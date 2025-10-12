Ft
10. 12.
vasárnap
mérnök rendszer Highlights of Hungary víz Google Cambridge

Mentsétek meg tavainkat! – magyar találmány, amely megelőzheti az ökológiai katasztrófát

2025. október 12. 06:39

A magyar mérnök, aki a Cambridge vagy a Google helyett itthon maradt, hogy megvédje a hazai vizeket.

2025. október 12. 06:39
null

A Highlights of Hungary bejelentette az idei évad 25 kiemelkedőnek ítélt magyar teljesítményét. Köztük volt a Borbás Marcsi által jelölt WALISE – Water & Life Services is.

Ide kattintva lehet szavazni.

Nagyköveti méltatás:

A klímaváltozás korában minden kétséget kizáróan az egyik legfontosabb feladatunk az élő vizeink megóvása. Koleszár Tibor és csapata szenvedéllyel és kitartással dolgozik azon, hogy tavaink, folyóink és víztározóink állapota ne csak mérhető, hanem alakítható is legyen: ha baj van, időben közbe lehessen lépni. A WALISE vízminőség monitoring rendszerei mind hazánkban mind külföldön bizonyították már hatékonyságukat, a mögöttük álló csapatot pedig összeköti az a mélyen gyökerező hit, hogy amit tesznek azzal mindannyiunk jövőjét szolgálják. Mert a tiszta élő víz az örökségünk, amelyet felelősséggel kell továbbadnunk az utánunk következő generációknak.

A klímaváltozás korában, amikor az élővizek egészsége és fenntartható kezelése a világ egyik legégetőbb kihívásává vált, van egy magyar vállalkozó, aki nemcsak felismerte a problémát, hanem a megoldásért is tenni kezdett. Ő Koleszár Tibor, a Walise alapítója és ügyvezetője, akinek cége az élővizek állapotának folyamatos, komplex monitorozására specializálódott.

A „Walise” név – a Water, Life, Services hármasából született mozaikszó – tökéletesen összefoglalja a küldetést: 

a víz és az élet szoros kapcsolatát szolgálni, a tudomány és a technológia eszközeivel.

Egy ötlet, ami szerelemgyerekből küldetéssé nőtte ki magát

A történet nem egy irodában született üzleti tervvel kezdődött, hanem a víz iránti személyes rajongással. Tibor szavaival élve a Walise „egy szerelemgyerek”. A csapat tagjai gyerekkoruk óta kötődnek a vízhez: horgásznak, úsznak, vitorláznak. „A víz valahogy mindannyiunk életében jelen volt. És szerettük volna, hogy az unokáink is ugyanilyen élő vizek mellett nőhessenek fel” – meséli.

Az induláskor még okos bóják fejlesztésén dolgoztak, többféle mérési célra. A sorsfordító pillanatot egy hidrobiológussal való találkozás hozta el. Ő mutatta meg, hogy 

a mérnöki ötletek milyen értékesek lehetnek az élővízi és sekélyvízi monitorozásban. 

Ez volt az a „heuréka-pillanat”, ami kijelölte az utat.

A Walise úttörő felismerése, hogy még a 2-3 méternél sekélyebb tavak is képesek rétegződni – ez a tudományban addig kevés figyelmet kapott. A cég rendszere ezért nem egyetlen adatpontra támaszkodik, hanem a víz teljes rétegszerkezetét és a környezeti hatásokat is vizsgálja: például a mezőgazdasági műtrágya bemosódását. Az ötlet annyira új volt, hogy ilyen komplex édesvízi monitoring korábban nem létezett.

Amikor a fejlesztés már nem munka, hanem életforma

A Walise 2023 decemberében kezdte meg mai formájában a működését, miután Tibor és társai hátat fordítottak korábbi ipari elektronikai cégüknek, hogy minden energiájukat erre a projektre fordítsák. „Semmi mással nem foglalkozunk, csak ezzel” – mondja határozottan.

A beruházás eddig több százmillió forint magántőkét emésztett fel, de a vállalkozás filozófiája világos: a környezetvédelmet szolgálni nem pusztán üzlet, hanem erkölcsi kötelesség.

A rendszer lényege, hogy különböző paramétereket – például hőmérséklet, oxigénszint, pH-érték, algakoncentráció – folyamatosan mér, majd ezekből összefüggéseket állít fel. Nem gyártanak saját szenzorokat, hanem a legjobb ipari szabványú érzékelőket integrálják, így bármikor bővíthetők a mérések az ügyfelek igénye szerint.

És ha baj van? A rendszer automatikusan képes szivattyút indítani, gátat mozgatni, levegőztetőt bekapcsolni, vagy akár azonnali riasztást küldeni egy halgazdaság kezelőjének.

„Mint egy beteg lázát, úgy kell mérni a víz állapotát”

Tibor szerint a vízminőség figyelése nélkül nem lehet felelősen gazdálkodni. „Hogyan kezeljünk egy beteget, ha nem mérjük meg a lázát? A víz esetében ez ugyanígy van” – fogalmaz.

Bár a piac egyre nyitottabb, sok gazdálkodó még mindig kivár. 

Van, aki inkább a szerencsében bízik, mint a modern technológiában. Éppen ezért a Walise számára az edukáció ugyanolyan fontos, mint maga az eszközfejlesztés: iskolákban, horgásztáborokban is beszélnek a vízvédelemről, hogy már gyerekkorban kialakuljon a felelősségteljes szemlélet.

Tavak, halgazdaságok, nemzeti parkok – és egy csapat, ami a szívét adja

A Walise rendszerei működnek a Velencei-tavon, a Kis-Balatonon, a Maconkai víztározón, sőt Szerbiában is egy halgazdaságban. Ügyfeleik közt nemzeti parkok, horgászegyesületek és magángazdaságok is megtalálhatók.

A cég mindössze nyolc fős, de annál lelkesebb. Mérnökök, szoftverfejlesztők, biológusok dolgoznak együtt – mind más-más szakterületről, mégis közös céllal. A csapatot összeköti az az élmény, amikor egy ügyfél felhívja őket: „Srácok, ha nincs a rendszeretek, kipusztult volna a tavunk.”

Egy falusi fiú útja a nemzetközi vízvédelmi színtérre

Tibor gyermekkorától kezdve kötődik a vízhez. „Három évesen már horgásztam édesapámmal” – idézi fel mosolyogva. Bár programtervező matematikusként kezdte, hamar rájött: sokkal izgalmasabb gumicsizmában állni a tóban, mint csak kódsorokat írni.

Volt lehetősége Cambridge-be vagy a Google-hoz menni, de maradt. „Kalandvágyból, és mert itthon akartam valami igazán jót tenni” – mondja.

A jövő: mesterséges intelligencia és még több adat

A Walise fejlesztése nem áll meg. Jönnek a mesterséges intelligenciával támogatott előrejelzések, amelyek akár napokkal korábban jelzik az oxigénhiányt. Fejlesztés alatt vannak a napelemes levegőztetők és vízforgatók, amelyek képesek reagálni a klímaváltozás hatásaira.

És ami talán a legfontosabb: 

szeretnék, ha a több éves adatgyűjtésből egyszer tankönyvek és gyakorlati útmutatók születnének, hogy a gazdálkodók és horgásztó-kezelők ismeretekkel felvértezve óvhassák a vizeket.

Aki szeretne csatlakozni ehhez a küldetéshez, annak jó hír, hogy a Walise eszközei az EU-s Mahop Plus program keretében akár 60%-os támogatással is elérhetők 2027 végéig.

Koleszár Tibor története egyszerre szól innovációról, kitartásról és arról a gyermekkori szeretetről, ami egy életre meghatározza az ember útját. A víz az ő világában nem csupán erőforrás, hanem örökség – és ő mindent megtesz, hogy ezt az örökséget a jövő generációi is élvezhessék.

Nyitókép: Highlights of Hungary

 

 

