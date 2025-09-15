Látványos felvételeket osztott meg a Honvédség: így védik a balti légteret a magyar Gripenek (VIDEÓ)

A Magyar Honvédség vitéz Szentgyörgyi Dezső 101. Repülődandár Facebook-oldalán osztott meg a 2025-ös Balti légtérrendészeti misszió során készül lenyűgöző légi felvételeket a magyar JAS-39 Gripen vadászgépek repüléseiről. A képek a misszió legszebb pillanatait örökítik meg, bemutatva a magyar pilóták precizitását és a Gripenek kiemelkedő képességeit a Balti-tenger térségében.

A bejegyzés külön kiemeli a Francia Légierő Rafale típusú vadászgépeivel végrehajtott kötelékrepülést, amely a két nemzet légierejének szoros együttműködését és magas szintű szakmai felkészültségét tükrözi.

A Balti légtérrendészeti misszió (Baltic Air Policing) a NATO keretében zajlik, amelynek célja a balti államok légterének védelme. A magyar kontingens részvétele a misszióban nemcsak a szövetségesi elkötelezettség bizonyítéka, hanem a Magyar Honvédség korszerű technikai és szakmai képességeinek demonstrációja is. A kötelékrepülés a francia Rafale-okkal pedig a NATO-tagállamok közötti interoperabilitás és közös kiképzési programok fontosságát hangsúlyozza. Idén júliusban Kajári Ferenc, a Magyar Honvédség vezérkari főnökének helyettese jelentette be, hogy Magyarország augusztus 1-től negyedszer lesz vezető ország a balti légtér védelmében, Spanyolországgal és Olaszországgal együttműködve. Magyarország 80 katonát és négy JAS 39 Gripen vadászgépet küld a misszióba. Kajári hangsúlyozta, hogy a NATO keleti szárnyán való jelenlét stratégiai üzenet, és a magyar légierő már több mint tíz éve védi Szlovénia légterét, 2024-től pedig Szlovákia és Horvátország légterét is.

A Gripenekről készül videó itt tekinthető meg: