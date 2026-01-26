Ft
01. 26.
hétfő
Minneapolis migráció Donald Trump haláleset Tim Walz Minnesota Demokrata Párt ICE bevándorlás Egyesült Államok

A demokraták azt remélik, hogy ebbe beleremeg Trump elnöksége – megszólalt az amerikai elnök

2026. január 26. 18:38

Az ICE-ellenes hergeléssel keres magának újabb „George Floyd-pillanatot” a liberális oldal.

2026. január 26. 18:38
null

A Washington Post véleménycikke szerint Alex Pretti, 37 éves minneapolisi ápoló halála „fordulópontot jelent Donald Trump második elnöki ciklusában”, és bizonyítéka annak, hogy az elnök bevándorláspolitikája „erkölcsi és politikai kudarc”. A lap állítása szerint az eset „felháborodást és bizonytalanságérzetet keltett az amerikai polgárokban”.

Mi történt valójában?

A hazai baloldali sajtó által is mártírnak kikiáltott Pretti többedmagával egy olyan minneapolisi Bevándorlási és Vámügyi Hivatal (ICE) által végrehajtott razziát igyekezett megakadályozni január 24-én, amelynek során a hatóságok egy hosszas bűnlajstrommal bíró illegális bevándorlót próbáltak kézre keríteni.

Alex Pretti az intézkedés során egy 9 mm-es félautomata pisztollyal közelítette meg a szövetségi ügynököket, akik megpróbálták lefegyverezni, ám ő ennek erőszakkal ellenállt.

A saját és kollégái életét féltve az egyik ügynök végül önvédelemből agyonlőtte a felfegyverzett férfit.

A hivatalos hatósági álláspont szerint alaposan feltételezhető, hogy Pretti azzal a céllal vitt magával fegyvert és két töltött tárat, hogy „szövetségi hatósági személyeket gyilkoljon”.

Az ICE tájékoztatása szerint a helyszínre érkező közel 200 liberális tüntetőt, akik mindenáron igyekeztek megakadályozni, hogy a hatóság elfogja az említett körözött bűnözőt, tömegoszlató eszközökkel kellett megfékezni.

Az Egyesült Államok Belbiztonsági Minisztériuma (DHS) „belföldi terroristának” minősítette Prettit.

És miről hisztériázik a liberális oldal?

A Washington Post véleménycikke természetesen minden eszközzel igyekszik mentegetni a lelőtt aktivistát. A névtelenségbe burkolózó szerző szerint a férfi kezében az esetről készült felvételek tanúsága szerint nem volt fegyver, az incidens pedig akkor fajult el, amikor

egy szövetségi ügynök a járdára lökött egy nőt, Pretti pedig közbelépett, mire paprika spray-vel lefújták, majd a dulakodás során tíz lövést adtak le rá.

A szerző minneapolisi rendőrfőnök nyilatkozatát idézve hangsúlyozza:

Pretti törvényes fegyvertulajdonos volt, érvényes viselési engedéllyel, és nem volt priusza.”

Azt már nem teszi hozzá, hogy Minnesotában ugyan nem tilos a tüntetésen való fegyverviselés, de

a hatóság fokozott közbiztonsági kockázatként kezelheti, és fenyegető magatartás, veszélyeztetés esetén indokoltan léphet fel vele szemben, akár nyílt, akár rejtett viselésről legyen szó.

A véleménycikk különösen súlyosnak nevezi, hogy a szövetségi hatóságok állítólag nem engedték a helyi rendőrségnek, hogy biztosítsa a helyszínt és bizonyítékokat gyűjtsön, ami szerintük tovább erodálja a bizalmat az ICE irányába, és „aláássa” a kormányzat rendpárti retorikáját.

A szerző azt hangsúlyozza, hogy a helyeik nem örülnek annak, hogy Minneapolisban és a környékén mintegy háromezer bevándorlási tiszt teljesít szolgálatot. A cikk szerint a demokraták akár a kormányzat újabb megbénításától sem riadnának vissza, hogy politikai tőkét kovácsoljanak az ügyből:

A szenátusi demokrata vezetők azzal fenyegetnek, hogy blokkolják a DHS költségvetését.”

Ugyanakkor azt a cikk is elismeri, hogy ez könnyen visszaüthet, mivel az ICE működéséhez szükséges források egy része már korábban biztosította a szövetségi államapparátus, így ez a lépés jó ideig nem eredményezne tényleges fennakadást a bevándorlási törvények érvényesítésében és a hatósági intézkedésekben. A lap szerint a képviselőház által elfogadott, az ICE működését szabályozni hivatott törvénycsomag – amely konfliktuskezelési képzést és testkamerák beszerzését is előírja – nem elégséges, mert nem teszi kötelezővé a kamerák viselését.

A Washington Post végkövetkeztetése szerint

a szövetségi bevándorlási tisztek nem érezhetik úgy, hogy büntetlenül cselekedhetnek, mert ez csak további halálos esetekhez vezet”.

A cikk figyelmeztet: ha Trump nem változtat irányt, „a túlkapások felemészthetik az elnökségét”, és a kérdés már csak az, „megmentik-e a republikánusok a saját elnöküket önmagától?”

Mindez azonban gyanúsan egybeesik a demokraták régóta kergetett politikai vágyával: egy újabb, George Floydéhoz hasonló, országos botrány kialakításával a félidős választások előtt. Ahogy az is beszédes, hogy a tömegtüntetések épp abban a Minnesota államban robbantak ki, ahol nemrég több milliárd dolláros, szomáliai bevándorlókhoz köthető jóléti csalás került napvilágra, az ügyben pedig a demokrata kormányzó, Tim Walz politikai, illetve büntetőjogi felelőssége is felmerült.

Trump vizsgálatról beszél, de nem határolódott el az ICE-tól

A brit The Guardian szerint Donald Trump a Wall Street Journalnak adott rövid interjújában úgy válaszolt arra a kérdésre, hogy a szövetségi ügynök jogszerűen járt-e el:

Mindent megvizsgálunk, mindent felülvizsgálunk, és döntést fogunk hozni.”

Az elnök hozzátette:

Nem szeretek semmilyen lövöldözést. De azt sem szeretem, amikor valaki egy komoly, töltött fegyverrel jelenik meg egy tüntetésen.”

Trump ugyanakkor jelezte: idővel kivonják a szövetségi ügynököket Minneapolisból, de hangsúlyozta, hogy a pénzügyi csalások feltárása miatt más egységek maradhatnak a térségben. A Guardian szerint az adminisztráció az elmúlt évben kifejezetten Minnesotát és a szomáliai közösséget vette célkeresztbe, jóléti visszaélések kapcsán.

***

Fotó: Octavio JONES / AFP

