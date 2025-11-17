Ft
11. 17.
hétfő
gát Ukrajna Kijev orosz-ukrán háború víz

Ez az oroszok könyörtelen terve: lemoshatják Kijevet a térképről – szó szerint

2025. november 17. 14:44

Oroszország eddig azért halasztotta ezt a támadást, mert „testvérnépként” tekintett Ukrajnára. Ám ez a hozzáállás változóban van.

2025. november 17. 14:44
null

Komor forgatókönyvet vázolt fel Alekszandr Arutyunov orosz katonai szakértő – számolt be a Portfolio az MK.ru-ra hivatkozva.

Állítása szerint az orosz hadsereg célba veheti  a Kijevi Vízerőmű gátját, amelyet eddig elvi okokból nem támadott. Szerinte egy ilyen csapás teljesen eláraszthatná az ukrán fővárost.

Arutyunov úgy véli, Oroszország elegendő ballisztikus rakétával rendelkezik ahhoz, hogy a mélyen fekvő, stratégiai ukrán infrastruktúrát támadja. Mint mondta: „Ukrajna helyében felkészülnék arra, hogy előbb-utóbb csapás éri a gátat. Ha ez bekövetkezik, Kijev víz alá kerül”.

Hozzátette, Oroszország eddig azért kerülte a hasonló támadásokat, mert „testvérnépként” tekintett Ukrajnára – ám szerinte ez a hozzáállás változóban van.

A szakértő hangsúlyozta, hogy nem kárörömből beszél, de úgy látja: Ukrajna és nyugati támogatói folyamatos támadásai, valamint az oroszországi civil infrastruktúrát ért csapások miatt „más kommunikációs eszköz” nem maradt. Arutyunov szerint az ukrán fél egyre gyakrabban sérti meg a hadviselés szabályait, és minden civil létesítményt katonai felhasználásúnak is minősít, ezért legitim célpontként kezeli.

Arutyunov végül úgy fogalmazott, Oroszország még mindig nem teljes körű háborút folytat, hanem a „különleges katonai művelet” keretei között működik. Ám meglátása szerint a tendencia arra utal, hogy Moszkva bármikor dönthet a szigorúbb, súlyosabb csapások mellett.

A nyitókép illusztráció: John Dimain / AFP

***

