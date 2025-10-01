Bejelentette az amerikai nagykövetség: Budapestet is érinti a washingtoni leállás

Magyarországot emlegetve fakadt ki a NATO európai főparancsnoka – azonnali változásokat követel
A tábornok a Gripen vadászgépek eredményeiről is beszélt.
Az amerikai kormányzat leállt miután a demokraták nem akarták elfogadni a költségvetést. Ennek a lépésnek meglepő következményei is vannak világszerte. Az amerikai kormányzati leállás egyik szokatlan áldozata például az amerikai budapesti nagykövetség Facebook-oldala.
A CNN beszámolója szerint a szövetségi kormány éjfélkor leállt, miután a Kongresszus nem tudott megállapodásra jutni a finanszírozási csomagról. A republikánusoknak legalább hét demokrata szenátor támogatására volt szükségük ahhoz, hogy a kamara szabályai szerint elfogadják a kiadási törvényt.
Minden kormányzati leállás más és más, de általában az emberek és a vagyon védelméhez elengedhetetlen funkciók továbbra is működnek – jegyzi meg a lap.
A leállás érinti a budapesti nagykövetséget is, amely a következőt posztolta az oldalára:
„Elfogadott költségvetés hiányában az Egyesült Államok budapesti nagykövetségének Facebook oldala a teljes működés újraindulásáig nem lesz rendszeresen frissítve, kivéve a sürgős biztonsági információkat.”
Nyitókép: Unsplash/Mike Stoll
