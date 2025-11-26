Ft
halfaj Magyar Országos Horgász Szövetség amur

Elképesztő rekordot döntött meg a magyar férfi: könnyen lehet, hogy ilyet még egész Európában sem csinált senki (FOTÓ)

2025. november 26. 15:58

A sikerrel egy több mint tíz éve fennálló hazai rekord lett a múlté.

2025. november 26. 15:58
null

Egy horgász a Kákafoki-holtágban olyan fekete amurt fogott, amely hat kilogrammal múlja felül a 2013 óta érvényes magyar rekordot.

A hal 155 centiméter hosszú és 46,6 kilogramm tömegű.

Bár a fogást az augusztusi kapás idején nem hitelesítette halőr, különlegessége így is vitathatatlan. A gigantikus példányról csak most kapott részletes beszámolót a Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége. Az amurt Vass Norbert fogta ki a Szarvas–Békésszentandrási Holt-Körösből, ismertebb nevén a Kákafoki-holtágból.

A mérlegelésre a vízben került sor, így a hitelesítés elmaradása miatt hivatalos rekord nem született, ám a Magyar Országos Horgász Szövetség (MOHOSZ) rekordlistáján és a Kákafoki-holtágon eddig jegyzett fekete amur fogások között így is abszolút csúcsnak számít sőt az interneten fellelhető európai fogási adatok között sem találni nagyobbat.

Kis szünetekkel, de négy hónapon át heti 5-6 napot horgásztam, rengeteget kísérleteztem, variáltam és több helyet is kipróbáltam. A befektetett energia végül megtérült: augusztus végéig több fekete amurt is sikerült fognom, köztük két óriást – egy 45 és egy 46,6 kilós példányt” – mesélte Vass Norbert.

A fekete amur egyébként növényevő halfaj, amelynek magyarországi mesterséges terjesztése a '80-as években kezdődött, ami azonban végül országos szinten nem kapott szakmai támogatást, ám a Holt-Körösben mégis több példány maradt a fajból.

Nyitókép: Eitan ABRAMOVICH / AFP

Takagi
2025. november 26. 18:44
Irigylem.
bodosoldier-2
2025. november 26. 16:17
Valami nagyon nem kerek.A srác bal alkarja nagyon hosszú.Szzerintem kicsit fel lett turbózva a kép. Amúgy gyönyörű hal fotoshop nélkül is.
meteor
2025. november 26. 16:16
Jó étvágyat hozzá haver! Ha már ennyit fagyoskodtál a kajáért a vízparton. Nekem a pénztárnál álldogálás is sok, mondjuk a te jutalmad nem 10dkg parizer! 😃
akoba
2025. november 26. 16:15
Egy ilyen hal sikeres kifogása - ismerve az amur mentalitását, erejét - komoly fizikai és mentális teljesítmény! Gratula!
