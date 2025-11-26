Katasztrófa fenyeget: víz alá kerülhet a magyar település – megkezdődött a lakosság kitelepítése

Pokoli jelentek: a lángok martaléka lett egy teljes lakónegyed – többen életüket vesztettét (VIDEÓ)
Az árvízvédelemben a Magyar Honvédség is közreműködik.
A napok óta tartó esőzés komoly problémákat okoz Nógrád vármegyében
az Ipoly kilépett a medréből, és Ipolytarnóc településen már harmadfokú árvízvédelmi készültséget rendeltek el
– számolt be róla a Nool.
A vármegyei portálnak Gál István polgármester nyilatkozott. Elmondta, hogy november 25-én 12:30-kor elsőfokú készültséget hirdettek, amely még aznap délután másodfokra, majd szerda reggel 7:30-kor harmadfokra emelkedett. Az intézkedéseket a folyamatos esőzés, az Ipoly gyorsan növekvő vízszintje, a kedvezőtlen időjárási előrejelzések, valamint a szlovák oldalon mért adatok indokolták.
Ezer homokzsákkal védekezünk, a víz pedig hat ingatlant veszélyeztet”
– közölte a polgármester. Hozzátette, hogy a lakók kitelepítése már zajlik; a helyi könyvtárban biztosítanak számukra szállást és étkezést.
Gál István arról is beszámolt, hogy a folyó vízszintje megközelíti a 2014-ben mért 420 centiméteres szintet. A védekezésben a HELP mentőcsoport és a Magyar Honvédség is közreműködik.
