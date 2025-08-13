Újra előkerültek a félelmetes képek a Balaton réméről

Rettegésben tartja a családokat: csupasz hátsóját mutogatva, szikével támad a szegedi rém
Egy anyuka figyelmeztetett a közösségi médiában.
Végre kiderült, milyen állatról van szó.
Évek óta riogatja és teszi kíváncsivá az embereket a „balatoni cápa”, azonban eddig senki nem tudta kideríteni milyen fajta halról is van szó.
A Balaton több mint 30-40 halfajnak ad otthon, amelyek közül kiemelkedik a süllő, a harcsa, mint nagytestű ragadozó. Utóbbi akár 150 kg-osra is megnőhet. Ezen fajok családjába tartozik még a busa, amely az egyik legnagyobb hal a tóban.
Mint kiderült a Balaton cápája is egy busa.
Tegnap került fel Facebook-ra egy képsorozat, amelynek leírásából kiderült, négy évvel ezelőtt
egy nyaraló Balatonkenesénél találkozott a szörnnyel.
Nyitókép: ATTILA KISBENEDEK / AFP
***