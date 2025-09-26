Egész Európa a magyarokról beszél, miután orosz katonai gépeket fogtak el – még a NATO is megszólalt

Szeptember 25-én öt orosz katonai repülőgép közelítette meg a lett légteret, amelyre válaszul két magyar Gripen vadászgép szállt fel a NATO Baltic Air Policing keretében Litvániából, és sikeresen elfogta az orosz gépeket – írja minden jelentősebb európai portál, többek között a Frankfurter Rundschau, az Österreicher, a La Repubblica, a Denník N és a Do Rzeczy is.

A cikkek szerint

a NATO légiparancsnoksága közleményben hangsúlyozta, hogy Magyarország ezzel is bizonyította elkötelezettségét a balti térség és a keleti szárny védelme iránt.

Az incidens után Mark Rutte NATO-főtitkár hangsúlyozta: szükség esetén kész lelövetni az orosz gépeket.