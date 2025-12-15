Európa rejtett vízkészletei vészesen fogynak 

Európa vízkészleteinek hatalmas hányada több országnyi területen apad – derül ki egy új, bő két évtizednyi műholdas adatokat feldolgozó elemzésből. Az édesvíztárolás Dél- és Közép-Európa-szerte zsugorodik: Spanyolországtól és Olaszországtól Lengyelországig és az Egyesült Királyság egyes részeiig, nem is szólva az Alpokról vagy Ukrajnáról, melyek nagy hazai folyóink vízgyűjtői is egyben – de ne szaladjunk ennyire előre.

A University College London (UCL) tudósai a Watershed Investigations együttműködésével a The Guardian friss anyaga szerint 2002 és 2024 közötti műholdas adatokat elemeztek. A műholdak a Föld gravitációs mezejében bekövetkező változásokat követik nyomon, és mivel a víz nagy tömegű, a talajvíz, folyók, tavak, talajnedvesség és gleccserek változásai is megjelennek így a mérésekben – azaz a műholdak valójában „lemérhetik” a tárolt víz mennyiségét.