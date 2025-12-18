Elfogyott a türelem a Strabag ellen: életbe léptek a büntetések

A minisztérium álláspontja szerint ez elfogadhatatlan, mivel csak olyan javítás vehető át, amely mögött a kivitelező teljes felelősségvállalása áll, és amelyet részletes monitoring- és utóellenőrzési terv kísér. Ez kiterjedne az útburkolat, a töltés, a vízelvezetés és a felszín alatti szerkezetek rendszeres vizsgálatára is, a fennmaradó garanciális időszakban pedig a Strabagnak továbbra is javítania kellene az esetleges hibákat.

Miután nem született megállapodás, az ÉKM szerdán szankciókat léptetett életbe:

lehívta a Strabag bankgaranciáját, és jelezte, hogy minden jogi eszközzel megvédi a közérdeket. Emellett a minisztérium figyelmeztette az állami és közpénzekkel gazdálkodó szervezeteket, hogy a Strabaggal való szerződéskötés súlyosan ellentétes a magyar állam érdekeivel. Ez a lépés gyakorlatilag feketelistára helyezheti a céget, és veszélybe sodorhatja magyarországi közbeszerzési részvételét.

Az M30-as autópálya problémái évekre nyúlnak vissza.

A Világgazdaság kifejti: a 180 milliárd forintból megépült, 57 kilométeres szakaszt 2021-ben adták át, ám a Miskolc–Szikszó közötti részen 2024 februárjában egy 150 méteres szakasz megcsúszott, ezért az utat lezárták. A Strabag 2025 februárjában kezdte meg a javítást, amely 4–5 milliárd forintba kerülhetett, és kilenc hónapos határidőt kapott. Bár a munkák december közepére elkészültek, a garanciavállalás hiánya miatt az átadás meghiúsult.