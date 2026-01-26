A demokraták azt remélik, hogy ebbe beleremeg Trump elnöksége – megszólalt az amerikai elnök

Washington megbénult: mit jelent valójában az amerikai kormányzati leállás?
A demokraták utoljára hét évvel ezelőtt állították le az amerikai kormányzat működését.
Az ICE-ellenes hergeléssel keres magának újabb „George Floyd-pillanatot” a liberális oldal.
A Washington Post véleménycikke szerint Alex Pretti, 37 éves minneapolisi ápoló halála „fordulópontot jelent Donald Trump második elnöki ciklusában”, és bizonyítéka annak, hogy az elnök bevándorláspolitikája „erkölcsi és politikai kudarc”. A lap állítása szerint az eset „felháborodást és bizonytalanságérzetet keltett az amerikai polgárokban”.
A hazai baloldali sajtó által is mártírnak kikiáltott Pretti többedmagával egy olyan minneapolisi Bevándorlási és Vámügyi Hivatal (ICE) által végrehajtott razziát igyekezett megakadályozni január 24-én, amelynek során a hatóságok egy hosszas bűnlajstrommal bíró illegális bevándorlót próbáltak kézre keríteni.
Alex Pretti az intézkedés során egy 9 mm-es félautomata pisztollyal közelítette meg a szövetségi ügynököket, akik megpróbálták lefegyverezni, ám ő ennek erőszakkal ellenállt.
A saját és kollégái életét féltve az egyik ügynök végül önvédelemből agyonlőtte a felfegyverzett férfit.
A hivatalos hatósági álláspont szerint alaposan feltételezhető, hogy Pretti azzal a céllal vitt magával fegyvert és két töltött tárat, hogy „szövetségi hatósági személyeket gyilkoljon”.
Az ICE tájékoztatása szerint a helyszínre érkező közel 200 liberális tüntetőt, akik mindenáron igyekeztek megakadályozni, hogy a hatóság elfogja az említett körözött bűnözőt, tömegoszlató eszközökkel kellett megfékezni.
Az Egyesült Államok Belbiztonsági Minisztériuma (DHS) „belföldi terroristának” minősítette Prettit.
A Washington Post véleménycikke természetesen minden eszközzel igyekszik mentegetni a lelőtt aktivistát. A névtelenségbe burkolózó szerző szerint a férfi kezében az esetről készült felvételek tanúsága szerint nem volt fegyver, az incidens pedig akkor fajult el, amikor
egy szövetségi ügynök a járdára lökött egy nőt, Pretti pedig közbelépett, mire paprika spray-vel lefújták, majd a dulakodás során tíz lövést adtak le rá.
A szerző minneapolisi rendőrfőnök nyilatkozatát idézve hangsúlyozza:
Pretti törvényes fegyvertulajdonos volt, érvényes viselési engedéllyel, és nem volt priusza.”
Azt már nem teszi hozzá, hogy Minnesotában ugyan nem tilos a tüntetésen való fegyverviselés, de
a hatóság fokozott közbiztonsági kockázatként kezelheti, és fenyegető magatartás, veszélyeztetés esetén indokoltan léphet fel vele szemben, akár nyílt, akár rejtett viselésről legyen szó.
A véleménycikk különösen súlyosnak nevezi, hogy a szövetségi hatóságok állítólag nem engedték a helyi rendőrségnek, hogy biztosítsa a helyszínt és bizonyítékokat gyűjtsön, ami szerintük tovább erodálja a bizalmat az ICE irányába, és „aláássa” a kormányzat rendpárti retorikáját.
A szerző azt hangsúlyozza, hogy a helyeik nem örülnek annak, hogy Minneapolisban és a környékén mintegy háromezer bevándorlási tiszt teljesít szolgálatot. A cikk szerint a demokraták akár a kormányzat újabb megbénításától sem riadnának vissza, hogy politikai tőkét kovácsoljanak az ügyből:
A szenátusi demokrata vezetők azzal fenyegetnek, hogy blokkolják a DHS költségvetését.”
Ugyanakkor azt a cikk is elismeri, hogy ez könnyen visszaüthet, mivel az ICE működéséhez szükséges források egy része már korábban biztosította a szövetségi államapparátus, így ez a lépés jó ideig nem eredményezne tényleges fennakadást a bevándorlási törvények érvényesítésében és a hatósági intézkedésekben. A lap szerint a képviselőház által elfogadott, az ICE működését szabályozni hivatott törvénycsomag – amely konfliktuskezelési képzést és testkamerák beszerzését is előírja – nem elégséges, mert nem teszi kötelezővé a kamerák viselését.
A Washington Post végkövetkeztetése szerint
a szövetségi bevándorlási tisztek nem érezhetik úgy, hogy büntetlenül cselekedhetnek, mert ez csak további halálos esetekhez vezet”.
A cikk figyelmeztet: ha Trump nem változtat irányt, „a túlkapások felemészthetik az elnökségét”, és a kérdés már csak az, „megmentik-e a republikánusok a saját elnöküket önmagától?”
Mindez azonban gyanúsan egybeesik a demokraták régóta kergetett politikai vágyával: egy újabb, George Floydéhoz hasonló, országos botrány kialakításával a félidős választások előtt. Ahogy az is beszédes, hogy a tömegtüntetések épp abban a Minnesota államban robbantak ki, ahol nemrég több milliárd dolláros, szomáliai bevándorlókhoz köthető jóléti csalás került napvilágra, az ügyben pedig a demokrata kormányzó, Tim Walz politikai, illetve büntetőjogi felelőssége is felmerült.
George Floydnak köszönhetjük a „Black Lives Matter” mozgalmat.
A brit The Guardian szerint Donald Trump a Wall Street Journalnak adott rövid interjújában úgy válaszolt arra a kérdésre, hogy a szövetségi ügynök jogszerűen járt-e el:
Mindent megvizsgálunk, mindent felülvizsgálunk, és döntést fogunk hozni.”
Az elnök hozzátette:
Nem szeretek semmilyen lövöldözést. De azt sem szeretem, amikor valaki egy komoly, töltött fegyverrel jelenik meg egy tüntetésen.”
Trump ugyanakkor jelezte: idővel kivonják a szövetségi ügynököket Minneapolisból, de hangsúlyozta, hogy a pénzügyi csalások feltárása miatt más egységek maradhatnak a térségben. A Guardian szerint az adminisztráció az elmúlt évben kifejezetten Minnesotát és a szomáliai közösséget vette célkeresztbe, jóléti visszaélések kapcsán.
A határvédelem elleni aktivizmus kockázatos játék, és már meg is van az első áldozata.
