A demokraták azt remélik, hogy ebbe beleremeg Trump elnöksége – megszólalt az amerikai elnök

Ugyanakkor azt a cikk is elismeri, hogy ez könnyen visszaüthet, mivel az ICE működéséhez szükséges források egy része már korábban biztosította a szövetségi államapparátus, így ez a lépés jó ideig nem eredményezne tényleges fennakadást a bevándorlási törvények érvényesítésében és a hatósági intézkedésekben. A lap szerint a képviselőház által elfogadott, az ICE működését szabályozni hivatott törvénycsomag – amely konfliktuskezelési képzést és testkamerák beszerzését is előírja – nem elégséges, mert nem teszi kötelezővé a kamerák viselését.

A Washington Post végkövetkeztetése szerint

a szövetségi bevándorlási tisztek nem érezhetik úgy, hogy büntetlenül cselekedhetnek, mert ez csak további halálos esetekhez vezet”.

A cikk figyelmeztet: ha Trump nem változtat irányt, „a túlkapások felemészthetik az elnökségét”, és a kérdés már csak az, „megmentik-e a republikánusok a saját elnöküket önmagától?”

Mindez azonban gyanúsan egybeesik a demokraták régóta kergetett politikai vágyával: egy újabb, George Floydéhoz hasonló, országos botrány kialakításával a félidős választások előtt. Ahogy az is beszédes, hogy a tömegtüntetések épp abban a Minnesota államban robbantak ki, ahol nemrég több milliárd dolláros, szomáliai bevándorlókhoz köthető jóléti csalás került napvilágra, az ügyben pedig a demokrata kormányzó, Tim Walz politikai, illetve büntetőjogi felelőssége is felmerült.