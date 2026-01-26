A nyugati politikusok háborúról beszélnek, de a kémek szerint nem valószínű az orosz támadás

A hírszerzési vezető úgy véli, hogy Moszkva ma még tisztában van a NATO erejével, és tudatosan kerüli a nyílt konfrontációt. Az észt kémfőnök arra is felhívta a figyelmet, hogy

a nyugati reakcióknak kézzelfogható hatásuk van az orosz viselkedésre.

Az elmúlt időszakban történt incidensek – tengeralatti kábelek körüli gyanús esetek, drónok megjelenése NATO-légtér közelében, vagy légtérsértések – után Moszkva észrevehetően módosította eljárásait. „A drónok repülési útvonalait Ukrajna felett úgy alakították át, hogy csökkentsék az incidensek kockázatát, és a Balti-tenger felett az orosz katonai repülőgépek ma már szigorúan betartják az előírt útvonalakat” – véli Rosin.

Hozzátette: amióta a NATO elindította a Baltic Sentry nevű tengeri műveletet, nem történt újabb kábelincidens a térségben. Ugyanakkor óvatosságra is intett: a katonai aktivitás magas szintje és az ukrajnai háború miatt elméletileg továbbra is előfordulhatnak véletlen események, de