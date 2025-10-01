Ft
Magyarországot emlegetve fakadt ki a NATO európai főparancsnoka – azonnali változásokat követel

2025. október 01. 10:49

Alexus Grynkewich tábornok úgy véli, a NATO-nak új megközelítésekre van szüksége, mert jelenleg Moszkva diktálja a tempót, Magyarországot viszont dicsérte a balti légtér védelméért.

2025. október 01. 10:49
null

A Gazeta Polska nyomtatott kiadásának cikke szerint Oroszország légi offenzívát indított a NATO keleti szárnyán, drónokkal és vadászgépekkel rendszeresen sértve többek között Lengyelország, Észtország és Lettország légterét. A beszámoló felidézi, hogy a magyar Gripen vadászgépek is részt vettek orosz repülőgépek elfogásában a Baltic Air Policing misszió keretében.

Alexus Grynkewich tábornok, a NATO európai főparancsnoka hangsúlyozta, hogy a NATO-nak új megközelítésekre van szüksége, mert jelenleg Moszkva diktálja a tempót, valamint kiemelte, hogy Magyarország továbbra is aktívan részt vesz a balti légtér védelmében.

A cikk hozzáteszi: Boris Pistorius német védelmi miniszter óvatosságra intett az eszkalációval szemben.

hexahelicene
2025. október 01. 12:05
Ideje lenne már ezt az "elfogás" szót módosítani a valóságra: "befogás, vagy kísérés". A JAS 39 Gripen E még ELMÉLETILEG SEM tudja elfogni az említett orosz - SU-30SM2, SU-35S és MIG-31BM (!) - vadászgépeket, mert mindegyik nagyobb sebességű nála. Ráadásul az orosz Mikoyan-Gurevich MIG-31BM a jelenleg leggyorsabb elfogó (interceptor) vadászgép a világon. Nála csak elődje - a MIG-25 - volt gyorsabb, és az amerikai nem rendszeresített SR-71.
Nasi12
2025. október 01. 11:10
A tempót a háborús (és covid) bünös kócos Boris diktálta amikor nem engedte, hogy a két testvérnép csendben lezárja a kis csetepatéját a Donbaszban a minszki (álszent) szerződések szerint.
kbexxx
2025. október 01. 10:58
Még néhány hónap van hátra a magyar misszióból, Jó lenne ,probléma nélkül átvészelni . A NATO politikai játszmái ,eszkalálódásának elkerülésével
elégia
2025. október 01. 10:58
Magyarország azt teszi, amit kell. Józanul, megfontoltan. A többség akaratából. Az értelmes többség akaratából.
