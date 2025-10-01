Washington megbénult: mit jelent valójában az amerikai kormányzati leállás?

Bejelentette az amerikai nagykövetség: Budapestet is érinti a washingtoni leállás
A CNN beszámolója szerint a szövetségi kormány éjfélkor leállt, miután a Kongresszus nem tudott megállapodásra jutni a finanszírozási csomagról.
A demokraták utoljára hét évvel ezelőtt állították le az amerikai kormányzat működését.
Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, szeptember 30-án éjfélkor hivatalosan is leállt az Egyesült Államok szövetségi kormányzata, miután a Kongresszus képtelen volt elfogadni egy átmeneti költségvetési törvényt. A Wall Street Journal szerint a leállás ideje alatt az amerikai államgépezet csak az alapvető feladatokat látja el, a nem létfontosságú ügyintézés leáll, a közalkalmazottak tömegei kényszerszabadságra kerülnek, és a fizetéseket is befagyasztják mindaddig, amíg nem születik megegyezés a büdzséről.
Nyugdíjak, segélyek, élelmiszer-utalványok
A lap kiemelte, hogy a társadalombiztosítási programok – mint
– továbbra is folyósítják a kifizetéseket, de az igazolások és kártyakibocsátások akadozhatnak.
Egyelőre az élelmiszersegély program is folytatódik, de hosszabb távon bizonytalanná válhat a működése, míg a nőknek és gyermekeknek szóló táplálékkiegészítő program (WIC) rövid időn belül leállhat, ha nem érkezik meg a fenntartásához szükséges forrás.
A Kongresszusi Költségvetési Hivatal szerint
mintegy 750 ezer szövetségi alkalmazottat küldhetnek kényszerszabadságra.
Bár egy 2019-ben elfogadott törvény garantálja, hogy a leállás után mindenki visszamenőleg megkapja a fizetését, a magánvállalkozói alapon dolgozó alvállalkozók nem biztos, hogy számíthatnak erre.
A hadsereg aktív állományú tagjai és a veteránellátás alapfunkciói sem állnak le, de több háttérfeladat, például engedélyezési eljárások, szünetelnek.
A repülőtereken a biztonsági ellenőrök és a légiforgalmi irányítók fizetés nélkül kénytelenek dolgozni, ami hosszabb sorokat és késéseket eredményezhet.
Az állami vasúttársaság vonatai közlekednek, de nagyobb infrastrukturális beruházások megakadhatnak.
A nemzeti parkok és emlékhelyek többsége korlátozott szolgáltatásokkal várja a látogatókat.
A bevándorlást is felügyelő Nemzetbiztonsági Hivatal előzetes tervei szerint a Bevándorlási és Vámhatóság (ICE) dolgozóinak többsége továbbra is szolgálatban marad,
így a kitoloncolások és razziák folytatódnak.
Az útlevél- és vízumügyintézés viszont lassulhat, és egyes típusok esetében akár teljesen meg is állhat a feldolgozás.
A Wall Street Journal emlékeztetett: Donald Trump előző elnöksége alatt, 2018 decemberében már történt hasonló leállás, ami akkor több mint egy hónapig tartott, ezzel az amerikai történelem leghosszabb „shutdownja” volt.
A vita középpontjában most az áll, hogy hosszú-, vagy rövidtávú finanszírozási csomagot fogadjon el a Szenátus:
A kérdés immár nem az, hogy érzékenyen érinti-e a mindennapi életet a leállás, hanem az, hogy ezúttal meddig húzzák a demokraták a mesterségesen kreált politikai bénultságot?
Ezt is ajánljuk a témában
A CNN beszámolója szerint a szövetségi kormány éjfélkor leállt, miután a Kongresszus nem tudott megállapodásra jutni a finanszírozási csomagról.
***
Fotó: Brendan Smialowski / AFP