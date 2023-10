Így uralták le külföldről a lengyel médiát

A lengyel balliberális oldalhoz érkező külföldi támogatások, politikai beavatkozás és médiakampányok a vasárnapi választásokon való többség megszerzésére irányultak, és hasonló fenyegetést jelentenek, mint a Magyarországon tapasztaltak – erről készít cikksorozatot a Magyar Nemzet.

Az érintett tényezők között szerepel a Soros-féle médiafelvásárlás és civil szervezetek finanszírozása, az uniós pénzekkel való manipuláció, valamint politikai nyomásgyakorlás és beavatkozás az Action for Democracy szervezet által. A lengyel választásokon kívül ezek az események fontos tanulságokkal szolgálnak a magyar nemzeti önrendelkezés szempontjából is.

A Soros-féle befolyás

A Soros-hálózat évek óta aktív a lengyel médiaszektorban, amelyben a legnagyobb elérésű televízió és rádió külföldi kézben van. Az Agora, a Gazeta Wyborcza kiadója, szintén a Soros-hálózat által támogatott. A Reuters szerint a Gazeta Wyborcza a televíziózásban, rádiózásban és nyomtatott sajtóban tájékozódók 12 százalékát éri el, és online is széles közönséghez jut. A lengyel lapoknál is beavatkozott a Soros-hálózat, jó példa erre a Rzeczpospolita nevű politikai lap.

Külföldi tulajdonszerzés a médiában

A német médiakonszernek befolyása is érezhető Lengyelországban. Emlékezetes volt, amikor egy német kiadó a választási kampányban a balliberális jelölt mellé állt.

Az amerikai támogatással rendelkező Ringier Axel Springer Polska tulajdonában lévő Fakt nevű bulvárlap aktívan támadta a konzervatív elnök, Andrzej Duda személyét.

Az Onet.pl, a legnagyobb lengyel online hírportál is külföldi kézben van, ami az információs hatalom jelentős részét képezi.

A lengyel parlament 2021-ben próbálta korlátozni az unión kívüli vállalatok médiumokban való tulajdonszerzését, de az intézkedés hatalmas ellenállást váltott ki, különösen Brüsszel és Washington részéről.

Azonban Magyarországon is hasonló külföldi befolyás volt korábban, de az elmúlt években a magyar tulajdoni arány jelentősen megnőtt a médiában.

Jelenleg is folyik a balliberális médiumok megerősítése a közelgő választásokra Magyarországon, beleértve a Partizán és a Telex támogatását. Az uniós források is segítik a 24.hu-t, és az úgynevezett „Szabad Európa” balliberális portált is amerikai forrásokkal indították el. Az önkormányzati választásokra való felkészülés részeként a helyi balliberális médiumok is támogatást kapnak, és az ezek mögötti pénzcsatornák könnyen felismerhetők.

Soros György lengyelországi beavatkozásáról ajánljuk korábbi dokumentumfilmünket:

***

Nyitókép: AFP/Fabrice COFFRINI