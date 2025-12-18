Kiderült, hogyan tankolhattak vizet a balatoni benzinkúton

Ahogy korábban a Mandiner is beszámolt róla, több sofőr autója is lerobbant december 12-én, szerdán, miután az M7-es autópálya Balatonkeresztúr melletti Shell-kútján tankolt. Ezt követően az egyik autó szervizi vizsgálata kimutatta, hogy a tankba „nagyrészt víz” került, és ez állhatott a meghibásodás hátterében.