putyin fidesz orbán európa trump

A Ló éve

2026. január 03. 09:16

Hogy a választás után mi lesz – betartják-e saját dakota bölcsességüket, amely szerint a döglött lóról jobb leszállni, vagy belenyugodnak, hogy ha ló nincs, szamár is jó, s meg lehet elégedni az erős ellenzék szerepével –, még nem tudni.

2026. január 03. 09:16
null
Lendvai Ildikó
Lendvai Ildikó
Népszava

„De Orbánra persze oda kell figyelni. Kiadta a fő jelszót: a cél a kimaradás a háborúból, amit Európa robbantott ki. Nem Putyin tette, á, dehogy. Trump és Putyin rég megbékélt volna, szépen felosztván egymás között a világot, de »Európa nemet mondott a békére«. Megint csak nem Putyin mond nemet még a fegyverszünetre is, nem ő akar hódoltatni még el sem foglalt területeket, hanem az a mocsok unió. A Fidesz a Főnök nyomán el is keresztelte hirdetésében az újévet. Ők nem a Ló, hanem »a kimaradás évét« emlegették. Az is szép.

Mármint ha nem lógna ki a lóláb. Az a »kimaradás« elég sokértelmű szó. Orbán így fogalmazott: »Arra kérek mandátumot a magyaroktól, hogy kívül tartsam őket az európai háborús szövetségtől«. Európai háborús szövetségnek pedig az EU-t szokta nevezni, mínusz Patrióták. Szóval miből is fogunk kimaradni? Vagy olyan helyzetet teremteni, hogy kiszoruljunk az EU érdemi működéséből, végső esetben szervezeti kereteiből is? Bajnai Gordon is ezt foglalta össze friss interjúban: »Az irány határozott, csak nem határidőhöz kötött«.

Orbán jelszava meg is kapta a visszaigazolást Putyin beszédéből. Amiben persze szó sem volt békéről, viszont azoknak, akik »mellettük állnak«, megígérte: »magunk is mindig készek vagyunk segíteni«. Elsősorban nyilván trükkökkel, provokációkkal, digitális beavatkozással. A főpróba megvolt. A szakértők szerint koholt hír, »saját zászlós támadás«, hogy elterjesztették: az ukránok drónokkal támadták Putyin magánrezidenciáját. Hogy az orosz elnöknek aztán erre hivatkozva ne kelljen tárgyalnia.”

Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

