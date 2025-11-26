Ft
11. 26.
szerda
Ipolytarnóc Község Önkormányzat ipoly víz

Katasztrófa fenyeget: víz alá kerülhet a magyar település – megkezdődött a lakosság kitelepítése

2025. november 26. 15:23

Az árvízvédelemben a Magyar Honvédség is közreműködik.

2025. november 26. 15:23
null

A napok óta tartó esőzés komoly problémákat okoz Nógrád vármegyében 

az Ipoly kilépett a medréből, és Ipolytarnóc településen már harmadfokú árvízvédelmi készültséget rendeltek el

– számolt be róla a Nool.

A vármegyei portálnak Gál István polgármester nyilatkozott. Elmondta, hogy november 25-én 12:30-kor elsőfokú készültséget hirdettek, amely még aznap délután másodfokra, majd szerda reggel 7:30-kor harmadfokra emelkedett. Az intézkedéseket a folyamatos esőzés, az Ipoly gyorsan növekvő vízszintje, a kedvezőtlen időjárási előrejelzések, valamint a szlovák oldalon mért adatok indokolták.

Ezer homokzsákkal védekezünk, a víz pedig hat ingatlant veszélyeztet” 

– közölte a polgármester. Hozzátette, hogy a lakók kitelepítése már zajlik; a helyi könyvtárban biztosítanak számukra szállást és étkezést.

Gál István arról is beszámolt, hogy a folyó vízszintje megközelíti a 2014-ben mért 420 centiméteres szintet. A védekezésben a HELP mentőcsoport és a Magyar Honvédség is közreműködik.

Nyitókép: Facebook / Ipolytarnóc Község Önkormányzata

***

survivor
2025. november 26. 15:57
Ha nincs víz az a baj. Ha van az.
Válasz erre
0
0
Marhagulya
•••
2025. november 26. 15:37 Szerkesztve
Péter ott van már az új lapáttal meg furikkal, a vacsi új gumicsizmájában? Aztán a facén jöhet a gáton pózolás.
Válasz erre
3
0
ihavrilla
2025. november 26. 15:27
Magyar Péter már ott van irányítani ?
Válasz erre
5
0
