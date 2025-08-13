Ft
08. 13.
szerda
Újra előkerültek a félelmetes képek a Balaton réméről

Újra előkerültek a félelmetes képek a Balaton réméről

2025. augusztus 13. 11:47

Végre kiderült, milyen állatról van szó.

2025. augusztus 13. 11:47
null

Évek óta riogatja és teszi kíváncsivá az embereket a „balatoni cápa", azonban eddig senki nem tudta kideríteni milyen fajta halról is van szó.

A Balaton több mint 30-40 halfajnak ad otthon, amelyek közül kiemelkedik a süllő, a harcsa, mint nagytestű ragadozó. Utóbbi akár 150 kg-osra is megnőhet. Ezen fajok családjába tartozik még a busa, amely az egyik legnagyobb hal a tóban. 

Mint kiderült a Balaton cápája is egy busa. 

Tegnap került fel Facebook-ra egy képsorozat, amelynek leírásából kiderült, négy évvel ezelőtt 

egy nyaraló Balatonkenesénél találkozott a szörnnyel.

Nyitókép: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Összesen 7 komment

astra04
2025. augusztus 13. 12:47
Szép halacska.
Válasz erre
2
0
opht
2025. augusztus 13. 12:27
Na de miért kellett busát telepíteni a Balatonba??? Húsa pocsék, rendkívül nehezen horgászható, és kifejezetten ronda hal.
Válasz erre
3
3
hannibal2
2025. augusztus 13. 11:59
A Balaton-réme az ápolatlan 150 kilós feminista bikiniben.
Válasz erre
9
0
gullwing
2025. augusztus 13. 11:54
A Tisza-tavi hallépcsőnél feketéllik a víz mikor a sorukra várnak hogy feljussanak a tóba. Igen méretes példányokat is lehet látni.
Válasz erre
7
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!