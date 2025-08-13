Újra előkerültek a félelmetes képek a Balaton réméről

Évek óta riogatja és teszi kíváncsivá az embereket a „balatoni cápa”, azonban eddig senki nem tudta kideríteni milyen fajta halról is van szó.

A Balaton több mint 30-40 halfajnak ad otthon, amelyek közül kiemelkedik a süllő, a harcsa, mint nagytestű ragadozó. Utóbbi akár 150 kg-osra is megnőhet. Ezen fajok családjába tartozik még a busa, amely az egyik legnagyobb hal a tóban.

Mint kiderült a Balaton cápája is egy busa.

Tegnap került fel Facebook-ra egy képsorozat, amelynek leírásából kiderült, négy évvel ezelőtt

egy nyaraló Balatonkenesénél találkozott a szörnnyel.

Nyitókép: ATTILA KISBENEDEK / AFP

