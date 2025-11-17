Ft
Ft
13°C
9°C
Ft
Ft
13°C
9°C
11. 17.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 17.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
KISzó export fegyveripar Ukrajna orosz-ukrán háború Volodimir Zelenszkij drón hadsereg

Beindítja a bizniszt Zelenszkij: kér még fegyvert, de már ad is el

2025. november 17. 14:04

Mindent megváltoztat a kormány döntése az ukrán fegyverek ügyében.

2025. november 17. 14:04
null

Engedélyezi az ukrán kormány bizonyos fegyverek és haditechnikai eszközök exportját – jelenti a Kárpátaljai Igaz Szó. A lap szerint a döntés kettős célt szolgál:

enyhítené az ukrán állami költségvetés terheit, valamint bevételt teremtene a finanszírozási gondokkal küzdő hadiiparnak.

A változás hátterében az áll, hogy a háború alatt hatalmasra nőtt az ukrán védelmi ipar, amely eleddig kizárólag az ukrán hadseregnek dolgozhtott, állami megrendelésre. Ám míg az ukrán fegyveripar termelési kapacitása a KISzó rendelkezésére álló becslések szerint mára 35-40 milliárd dollárt tesz ki, az állami megrendelések legfeljebb ennek felét fedezik, így a lap szerint sok gyártó a fizetőképesség határára sodródott, fejlesztéseit lassította, üzemeit részben leállította.

Zelenszkij elnök ígéri: az ukrán fegyveripar a továbbiakban sem adhat majd el szabadon fegyvert, hanem szigorúan ellenőrzött, irányított kivitelre lesz lehetősége egyedi kormánydöntések alapján, kizárólag olyan fegyverek és technológiák esetében, amelyekből az ukrán hadsereg már elegendő készlettel rendelkezik.

A kormány arra számít, hogy az export elsősorban az Ukrajnát eddig fegyverrel támogató országokba irányulhat: az USA-ba, az EU-ba és bizonyos ázsiai országokba.

Különösen nagy érdeklődés övezheti majd az ukrán drónokat, hiszen az elmúlt években több mint kétszáz különböző dróntípust tesztelt az ukrán hadsereg a háború során élesben, fejlesztéseik gyakran olcsóbbak és hatékonyabbak is a külföldi modelleknél. A KISzó úgy tudja, hogy a legnagyobb nemzetközi érdeklődés momentán a tengeri és légvédelmi drónokat övezi, melyeket Európában jelenleg csak Ukrajna tud tömegesen gyártani. Szó lehet emellett a Bohdana önjáró löveghez és korszerű elektronikai hadviselési rendszerekhez hasonló fegyverek eladásáról is.

A kárpátaljai lap szerint ugyanakkor kockázatokat is rejt a kormánydöntés, hiszen előfordulhat, hogy a fegyveripar bevételei nem fejlesztésekre, hanem rövidtávú kiadásokra fordítódnak majd.

Mindenképpen megváltozhat azonban az az áldatlan helyzet a döntés következtében, hogy jelenleg az ukrán sikeriparág több pénzt veszít, mint amennyit termel.

Ukrajna a fegyverexport engedélyezése mellett továbbra is várja nyugati partnerei fegyverszállításait.

Nyitókép: Angelos Tzortzinis / AFP

 

 

Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.

A háborúk folytatódnak?

Ukrajnának a győzelem megszerzésére – a nyugati remények és saját ígéretei ellenére – sincs reális esélye.

6 órája

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
rocktoberi-2
2025. november 17. 14:39
Ebben mi az új? Eddig is eladták minden mozdítható értéküket és a nyugattól kapott fegyvereket is.
Válasz erre
0
0
vakiki
2025. november 17. 14:33
Arany wck eladása is sokat enyhítene!
Válasz erre
1
0
UgyeletesFoApolo
2025. november 17. 14:04
Semmit nem változtat meg. Mandi, ne légy bulvárkurva!
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!