JAS 39 Gripen Balti légtérrendészeti légtérrendészeti misszió Magyarország légierő Magyar Honvédség

Látványos felvételeket osztott meg a Honvédség: így védik a balti légteret a magyar Gripenek (VIDEÓ)

2025. szeptember 15. 21:08

A francia légierő vadászgépeivel is végrehajtottak közös bevetést a magyar pilóták.

2025. szeptember 15. 21:08
null

A Magyar Honvédség vitéz Szentgyörgyi Dezső 101. Repülődandár Facebook-oldalán osztott meg a 2025-ös Balti légtérrendészeti misszió során készül lenyűgöző légi felvételeket a magyar JAS-39 Gripen vadászgépek repüléseiről. A képek a misszió legszebb pillanatait örökítik meg, bemutatva a magyar pilóták precizitását és a Gripenek kiemelkedő képességeit a Balti-tenger térségében.

A bejegyzés külön kiemeli a Francia Légierő Rafale típusú vadászgépeivel végrehajtott kötelékrepülést, amely a két nemzet légierejének szoros együttműködését és magas szintű szakmai felkészültségét tükrözi. 

A Balti légtérrendészeti misszió (Baltic Air Policing) a NATO keretében zajlik, amelynek célja a balti államok légterének védelme. A magyar kontingens részvétele a misszióban nemcsak a szövetségesi elkötelezettség bizonyítéka, hanem a Magyar Honvédség korszerű technikai és szakmai képességeinek demonstrációja is. A kötelékrepülés a francia Rafale-okkal pedig a NATO-tagállamok közötti interoperabilitás és közös kiképzési programok fontosságát hangsúlyozza. Idén júliusban Kajári Ferenc, a Magyar Honvédség vezérkari főnökének helyettese jelentette be, hogy Magyarország augusztus 1-től negyedszer lesz vezető ország a balti légtér védelmében, Spanyolországgal és Olaszországgal együttműködve. Magyarország 80 katonát és négy JAS 39 Gripen vadászgépet küld a misszióba. Kajári hangsúlyozta, hogy a NATO keleti szárnyán való jelenlét stratégiai üzenet, és a magyar légierő már több mint tíz éve védi Szlovénia légterét, 2024-től pedig Szlovákia és Horvátország légterét is.

A Gripenekről készül videó itt tekinthető meg:

Nyitókép forrása: MTI/Bodnár Boglárka

Neless
2025. szeptember 15. 23:41
Semmi keresnivalónk ott, Magyarország légterét védjék a magyar gépek. Ahogy mi kifizettük a svédeknek a nem kis vételárát, javaslom, a harcias balti államok is költsenek saját pénzt repülőgép-vásárlásra és üzemeltetésre, talán akkor kicsit visszavesznek a russzofóbiából. Majd ha választani kell az oroszellenesség és a nyugdíjfizetés között, talán egy kicsit visszafogottabbak lesznek. A magyar katonák Magyarországot védjék!
bunko-jobbos
2025. szeptember 15. 22:23
Az azért ugye mindenkinek leesett, hogy a nem lopakodó képességű repülőknek befellegzett. Az uki háborúban KONKRÉTAN egyik fél sem mer felszállni. Nem nagy ügy, sokszor megtörtént már ez a történelemben, hogy egy fegyvernem a technika fejlődése miatt eltűnt. Csak az a baj, ha valaki nem veszi észre, és erőlteti még egy ideig sok kárt okozva. A csatahajók és a lovasság, amik hirtelen eszembe jutnak, de van még biztos több példa is.
cirmos
•••
2025. szeptember 15. 22:11 Szerkesztve
király video lett!
B_kanya
2025. szeptember 15. 21:28
IRIS-T a szárnyvégen!!!
