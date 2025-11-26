Katasztrófa fenyeget: víz alá kerülhet a magyar település – megkezdődött a lakosság kitelepítése

– közölte a polgármester. Hozzátette, hogy a lakók kitelepítése már zajlik; a helyi könyvtárban biztosítanak számukra szállást és étkezést.

Gál István arról is beszámolt, hogy a folyó vízszintje megközelíti a 2014-ben mért 420 centiméteres szintet. A védekezésben a HELP mentőcsoport és a Magyar Honvédség is közreműködik.