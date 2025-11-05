Súlyos figyelmeztetés érkezett Svédországból: a NATO végzetes gyengeségéről beszélt a parancsnok

Egyre több nyugati katonai vezető ismeri el, hogy a NATO lemaradásban van a modern hadviselésben – számolt be Jonas Wikman, a svéd légierő parancsnokának nyilatkozatáról az Unian. A parancsnok szerint a szövetség akár el is veszíthet egy esetleges jövőbeli háborút Oroszországgal szemben, ha nem képes gyorsabban fejlődni.

A svéd parancsnok a Defence IQ International Fighter konferencián úgy fogalmazott:

Ha nem tudunk elég gyorsan tanulni és alkalmazkodni, (...) akkor komoly veszélybe kerülhet a NATO jövőbeli biztonsága”.

Jonas Wikman úgy fogalmazott, hogy a fronton a taktika hétről hétre változik – a svéd parancsnok szerint szinte egyetlen fegyvert sem úgy használnak már, ahogyan eredetileg tervezték.