Orbán Viktor Kaposvárról üzent Zelenszkijéknek: A magyarok pénzét nem engedjük Ukrajnába vinni!

Országos fuvarozói blokád jön: a magyar-szerb határon is lezárhatják a teherforgalmi sávokat
Se ki, se be.
A miniszterelnök szerint minderre csak a Fidesz képes.
Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán számolt be a legutóbbi, Kaposváron tartott háborúellenes gyűlésről. A kormányfő bejegyzésében úgy fogalmazott:
Kaposváron is erőt mutattunk. Telt ház, többezer lelkes támogató, fantasztikus hangulat.”
Elmondása szerint „kell is az erő, mert nagy dolgokra készülnek: ki akarnak és ki is fognak maradni Brüsszel háborús terveiből”.
„A magyarok pénzét nem engedjük Ukrajnába vinni. Helyette megcsináltuk Európa legnagyobb otthonteremtési programját. Bővítettük a családi adókedvezményeket. Bevezetjük a 14. havi nyugdíjat. A rezsicsökkentést nemcsak megvédtük, de ki is terjesztjük a januári rezsistoppal” – tette hozzá. A miniszterelnök szerint azért fognak győzni idén áprilisban, mert minderre csak ők képesek.
És azért, mert aki ránk szavaz, biztosan jól jár. Mert a Fidesz a biztos választás!
– tette hozzá Orbán Viktor.
Nyitókép forrása: Orbán Viktor Facebook-oldala
***
Ezt is ajánljuk a témában
Se ki, se be.