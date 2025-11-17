Beindítja a bizniszt Zelenszkij: kér még fegyvert, de már ad is el

Engedélyezi az ukrán kormány bizonyos fegyverek és haditechnikai eszközök exportját – jelenti a Kárpátaljai Igaz Szó. A lap szerint a döntés kettős célt szolgál:

enyhítené az ukrán állami költségvetés terheit, valamint bevételt teremtene a finanszírozási gondokkal küzdő hadiiparnak.

A változás hátterében az áll, hogy a háború alatt hatalmasra nőtt az ukrán védelmi ipar, amely eleddig kizárólag az ukrán hadseregnek dolgozhtott, állami megrendelésre. Ám míg az ukrán fegyveripar termelési kapacitása a KISzó rendelkezésére álló becslések szerint mára 35-40 milliárd dollárt tesz ki, az állami megrendelések legfeljebb ennek felét fedezik, így a lap szerint sok gyártó a fizetőképesség határára sodródott, fejlesztéseit lassította, üzemeit részben leállította.

Zelenszkij elnök ígéri: az ukrán fegyveripar a továbbiakban sem adhat majd el szabadon fegyvert, hanem szigorúan ellenőrzött, irányított kivitelre lesz lehetősége egyedi kormánydöntések alapján, kizárólag olyan fegyverek és technológiák esetében, amelyekből az ukrán hadsereg már elegendő készlettel rendelkezik.