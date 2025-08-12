Ft
Durván megfenyegette Magyar Péter a hazánkba menekült volt lengyel politikust

2025. augusztus 12. 13:28

„Kritikus Európa-párti és konzervatív liberális vagyok, ha létezik ilyen fogalom” – így jellemezte magát a Tisza Párt vezetője a Soros-hálózat egyik lengyel lapjának adott interjújában.

2025. augusztus 12. 13:28
null

Terjedelmes interjút adott Magyar Péter a Soros-hálózat által támogatottt Gazeta Wyborczának. A Tisza Párt elnöke ebben hosszan értekezett a magyar-lengyel kapcsolatokról, és közölte, 

amennyiben jövőre megválasztják miniszterelnöknek, az első útja Varsóba fog vezetni. 

Valamit azt is kiemelte, hogy a legfontosabb feladatának az uniós pénzek hazahozatalát tartja.

Az ukrán térfélen van a labda

A beszélgetés során természetesen szóba került Ukrajna kérdéses is. Magyar Péter úgy fogalmazott, hogy a két ország között a magyarok nyelvi és oktatási jogai miatt van leginkább feszültség. 

„Őszintén szólva nem értem az ukrán politikusokat. Ilyen hosszan tartó háborús helyzetben mi értelme van idegesíteni a szomszédokat a magyar kisebbségre gyakorolt nyomással, a nyelvi jogaik elvételével?” – tette fel a kérdést.

Majd azzal folytatta, nem hiszem, hogy ez most olyan fontos. „Az a fontos, hogy jó legyen a kapcsolat a szomszéddal. Ezért szerintem a labda most az ukrán térfélen van” – fejtette ki Magyar Péter a lengyel lapnak

A Tisza-vezér szerint ez „a kényes helyzet” az oka annak is, hogy nem szállított Magyarország fegyvert Ukrajnának.

Marcin Romanowskinak is üzent

Kérdésre válaszolva Magyar üzent a december óta hazánkban politikai menedékjoggal tartózkodó egykori lengyel miniszter-helyettesnek, Marcin Romanowskinak is. Mint fogalmazott: „ha tanácsot adhatnék neki, azt mondanám,

minél közelebb kerülnek a magyar választások, annál jobban igyekezzen új országot találni, ahol elbújhat.

Nemzetközi szerződések kötnek minket, amelyek nagyon egyértelműek”.

„Orbán Viktor miniszterelnök döntött a menedékjog megadásáról, és ez nem történhet meg egy demokráciában. A mi miniszterelnökünk nem dönt erről, mert erre valók az állami intézmények és a bíróságok” – tette hozzá.

Még nem dőlt el, ő lesz-e a miniszterelnök-jelölt

Magyar a Gazeta Wyborcza azon kérdésére, hogy ő lesz-e a miniszterelnök, ha győznek, meglepő válaszokat adott. Közölte, hogy 

ősszel pártkongresszus dönti majd el, ki lesz Orbán Viktor kihívója, és ha mást választanak, akkor Magyar marad egyszerű párttag. 

A pártelnök leszögezte azt is, hogy nem akar egy új Fideszt építeni. „Ha akad, aki alkalmasabb és keményebben dolgozik, támogatni fogom” – válaszolta a lengyel lapnak.

Kicsoda Magyar Péter?

A lap azon kérdésére, hogy kicsoda is ő valójában, az ellenzéki politikus azt felelte, hogy egy elvált ember, „három csodálatos gyermekkel”, aki szereti az országát és annak történelmét. „Kritikus Európa-párti és konzervatív liberális vagyok, ha létezik ilyen fogalom” – jelentette ki.

Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP

Giszdúr
2025. augusztus 12. 14:27
"pártkongresszus" LOL.
faramuci
2025. augusztus 12. 14:24
Az európai néppárt megvett k@rvája......röviden fogalmazva.😎
Búvár Kund
2025. augusztus 12. 14:23
Nem Pötyi. Nem létezik. 😁😁😂😂
bszakonyi
2025. augusztus 12. 14:22
A kormány által irányított hatóság csak áll,csak áll......de mi a fenének fizetik őket? Amit a polos pofázik az nem vélemény nyilvánitás. Próbálj kirakni egy táblát ,hogy a polos hazaáruló már el is visz az ÁVH...Ld Szentendre.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!