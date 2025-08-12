Durván megfenyegette Magyar Péter a hazánkba menekült volt lengyel politikust

Az ukrán térfélen van a labda

A beszélgetés során természetesen szóba került Ukrajna kérdéses is. Magyar Péter úgy fogalmazott, hogy a két ország között a magyarok nyelvi és oktatási jogai miatt van leginkább feszültség.

„Őszintén szólva nem értem az ukrán politikusokat. Ilyen hosszan tartó háborús helyzetben mi értelme van idegesíteni a szomszédokat a magyar kisebbségre gyakorolt nyomással, a nyelvi jogaik elvételével?” – tette fel a kérdést.

Majd azzal folytatta, nem hiszem, hogy ez most olyan fontos. „Az a fontos, hogy jó legyen a kapcsolat a szomszéddal. Ezért szerintem a labda most az ukrán térfélen van” – fejtette ki Magyar Péter a lengyel lapnak.

A Tisza-vezér szerint ez „a kényes helyzet” az oka annak is, hogy nem szállított Magyarország fegyvert Ukrajnának.