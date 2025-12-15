Botrány az autópályán: vizet tankoltak a vásárlók a magyarországi benzinkúton – több autós pórul járt

Redditen osztotta meg tapasztalatát egy kétségbeesett sofőr, akinek autója nem sokkal azután állt le, hogy az M7-es autópálya Balatonkeresztúr melletti Shell-kútján tankolt – írta a Totalcar.

A férfi szerint sima 95-ös benzint szeretett volna tankolni, és biztos benne, hogy nem cserélte fel a töltőpisztolyokat, ennek ellenére néhány kilométerrel később autója leállt.