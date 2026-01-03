„De Orbánra persze oda kell figyelni. Kiadta a fő jelszót: a cél a kimaradás a háborúból, amit Európa robbantott ki. Nem Putyin tette, á, dehogy. Trump és Putyin rég megbékélt volna, szépen felosztván egymás között a világot, de »Európa nemet mondott a békére«. Megint csak nem Putyin mond nemet még a fegyverszünetre is, nem ő akar hódoltatni még el sem foglalt területeket, hanem az a mocsok unió. A Fidesz a Főnök nyomán el is keresztelte hirdetésében az újévet. Ők nem a Ló, hanem »a kimaradás évét« emlegették. Az is szép.

Mármint ha nem lógna ki a lóláb. Az a »kimaradás« elég sokértelmű szó. Orbán így fogalmazott: »Arra kérek mandátumot a magyaroktól, hogy kívül tartsam őket az európai háborús szövetségtől«. Európai háborús szövetségnek pedig az EU-t szokta nevezni, mínusz Patrióták. Szóval miből is fogunk kimaradni? Vagy olyan helyzetet teremteni, hogy kiszoruljunk az EU érdemi működéséből, végső esetben szervezeti kereteiből is? Bajnai Gordon is ezt foglalta össze friss interjúban: »Az irány határozott, csak nem határidőhöz kötött«.