Feszül a húr: óriási amerikai hadihajót vezényelt Trump az iráni térségbe

Az Egyesült Államok egy repülőgép-hordozót és több támogató hadihajót küldött a Közel-Keletre, erősítve ezzel az amerikai erők védelmi és esetleges katonai fellépési képességeit Irán ellen – közölték amerikai tisztviselők hétfőn a Reuters hírügynökséggel.

Donald Trump amerikai elnök korábban úgy nyilatkozott, hogy az Egyesült Államok jelentős haditengerészeti erőt – köztük a USS Abraham Lincoln repülőgép-hordozót és több irányított rakétákkal felszerelt rombolót – vezényelt Irán térségébe, ugyanakkor hangsúlyozta: