11. 29.
szombat
Taganrog A – 60 orosz-ukrán háború légierő Fekete-tenger

Hatalmas érvágás Oroszországnak: két ritka katonai gépet semmisítettek meg az ukránok (VIDEÓ)

2025. november 29. 10:59

Mindkettő olyan technológiával rendelkezett, amely kiemelt jelentőséggel bírt az orosz haderő modernizációjában.

2025. november 29. 10:59
null

A Fekete-tenger partján fekvő Taganrog városában végrehajtott ukrán rakéta- és dróntámadás súlyos károkat okozott a Berijev repülőgép-javító üzemben, amely az orosz stratégiai légierő egyik kulcsfontosságú karbantartó központja – derítette ki a The Aviationist. A támadásban nem csak az üzemcsarnok rongálódott meg, de 

megsemmisítettek két rendkívül ritka és nagy értékű repülőgépet is.

 A műholdfelvételek elemzése alapján a The Aviationist szakértői megállapították, hogy az egyik gép az A–60-as lézerfegyver-hordozó kísérleti példánya volt, a másik pedig az új generációs A–100LL légi radarállomás fejlesztés alatt álló tesztgépe. Mindkettő olyan speciális technológiai projekt része volt, amely kiemelt jelentőséggel bírt az orosz haderő modernizációjában.

Ez a támadás jelentősen visszavetheti az A–100 programot, amelynek célja az elavulóban lévő A–50-es flotta felváltása. A veszteség különösen kellemetlen Moszkva számára, hiszen az új generációs légtérellenőrző rendszer kulcsfontosságú lenne az ukrajnai háborúban és a NATO-val fennálló feszültségek kezelésében.

A támadás kiterjedt következményekkel járhat az orosz stratégiai légierőre nézve. Nyugati források szerint a bázison valószínűleg voltak Tu–95-ös és Tu–142-es nehézbombázók is, és nem kizárt, hogy azok is megrongálódtak.

Nyitókép: Wikipedia

 

jandor
2025. november 29. 13:00
Már nem sajnálom az oroszokat. Odatolják az ukránok pofájába a gépeiket anélkül, hogy rendesen védenének a gépeket és a hangárokat. Az orosz katonai vezetés a csimpánzok szintje alatt van, mert még ők is bunkós őröket állítanak. Ha Putyin valódi vezető lenne, már rég kivégeztette volna a hibázó tiszteket. De csak puhány kágyilló. A puhányok meg sosem építettek birodalmat, hanem elveszítették.
ezredes-2
2025. november 29. 12:55
...
belbuda
•••
2025. november 29. 12:39 Szerkesztve
Bármit is,az agresszor gyilkosok ellen.
nyafika
2025. november 29. 12:16
Kijevet ismét megszórják rakétákkal...azokhoz nem kell radar, ráadásul gyorsabbak.
