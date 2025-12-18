Kiderült, hogyan tankolhattak vizet a balatoni benzinkúton

Botrány az autópályán: vizet tankoltak a vásárlók a magyarországi benzinkúton – több autós pórul járt
A töltőállomáson jelenleg prémium üzemanyag értékesítése zajlik, kedvezményes áron.
A Shell hangsúlyozta, egyedi, elszigetelt esetről van szó.
Ahogy korábban a Mandiner is beszámolt róla, több sofőr autója is lerobbant december 12-én, szerdán, miután az M7-es autópálya Balatonkeresztúr melletti Shell-kútján tankolt. Ezt követően az egyik autó szervizi vizsgálata kimutatta, hogy a tankba „nagyrészt víz” került, és ez állhatott a meghibásodás hátterében.
A vizsgálat azóta lezárult, és megállapították, hogy a bajt a lefejtő aknában felgyűlt talajvíz okozta, ami az aknában lévő, meghibásodott csövön jutott a tankba – írta a Blikk.
A Shell hangsúlyozta, a probléma nem rendszerszintű, hanem egyedi, elszigetelt eset volt, a vállalat többi töltőállomása nem érintett az ügyben.
A Shell a vizsgálat eredménye alapján kompenzációban részesíti a négy károsult ügyfelet, a cég sajnálatát fejezte ki a kellemetlenség miatt.
