11. 05.
szerda
Súlyos figyelmeztetés érkezett Svédországból: a NATO végzetes gyengeségéről beszélt a parancsnok

2025. november 05. 12:26

Jonas Wikman úgy fogalmazott, hogy a fronton a taktika hétről hétre változik és már egyetlen fegyvert sem úgy használnak már, ahogyan eredetileg tervezték.

2025. november 05. 12:26
null

Egyre több nyugati katonai vezető ismeri el, hogy a NATO lemaradásban van a modern hadviselésben – számolt be Jonas Wikman, a svéd légierő parancsnokának nyilatkozatáról az Unian. A parancsnok szerint a szövetség akár el is veszíthet egy esetleges jövőbeli háborút Oroszországgal szemben, ha nem képes gyorsabban fejlődni.

A svéd parancsnok a Defence IQ International Fighter konferencián úgy fogalmazott:

Ha nem tudunk elég gyorsan tanulni és alkalmazkodni, (...) akkor komoly veszélybe kerülhet a NATO jövőbeli biztonsága”.

Jonas Wikman úgy fogalmazott, hogy a fronton a taktika hétről hétre változik – a svéd parancsnok szerint szinte egyetlen fegyvert sem úgy használnak már, ahogyan eredetileg tervezték.

A nyugati országok egy része azonban még mindig késésben van. A Business Insider korábban arról írt, hogy a NATO-tagállamok nincsenek felkészülve az ellenséges drónok elleni védekezésre.

Miközben a nyugati vezetők továbbra is a háborús logika mentén gondolkodnak, a svéd parancsnok figyelmeztetése egyre aktuálisabb: a modern hadviselésben való sikerességhez gyors gondolkodásra és valódi innovációra van szükség.

massivement5
2025. november 05. 13:08
Az új románok (kipcsak mimagyarok) majd átállnak, oszt jóvan. Persze ehhez majd - jó geci naracskomcsi módjára - megint vasfüggöny kell majd és megint lőni kell majd a nyugatra menekülő fiatalokra. Stefkabácsi, a "pestisrác", a nácigeci bayerek és a 70 pluszos vicsorgó nyilasházmester-magyarság már alig várja, hogy ismét lőni lehessen a "poloskákra".
Válasz erre
0
0
survivor
2025. november 05. 12:47
Valóság nagybácsi....
Válasz erre
0
0
csapláros
2025. november 05. 12:46
..."és már egyetlen fegyvert sem úgy használnak már, ahogyan eredetileg tervezték."... a tankokból lett gulyás ágyú, a csapatszállítóból mosógép, és a porszívóból meg interkontinentális rakéta,
Válasz erre
0
0
auditorium
2025. november 05. 12:46
A tegnapi nemzetközi hiradás szerint Romániát, (ahol a Nato legerősebb támaszpontja van) az amerikai katonák elhagyják. Azaz védjék meg az európaiak magukat, ahogy tudják. Ezt Tr. már kezdettől fogva mondta, emeli a Nato hozzájárulást 2 %-ról 5%-ra és lassan elköszönne Európa védelmétől. Most közelebbi harcokra is kell erő: Venezuelával és más délamerikai drogkereskedő államokkal, ott van Kuba is, az afrikai muz. keresztényüldöző országai, az ázsiai térség, Alaszka, a Gáza övezet és Ciszjordánia és a fél arab világ. Az eu-i nagyvárosok rep.terein pedig ismeretlen katonák drónokkal szórakoznak. A légi közlekedés akadozik. A vonatokon előfordulhat itt-ott késelés, a karácsonyi vásárok nemsokára kezdődnek, lehet barrikádokat emelni... Szép kis világ ez. Talán jobb lett volna a diplomáciai tárgyalásokat nem visszautasitani, kezdettől fogva, Zele utasitására, aki Európa keleti térségét háborúba akarja hajtani. Nekik már ugyis mindegy...
Válasz erre
6
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!