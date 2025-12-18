Ft
strabag építési és közlekedési minisztérium m30 autópálya autópálya

Elfogyott a türelem a Strabag ellen: életbe léptek a büntetések

2025. december 18. 10:00

Garanciavita miatt továbbra is zárva marad az M30-as autópálya.

2025. december 18. 10:00
null

Nem nyílt meg az M30-as autópálya Miskolc és Tornyosnémeti közötti, korábban lezárt szakasza, miután a kivitelező Strabag nem vállalt írásos garanciát az elvégzett javításokra – jelezte közleményében az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM). A tárca szerint a közlekedésbiztonság érdekében ez elengedhetetlen feltétele lett volna az átadásnak.

Kedden még úgy tűnt, hogy az autópályát szerdán megnyithatják, ám estére kiderült: 

az üzemeltető MKIF Zrt. nem kapta meg ehhez a szükséges jogi garanciákat. 

A Világgazdaság emlékeztet, hogy az ÉKM december 16-án hivatalosan felszólította a Strabagot, hogy vállaljon teljes körű, írásos felelősséget az általa tervezett és kivitelezett javításokra, valamint garantálja, hogy a korábbi hiba nem ismétlődik meg. Az osztrák vállalat ezt megtagadta, sőt vitatja a hibás teljesítés tényét is.

A minisztérium álláspontja szerint ez elfogadhatatlan, mivel csak olyan javítás vehető át, amely mögött a kivitelező teljes felelősségvállalása áll, és amelyet részletes monitoring- és utóellenőrzési terv kísér. Ez kiterjedne az útburkolat, a töltés, a vízelvezetés és a felszín alatti szerkezetek rendszeres vizsgálatára is, a fennmaradó garanciális időszakban pedig a Strabagnak továbbra is javítania kellene az esetleges hibákat.

Miután nem született megállapodás, az ÉKM szerdán szankciókat léptetett életbe: 

lehívta a Strabag bankgaranciáját, és jelezte, hogy minden jogi eszközzel megvédi a közérdeket. Emellett a minisztérium figyelmeztette az állami és közpénzekkel gazdálkodó szervezeteket, hogy a Strabaggal való szerződéskötés súlyosan ellentétes a magyar állam érdekeivel. Ez a lépés gyakorlatilag feketelistára helyezheti a céget, és veszélybe sodorhatja magyarországi közbeszerzési részvételét.

Az M30-as autópálya problémái évekre nyúlnak vissza. 

A Világgazdaság kifejti: a 180 milliárd forintból megépült, 57 kilométeres szakaszt 2021-ben adták át, ám a Miskolc–Szikszó közötti részen 2024 februárjában egy 150 méteres szakasz megcsúszott, ezért az utat lezárták. A Strabag 2025 februárjában kezdte meg a javítást, amely 4–5 milliárd forintba kerülhetett, és kilenc hónapos határidőt kapott. Bár a munkák december közepére elkészültek, a garanciavállalás hiánya miatt az átadás meghiúsult.

Az ÉKM szerint az M30-as autópályán elkövetett kivitelezési hibákért a teljes felelősség a Strabagot terheli, és ha a jövőben hasonló problémák miatt ismét lezárásra kényszerülnek, annak minden következményét a cégnek kell viselnie. 

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: MTI/Faludi Imre

2025. december 18. 11:01
ideje volt már, ki kell zavarni ezeket az országunkból.
gullwing
2025. december 18. 10:48
Érdemes megnézni a tiszaszarok mennyire védik az osztrák Srabag-ot... Mintha már láttunk volna ilyen szituációt anno... A ballibcsik idején 2010 előtt.
gullwing
2025. december 18. 10:37
Az meg van mindenkinek hogy ez az a cég volt a ballibcsik kifizetőhelye: folyamatosan kapták a megrendeléseket és osztották vissza a lét a balosoknak....
asus66
2025. december 18. 10:30
Strabag ? Ismerjük jól . Sajnos.
