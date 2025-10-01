Bejelentette az amerikai nagykövetség: Budapestet is érinti a washingtoni leállás

Az amerikai kormányzat leállt miután a demokraták nem akarták elfogadni a költségvetést. Ennek a lépésnek meglepő következményei is vannak világszerte. Az amerikai kormányzati leállás egyik szokatlan áldozata például az amerikai budapesti nagykövetség Facebook-oldala.

Chuck Schumer demokrata kisebbségi vezető miatt amerikai kormányzati leállás kezdődött. Fotó: Andrew Thomas / NurPhoto / NurPhoto via AFP

A CNN beszámolója szerint a szövetségi kormány éjfélkor leállt, miután a Kongresszus nem tudott megállapodásra jutni a finanszírozási csomagról. A republikánusoknak legalább hét demokrata szenátor támogatására volt szükségük ahhoz, hogy a kamara szabályai szerint elfogadják a kiadási törvényt.

Minden kormányzati leállás más és más, de általában az emberek és a vagyon védelméhez elengedhetetlen funkciók továbbra is működnek – jegyzi meg a lap.

Amerikai kormányzati leállás magyar vonatkozása