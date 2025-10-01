Ft
10. 01.
szerda
leállás Kongresszus Egyesült Államok

Bejelentette az amerikai nagykövetség: Budapestet is érinti a washingtoni leállás

2025. október 01. 12:36

A CNN beszámolója szerint a szövetségi kormány éjfélkor leállt, miután a Kongresszus nem tudott megállapodásra jutni a finanszírozási csomagról.

2025. október 01. 12:36
null

Az amerikai kormányzat leállt miután a demokraták nem akarták elfogadni a költségvetést. Ennek a lépésnek meglepő következményei is vannak világszerte. Az amerikai kormányzati leállás egyik szokatlan áldozata például az amerikai budapesti nagykövetség Facebook-oldala. 

Chuck Schumer demokrata kisebbségi vezető miatt amerikai kormányzati leállás kezdődött. Fotó: Andrew Thomas / NurPhoto / NurPhoto via AFP
Chuck Schumer demokrata kisebbségi vezető miatt amerikai kormányzati leállás kezdődött. Fotó: Andrew Thomas / NurPhoto / NurPhoto via AFP

A CNN beszámolója szerint a szövetségi kormány éjfélkor leállt, miután a Kongresszus nem tudott megállapodásra jutni a finanszírozási csomagról. A republikánusoknak legalább hét demokrata szenátor támogatására volt szükségük ahhoz, hogy a kamara szabályai szerint elfogadják a kiadási törvényt.

Minden kormányzati leállás más és más, de általában az emberek és a vagyon védelméhez elengedhetetlen funkciók továbbra is működnek – jegyzi meg a lap. 

Amerikai kormányzati leállás magyar vonatkozása

A leállás érinti a budapesti nagykövetséget is, amely a következőt posztolta az oldalára:

 „Elfogadott költségvetés hiányában az Egyesült Államok budapesti nagykövetségének Facebook oldala a teljes működés újraindulásáig nem lesz rendszeresen frissítve, kivéve a sürgős biztonsági információkat.”

Nyitókép: Unsplash/Mike Stoll

