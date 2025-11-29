Hatalmas érvágás Oroszországnak: két ritka katonai gépet semmisítettek meg az ukránok (VIDEÓ)

A Fekete-tenger partján fekvő Taganrog városában végrehajtott ukrán rakéta- és dróntámadás súlyos károkat okozott a Berijev repülőgép-javító üzemben, amely az orosz stratégiai légierő egyik kulcsfontosságú karbantartó központja – derítette ki a The Aviationist. A támadásban nem csak az üzemcsarnok rongálódott meg, de

megsemmisítettek két rendkívül ritka és nagy értékű repülőgépet is.

A műholdfelvételek elemzése alapján a The Aviationist szakértői megállapították, hogy az egyik gép az A–60-as lézerfegyver-hordozó kísérleti példánya volt, a másik pedig az új generációs A–100LL légi radarállomás fejlesztés alatt álló tesztgépe. Mindkettő olyan speciális technológiai projekt része volt, amely kiemelt jelentőséggel bírt az orosz haderő modernizációjában.