Orbán Viktor Kaposvárról üzent Zelenszkijéknek: A magyarok pénzét nem engedjük Ukrajnába vinni!

Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán számolt be a legutóbbi, Kaposváron tartott háborúellenes gyűlésről. A kormányfő bejegyzésében úgy fogalmazott:

Kaposváron is erőt mutattunk. Telt ház, többezer lelkes támogató, fantasztikus hangulat.”

Elmondása szerint „kell is az erő, mert nagy dolgokra készülnek: ki akarnak és ki is fognak maradni Brüsszel háborús terveiből”.