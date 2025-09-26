Ft
vadászgépek Magyarország NATO Gripen légiparancsnokság

Egész Európa a magyarokról beszél, miután orosz katonai gépeket fogtak el – még a NATO is megszólalt

2025. szeptember 26. 09:44

A NATO légiparancsnoksága közleményben hangsúlyozta, hogy Magyarország bizonyította elkötelezettségét a balti térség és a keleti szárny védelme iránt.

2025. szeptember 26. 09:44
null

Szeptember 25-én öt orosz katonai repülőgép közelítette meg a lett légteret, amelyre válaszul két magyar Gripen vadászgép szállt fel a NATO Baltic Air Policing keretében Litvániából, és sikeresen elfogta az orosz gépeket – írja minden jelentősebb európai portál, többek között a Frankfurter Rundschau, az Österreicher, a La Repubblica, a Denník N és a Do Rzeczy is. 

A cikkek szerint

a NATO légiparancsnoksága közleményben hangsúlyozta, hogy Magyarország ezzel is bizonyította elkötelezettségét a balti térség és a keleti szárny védelme iránt.

Az incidens után Mark Rutte NATO-főtitkár hangsúlyozta: szükség esetén kész lelövetni az orosz gépeket.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: MTI/Ujvári Sándor

***

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

 

alenka
2025. szeptember 26. 10:33
Akkor most az orosz gépek fogságban vannak?... Ekkora marhaságot!... Putin, előre!
Válasz erre
2
0
istvanpeter
2025. szeptember 26. 10:31
De hát Magyarország mind az EU-ban, mind pedig a NATO-ban mindig az érvényes szabályok és megállapodások szerint jár el, s maradéktalanul teljesíti a vállat és esedékes kötelezettségeit.
Válasz erre
3
1
nogradi
2025. szeptember 26. 10:19
Na zsoltik most akkor merre van előre.
Válasz erre
1
2
herden100
2025. szeptember 26. 10:17
Egyre rosszabb az idő Esik mindjárt Egy kis eső. KEDDEN DUGÓ. 🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗
Válasz erre
0
1
