Zelenszkij újabb háborús projektbe kezdene: új korszak jöhet a 250 repülőből álló flottával
Egyre több nyugati katonai vezető ismeri el, hogy a NATO lemaradásban van a modern hadviselésben – számolt be Jonas Wikman, a svéd légierő parancsnokának nyilatkozatáról az Unian. A parancsnok szerint a szövetség akár el is veszíthet egy esetleges jövőbeli háborút Oroszországgal szemben, ha nem képes gyorsabban fejlődni.
A svéd parancsnok a Defence IQ International Fighter konferencián úgy fogalmazott:
Ha nem tudunk elég gyorsan tanulni és alkalmazkodni, (...) akkor komoly veszélybe kerülhet a NATO jövőbeli biztonsága”.
Jonas Wikman úgy fogalmazott, hogy a fronton a taktika hétről hétre változik – a svéd parancsnok szerint szinte egyetlen fegyvert sem úgy használnak már, ahogyan eredetileg tervezték.
Az elnök közölte, hogy Ukrajna párhuzamos tárgyalásokat folytat Svédországgal, Franciaországgal és az Egyesült Államokkal a vadászgépek beszerzéséről.
A nyugati országok egy része azonban még mindig késésben van. A Business Insider korábban arról írt, hogy a NATO-tagállamok nincsenek felkészülve az ellenséges drónok elleni védekezésre.
Miközben a nyugati vezetők továbbra is a háborús logika mentén gondolkodnak, a svéd parancsnok figyelmeztetése egyre aktuálisabb: a modern hadviselésben való sikerességhez gyors gondolkodásra és valódi innovációra van szükség.
