatait Marcin Romanowski.

A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:

Nyitókép: Mandiner-archív

blancoagilon
2025. augusztus 12. 16:10
Lesz még az a gatya fosos (😂😂) te gyökér bunkó...
westend
2025. augusztus 12. 16:07
vajon a soros-pénzelt gazeta-népszabó átveszi Marcin Romanowski válaszát? Vagy a hazai soros-blogok módján lapít?
robertdenyiro
2025. augusztus 12. 15:57
Tiszta beszéd, sakk-matt a segghülye poloskának.
westend
2025. augusztus 12. 15:54
elégia 2025. augusztus 12. 15:29 "Magyarral az a probléma, hogy jellemtelen, és képesség hiányban szenved" - tűpontos diagnózis. És mindezen hiányosságait harsány hazudozással és prolihergeléssel próbálja elfedni, a moslékmédiák (nyugatról szponzorált) támogatásával. És amikor szembejön vele a valóság, akkor hisztizik egy jót, majd odébbáll új gumicsontot dobálni agyhalottjainak.
