Ez az oroszok könyörtelen terve: lemoshatják Kijevet a térképről – szó szerint

Komor forgatókönyvet vázolt fel Alekszandr Arutyunov orosz katonai szakértő – számolt be a Portfolio az MK.ru-ra hivatkozva.

Állítása szerint az orosz hadsereg célba veheti a Kijevi Vízerőmű gátját, amelyet eddig elvi okokból nem támadott. Szerinte egy ilyen csapás teljesen eláraszthatná az ukrán fővárost.

Arutyunov úgy véli, Oroszország elegendő ballisztikus rakétával rendelkezik ahhoz, hogy a mélyen fekvő, stratégiai ukrán infrastruktúrát támadja. Mint mondta: „Ukrajna helyében felkészülnék arra, hogy előbb-utóbb csapás éri a gátat. Ha ez bekövetkezik, Kijev víz alá kerül”.

Hozzátette, Oroszország eddig azért kerülte a hasonló támadásokat, mert „testvérnépként” tekintett Ukrajnára – ám szerinte ez a hozzáállás változóban van.