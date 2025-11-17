Beindítja a bizniszt Zelenszkij: kér még fegyvert, de már ad is el

Ez az oroszok könyörtelen terve: lemoshatják Kijevet a térképről – szó szerint
Oroszország eddig azért halasztotta ezt a támadást, mert „testvérnépként” tekintett Ukrajnára. Ám ez a hozzáállás változóban van.
Mindent megváltoztat a kormány döntése az ukrán fegyverek ügyében.
Engedélyezi az ukrán kormány bizonyos fegyverek és haditechnikai eszközök exportját – jelenti a Kárpátaljai Igaz Szó. A lap szerint a döntés kettős célt szolgál:
enyhítené az ukrán állami költségvetés terheit, valamint bevételt teremtene a finanszírozási gondokkal küzdő hadiiparnak.
A változás hátterében az áll, hogy a háború alatt hatalmasra nőtt az ukrán védelmi ipar, amely eleddig kizárólag az ukrán hadseregnek dolgozhtott, állami megrendelésre. Ám míg az ukrán fegyveripar termelési kapacitása a KISzó rendelkezésére álló becslések szerint mára 35-40 milliárd dollárt tesz ki, az állami megrendelések legfeljebb ennek felét fedezik, így a lap szerint sok gyártó a fizetőképesség határára sodródott, fejlesztéseit lassította, üzemeit részben leállította.
Zelenszkij elnök ígéri: az ukrán fegyveripar a továbbiakban sem adhat majd el szabadon fegyvert, hanem szigorúan ellenőrzött, irányított kivitelre lesz lehetősége egyedi kormánydöntések alapján, kizárólag olyan fegyverek és technológiák esetében, amelyekből az ukrán hadsereg már elegendő készlettel rendelkezik.
A kormány arra számít, hogy az export elsősorban az Ukrajnát eddig fegyverrel támogató országokba irányulhat: az USA-ba, az EU-ba és bizonyos ázsiai országokba.
Különösen nagy érdeklődés övezheti majd az ukrán drónokat, hiszen az elmúlt években több mint kétszáz különböző dróntípust tesztelt az ukrán hadsereg a háború során élesben, fejlesztéseik gyakran olcsóbbak és hatékonyabbak is a külföldi modelleknél. A KISzó úgy tudja, hogy a legnagyobb nemzetközi érdeklődés momentán a tengeri és légvédelmi drónokat övezi, melyeket Európában jelenleg csak Ukrajna tud tömegesen gyártani. Szó lehet emellett a Bohdana önjáró löveghez és korszerű elektronikai hadviselési rendszerekhez hasonló fegyverek eladásáról is.
A kárpátaljai lap szerint ugyanakkor kockázatokat is rejt a kormánydöntés, hiszen előfordulhat, hogy a fegyveripar bevételei nem fejlesztésekre, hanem rövidtávú kiadásokra fordítódnak majd.
Mindenképpen megváltozhat azonban az az áldatlan helyzet a döntés következtében, hogy jelenleg az ukrán sikeriparág több pénzt veszít, mint amennyit termel.
Ukrajna a fegyverexport engedélyezése mellett továbbra is várja nyugati partnerei fegyverszállításait.
