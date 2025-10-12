Mentsétek meg tavainkat! – magyar találmány, amely megelőzheti az ökológiai katasztrófát

A történet nem egy irodában született üzleti tervvel kezdődött, hanem a víz iránti személyes rajongással. Tibor szavaival élve a Walise „egy szerelemgyerek”. A csapat tagjai gyerekkoruk óta kötődnek a vízhez: horgásznak, úsznak, vitorláznak. „A víz valahogy mindannyiunk életében jelen volt. És szerettük volna, hogy az unokáink is ugyanilyen élő vizek mellett nőhessenek fel” – meséli.

Az induláskor még okos bóják fejlesztésén dolgoztak, többféle mérési célra. A sorsfordító pillanatot egy hidrobiológussal való találkozás hozta el. Ő mutatta meg, hogy

a mérnöki ötletek milyen értékesek lehetnek az élővízi és sekélyvízi monitorozásban.

Ez volt az a „heuréka-pillanat”, ami kijelölte az utat.

A Walise úttörő felismerése, hogy még a 2-3 méternél sekélyebb tavak is képesek rétegződni – ez a tudományban addig kevés figyelmet kapott. A cég rendszere ezért nem egyetlen adatpontra támaszkodik, hanem a víz teljes rétegszerkezetét és a környezeti hatásokat is vizsgálja: például a mezőgazdasági műtrágya bemosódását. Az ötlet annyira új volt, hogy ilyen komplex édesvízi monitoring korábban nem létezett.