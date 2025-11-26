Elképesztő rekordot döntött meg a magyar férfi: könnyen lehet, hogy ilyet még egész Európában sem csinált senki (FOTÓ)

Katasztrófa fenyeget: víz alá kerülhet a magyar település – megkezdődött a lakosság kitelepítése
Egy horgász a Kákafoki-holtágban olyan fekete amurt fogott, amely hat kilogrammal múlja felül a 2013 óta érvényes magyar rekordot.
A hal 155 centiméter hosszú és 46,6 kilogramm tömegű.
Bár a fogást az augusztusi kapás idején nem hitelesítette halőr, különlegessége így is vitathatatlan. A gigantikus példányról csak most kapott részletes beszámolót a Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége. Az amurt Vass Norbert fogta ki a Szarvas–Békésszentandrási Holt-Körösből, ismertebb nevén a Kákafoki-holtágból.
A mérlegelésre a vízben került sor, így a hitelesítés elmaradása miatt hivatalos rekord nem született, ám a Magyar Országos Horgász Szövetség (MOHOSZ) rekordlistáján és a Kákafoki-holtágon eddig jegyzett fekete amur fogások között így is abszolút csúcsnak számít sőt az interneten fellelhető európai fogási adatok között sem találni nagyobbat.
Kis szünetekkel, de négy hónapon át heti 5-6 napot horgásztam, rengeteget kísérleteztem, variáltam és több helyet is kipróbáltam. A befektetett energia végül megtérült: augusztus végéig több fekete amurt is sikerült fognom, köztük két óriást – egy 45 és egy 46,6 kilós példányt” – mesélte Vass Norbert.
A fekete amur egyébként növényevő halfaj, amelynek magyarországi mesterséges terjesztése a '80-as években kezdődött, ami azonban végül országos szinten nem kapott szakmai támogatást, ám a Holt-Körösben mégis több példány maradt a fajból.
