shell balatonkeresztúr fs95 autópálya benzinkút

Botrány az autópályán: vizet tankoltak a vásárlók a magyarországi benzinkúton – több autós pórul járt

2025. december 15. 12:07

A töltőállomáson jelenleg prémium üzemanyag értékesítése zajlik, kedvezményes áron.

2025. december 15. 12:07
null

Redditen osztotta meg tapasztalatát egy kétségbeesett sofőr, akinek autója nem sokkal azután állt le, hogy az M7-es autópálya Balatonkeresztúr melletti Shell-kútján tankolt – írta a Totalcar.

A férfi szerint sima 95-ös benzint szeretett volna tankolni, és biztos benne, hogy nem cserélte fel a töltőpisztolyokat, ennek ellenére néhány kilométerrel később autója leállt.

Több milliárd eurót kaphat Magyarország az Európai Uniótól – de van egy kemény feltétele

Mások is beszámoltak hasonló esetről: egy felhasználó szerint szerda este legalább két autó is lerobbant az adott kútnál.

A szerviz vizsgálata kimutatta, hogy a tankba „nagyrészt víz” került.

Egyelőre nem ismert, mekkora kár keletkezett a motorban. Az eset kapcsán a Totalcar szerkesztősége megkereste a Shellt, akik az alábbi tájékoztatást adták: „Az Ön által említett problémát a tegnapi napon észleltük, amelynek nyomán az FS95 tankolás haladéktalanul lezárásra került a töltőállomáson. Emellett az eset kivizsgálását is azonnal megkezdtük, annak érdekében, hogy pontosan megállapítsuk a körülményeket.

Ügyfélszolgálatunk minden vásárlói panaszt egyéni szinten vizsgál, hogy a lehető legmegfelelőbb megoldást biztosítsuk. A vizsgálat lezárulását követően, annak eredményétől függően, az érintett, panaszos vásárlóinkat kompenzációban részesítjük.

A töltőállomáson jelenleg prémium üzemanyag értékesítése zajlik, kedvezményes áron.”

Nem ez az első eset, hogy a Shell hasonló hibát vétett: 2019-ben egy magyar kútnál benzint adtak gázolaj helyett, illetve fordítva.

A nyitókép illusztráció: Niklas HALLE'N / AFP

hakapeszim
•••
2025. december 15. 14:16 Szerkesztve
Annó a műszaki főiskolán volt egy tanár, ő mondta: van sok motor, Otto, Diesel, egyik sem megy sajnos vízzel. Nem jártam üzemanyagos tartálykocsival, de alig hiszem, hogy ott lett vizes, több okból sem. Egyébként a sztori úgy szokott kinézni, ha a sofőr lop mondjuk 100 litert, akkor a vezetőség egy vasúti tartállyal. Aztán bebuktatják a sofőrt.
Tippmann-M4-223
2025. december 15. 13:59
Shell már nem a régi. Valamikor egy ikon volt, ma szemétládák gyülevészete............................................. Kb, 15 éve nem tankolok ott.........................
gullwing
2025. december 15. 13:39
A töltőállomáson jelenleg prémium üzemanyag értékesítése zajlik, kedvezményes áron.” A víz nem ebbe a kategóriába tartozik...🤣🤣🤣
DFK
2025. december 15. 13:38
Sokba lesz az a kompenzáció. Motorcserések lesznek azok az autók.
