Magyarországot emlegetve fakadt ki a NATO európai főparancsnoka – azonnali változásokat követel

A Gazeta Polska nyomtatott kiadásának cikke szerint Oroszország légi offenzívát indított a NATO keleti szárnyán, drónokkal és vadászgépekkel rendszeresen sértve többek között Lengyelország, Észtország és Lettország légterét. A beszámoló felidézi, hogy a magyar Gripen vadászgépek is részt vettek orosz repülőgépek elfogásában a Baltic Air Policing misszió keretében.

Alexus Grynkewich tábornok, a NATO európai főparancsnoka hangsúlyozta, hogy a NATO-nak új megközelítésekre van szüksége, mert jelenleg Moszkva diktálja a tempót, valamint kiemelte, hogy Magyarország továbbra is aktívan részt vesz a balti légtér védelmében.

A cikk hozzáteszi: Boris Pistorius német védelmi miniszter óvatosságra intett az eszkalációval szemben.