Magyarországot emlegetve fakadt ki a NATO európai főparancsnoka – azonnali változásokat követel

Egész Európa a magyarokról beszél, miután orosz katonai gépeket fogtak el – még a NATO is megszólalt
Magyarország ismét bizonyított.
Alexus Grynkewich tábornok úgy véli, a NATO-nak új megközelítésekre van szüksége, mert jelenleg Moszkva diktálja a tempót, Magyarországot viszont dicsérte a balti légtér védelméért.
A Gazeta Polska nyomtatott kiadásának cikke szerint Oroszország légi offenzívát indított a NATO keleti szárnyán, drónokkal és vadászgépekkel rendszeresen sértve többek között Lengyelország, Észtország és Lettország légterét. A beszámoló felidézi, hogy a magyar Gripen vadászgépek is részt vettek orosz repülőgépek elfogásában a Baltic Air Policing misszió keretében.
Alexus Grynkewich tábornok, a NATO európai főparancsnoka hangsúlyozta, hogy a NATO-nak új megközelítésekre van szüksége, mert jelenleg Moszkva diktálja a tempót, valamint kiemelte, hogy Magyarország továbbra is aktívan részt vesz a balti légtér védelmében.
A cikk hozzáteszi: Boris Pistorius német védelmi miniszter óvatosságra intett az eszkalációval szemben.
Ezt is ajánljuk a témában
Magyarország ismét bizonyított.
Nyitókép: AFP/Simon Wohlfahrt
***
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.