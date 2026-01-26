Ft
Ft
7°C
3°C
Ft
Ft
7°C
3°C
01. 26.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
01. 26.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
brüsszel fidesz kaposvár orbán európa

Orbán Viktor Kaposvárról üzent Zelenszkijéknek: A magyarok pénzét nem engedjük Ukrajnába vinni!

2026. január 26. 08:59

A miniszterelnök szerint minderre csak a Fidesz képes.

2026. január 26. 08:59
null

Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán számolt be a legutóbbi, Kaposváron tartott háborúellenes gyűlésről. A kormányfő bejegyzésében úgy fogalmazott:

Kaposváron is erőt mutattunk. Telt ház, többezer lelkes támogató, fantasztikus hangulat.”

Elmondása szerint „kell is az erő, mert nagy dolgokra készülnek: ki akarnak és ki is fognak maradni Brüsszel háborús terveiből”.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Feketén-fehéren kiderült, mennyien támogatják Magyar Péter álláspontját Magyarországon

Feketén-fehéren kiderült, mennyien támogatják Magyar Péter álláspontját Magyarországon
Tovább a cikkhezchevron

„A magyarok pénzét nem engedjük Ukrajnába vinni. Helyette megcsináltuk Európa legnagyobb otthonteremtési programját. Bővítettük a családi adókedvezményeket. Bevezetjük a 14. havi nyugdíjat. A rezsicsökkentést nemcsak megvédtük, de ki is terjesztjük a januári rezsistoppal” – tette hozzá. A miniszterelnök szerint azért fognak győzni idén áprilisban, mert minderre csak ők képesek. 

És azért, mert aki ránk szavaz, biztosan jól jár. Mert a Fidesz a biztos választás!

– tette hozzá Orbán Viktor.

Nyitókép forrása: Orbán Viktor Facebook-oldala

***

Ezt is ajánljuk a témában

 

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
flesh ripper
2026. január 26. 09:34
magyarok pénzét? Az áramot igen? Az áramért, benzinért, dízelolajért - a tankokba - stb. rendesen fizetnek az uikránok??? Qrvául logikus. Mégis szeretjük a nácifosos banderistákat?
Válasz erre
1
1
rasputin
2026. január 26. 09:19
Figyelj már Dagi! A magyarok pénzét sem tudod hazahozni Brüsszelből. Rájöttek, hogy a magyarok pénzét úgy kezeled mintha a sajátod lenne.
Válasz erre
1
0
bekeev-2025
2026. január 26. 09:17
Jól mondod, Vitya! Azt már ti zsebre vágtátok.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!