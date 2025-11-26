Elképesztő rekordot döntött meg a magyar férfi: könnyen lehet, hogy ilyet még egész Európában sem csinált senki (FOTÓ)

Kis szünetekkel, de négy hónapon át heti 5-6 napot horgásztam, rengeteget kísérleteztem, variáltam és több helyet is kipróbáltam. A befektetett energia végül megtérült: augusztus végéig több fekete amurt is sikerült fognom, köztük két óriást – egy 45 és egy 46,6 kilós példányt” – mesélte Vass Norbert.

A fekete amur egyébként növényevő halfaj, amelynek magyarországi mesterséges terjesztése a '80-as években kezdődött, ami azonban végül országos szinten nem kapott szakmai támogatást, ám a Holt-Körösben mégis több példány maradt a fajból.

