Durván megfenyegette Magyar Péter a hazánkba menekült volt lengyel politikust

Kimondta az ítéletet a Horn-kormány pénzügyminisztere: ennyit érnek Magyar Péter ígéretei (VIDEÓ)
Békesi László ízekre szedte a Tisza-vezér ígéreteit.
„Kritikus Európa-párti és konzervatív liberális vagyok, ha létezik ilyen fogalom” – így jellemezte magát a Tisza Párt vezetője a Soros-hálózat egyik lengyel lapjának adott interjújában.
Terjedelmes interjút adott Magyar Péter a Soros-hálózat által támogatottt Gazeta Wyborczának. A Tisza Párt elnöke ebben hosszan értekezett a magyar-lengyel kapcsolatokról, és közölte,
amennyiben jövőre megválasztják miniszterelnöknek, az első útja Varsóba fog vezetni.
Valamit azt is kiemelte, hogy a legfontosabb feladatának az uniós pénzek hazahozatalát tartja.
A beszélgetés során természetesen szóba került Ukrajna kérdéses is. Magyar Péter úgy fogalmazott, hogy a két ország között a magyarok nyelvi és oktatási jogai miatt van leginkább feszültség.
„Őszintén szólva nem értem az ukrán politikusokat. Ilyen hosszan tartó háborús helyzetben mi értelme van idegesíteni a szomszédokat a magyar kisebbségre gyakorolt nyomással, a nyelvi jogaik elvételével?” – tette fel a kérdést.
Majd azzal folytatta, nem hiszem, hogy ez most olyan fontos. „Az a fontos, hogy jó legyen a kapcsolat a szomszéddal. Ezért szerintem a labda most az ukrán térfélen van” – fejtette ki Magyar Péter a lengyel lapnak.
A Tisza-vezér szerint ez „a kényes helyzet” az oka annak is, hogy nem szállított Magyarország fegyvert Ukrajnának.
A Soros-hálózat évek óta aktív a lengyel médiaszektorban, amelyben a legnagyobb elérésű televízió és rádió külföldi kézben van.
Kérdésre válaszolva Magyar üzent a december óta hazánkban politikai menedékjoggal tartózkodó egykori lengyel miniszter-helyettesnek, Marcin Romanowskinak is. Mint fogalmazott: „ha tanácsot adhatnék neki, azt mondanám,
minél közelebb kerülnek a magyar választások, annál jobban igyekezzen új országot találni, ahol elbújhat.
Nemzetközi szerződések kötnek minket, amelyek nagyon egyértelműek”.
„Orbán Viktor miniszterelnök döntött a menedékjog megadásáról, és ez nem történhet meg egy demokráciában. A mi miniszterelnökünk nem dönt erről, mert erre valók az állami intézmények és a bíróságok” – tette hozzá.
Magyar a Gazeta Wyborcza azon kérdésére, hogy ő lesz-e a miniszterelnök, ha győznek, meglepő válaszokat adott. Közölte, hogy
ősszel pártkongresszus dönti majd el, ki lesz Orbán Viktor kihívója, és ha mást választanak, akkor Magyar marad egyszerű párttag.
A pártelnök leszögezte azt is, hogy nem akar egy új Fideszt építeni. „Ha akad, aki alkalmasabb és keményebben dolgozik, támogatni fogom” – válaszolta a lengyel lapnak.
A lap azon kérdésére, hogy kicsoda is ő valójában, az ellenzéki politikus azt felelte, hogy egy elvált ember, „három csodálatos gyermekkel”, aki szereti az országát és annak történelmét. „Kritikus Európa-párti és konzervatív liberális vagyok, ha létezik ilyen fogalom” – jelentette ki.
Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP
Marcin Romanowski szerint „a lengyel liberális elit zárt ajtók puccsot hajtott végre”.