Washington megbénult: mit jelent valójában az amerikai kormányzati leállás?

2025. október 01. 16:19

A demokraták utoljára hét évvel ezelőtt állították le az amerikai kormányzat működését.

2025. október 01. 16:19
Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, szeptember 30-án éjfélkor hivatalosan is leállt az Egyesült Államok szövetségi kormányzata, miután a Kongresszus képtelen volt elfogadni egy átmeneti költségvetési törvényt. A Wall Street Journal szerint a leállás ideje alatt az amerikai államgépezet csak az alapvető feladatokat látja el, a nem létfontosságú ügyintézés leáll, a közalkalmazottak tömegei kényszerszabadságra kerülnek, és a fizetéseket is befagyasztják mindaddig, amíg nem születik megegyezés a büdzséről.

Deadline for Congress to adopt budget and avoid shutdown
John Thune, a republikánus többségi vezető sajtótájékoztatója Washingtonban
Forrás: Alex WROBLEWSKI / AFP 

Nyugdíjak, segélyek, élelmiszer-utalványok

A lap kiemelte, hogy a társadalombiztosítási programok – mint

  • a Social Security,
  • a Medicare vagy
  • a Medicaid

– továbbra is folyósítják a kifizetéseket, de az igazolások és kártyakibocsátások akadozhatnak.

Egyelőre az élelmiszersegély program is folytatódik, de hosszabb távon bizonytalanná válhat a működése, míg a nőknek és gyermekeknek szóló táplálékkiegészítő program (WIC) rövid időn belül leállhat, ha nem érkezik meg a fenntartásához szükséges forrás.

Közalkalmazottak és a hadsereg helyzete

A Kongresszusi Költségvetési Hivatal szerint

mintegy 750 ezer szövetségi alkalmazottat küldhetnek kényszerszabadságra.

Bár egy 2019-ben elfogadott törvény garantálja, hogy a leállás után mindenki visszamenőleg megkapja a fizetését, a magánvállalkozói alapon dolgozó alvállalkozók nem biztos, hogy számíthatnak erre.

A hadsereg aktív állományú tagjai és a veteránellátás alapfunkciói sem állnak le, de több háttérfeladat, például engedélyezési eljárások, szünetelnek.

Közlekedés és turizmus

A repülőtereken a biztonsági ellenőrök és a légiforgalmi irányítók fizetés nélkül kénytelenek dolgozni, ami hosszabb sorokat és késéseket eredményezhet.

Az állami vasúttársaság vonatai közlekednek, de nagyobb infrastrukturális beruházások megakadhatnak.

A nemzeti parkok és emlékhelyek többsége korlátozott szolgáltatásokkal várja a látogatókat.

Bevándorlás és biztonság

A bevándorlást is felügyelő Nemzetbiztonsági Hivatal előzetes tervei szerint a Bevándorlási és Vámhatóság (ICE) dolgozóinak többsége továbbra is szolgálatban marad,

így a kitoloncolások és razziák folytatódnak.

Az útlevél- és vízumügyintézés viszont lassulhat, és egyes típusok esetében akár teljesen meg is állhat a feldolgozás.

Politikai patthelyzet

A Wall Street Journal emlékeztetett: Donald Trump előző elnöksége alatt, 2018 decemberében már történt hasonló leállás, ami akkor több mint egy hónapig tartott, ezzel az amerikai történelem leghosszabb „shutdownja” volt.

A vita középpontjában most az áll, hogy hosszú-, vagy rövidtávú finanszírozási csomagot fogadjon el a Szenátus:

  • a republikánusok egy héthetes, míg
  • a demokraták egy négyhetes csomagot javasolnak, utóbbi több százmilliárd dolláros egészségügyi kiadással kiegészítve.

A kérdés immár nem az, hogy érzékenyen érinti-e a mindennapi életet a leállás, hanem az, hogy ezúttal meddig húzzák a demokraták a mesterségesen kreált politikai bénultságot?

Fotó: Brendan Smialowski / AFP

