01. 26.
hétfő
anyahajó pentagon irán egyesült államok donald trump repülőgép

Feszül a húr: óriási amerikai hadihajót vezényelt Trump az iráni térségbe

2026. január 26. 22:43

Az amerikai elnök korábban hangsúlyozta: bízik benne, hogy nem kerül sor a fegyveres erők bevetésére.

2026. január 26. 22:43
null

Az Egyesült Államok egy repülőgép-hordozót és több támogató hadihajót küldött a Közel-Keletre, erősítve ezzel az amerikai erők védelmi és esetleges katonai fellépési képességeit Irán ellen – közölték amerikai tisztviselők hétfőn a Reuters hírügynökséggel.

Donald Trump amerikai elnök korábban úgy nyilatkozott, hogy az Egyesült Államok jelentős haditengerészeti erőt – köztük a USS Abraham Lincoln repülőgép-hordozót és több irányított rakétákkal felszerelt rombolót – vezényelt Irán térségébe, ugyanakkor hangsúlyozta: 

bízik benne, hogy ezek bevetésére nem kerül sor.

A hadihajók az ázsiai-csendes-óceáni térségből indultak el a hónap elején, miután fokozódott a feszültség Irán és az Egyesült Államok között a tüntetések leverését követően. Trump többször fenyegetőzött beavatkozással, ha Irán továbbra is erőszakot alkalmaz a tüntetőkkel szemben, ám az országos demonstrációk azóta csillapodtak.

A Pentagon emellett harci repülőgépeket és légvédelmi rendszereket is telepít a régióba. A hétvégén egy katonai gyakorlatot is bejelentettek, amelnyek célja, hogy demonstrálja az amerikai légierő gyors telepítésére és fenntartására való képességét.

Iráni részről is egyértelmű figyelmeztetés érkezett, miszerint bármilyen támadást az ország elleni nyílt háborúként értékelnének.

Az Egyesült Arab Emírségek ugyanakkor hangsúlyozta, hogy nem engedi területének, légterének vagy felségvizeinek felhasználását Irán elleni katonai műveletekhez. Mindez annak fényében különösen figyelemre méltó, hogy az Abu Dhabi déli részén található Al Dhafra légibázis régóta kiemelt szerepet tölt be az amerikai hadsereg közel-keleti jelenlétében: a létesítmény korábban kulcsfontosságú támaszpontként szolgált az Iszlám Állam elleni hadműveletek, valamint a térségben végrehajtott felderítő bevetések során.

Nyitókép: SAMANTHA SIN / AFP

