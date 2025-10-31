Ft
Ukrajna Svédország orosz-ukrán háború légierő Volodimir Zelenszkij Egyesült Állam Gripen

Zelenszkij újabb háborús projektbe kezdene: új korszak jöhet a 250 repülőből álló flottával

2025. október 31. 10:23

Az elnök közölte, hogy Ukrajna párhuzamos tárgyalásokat folytat Svédországgal, Franciaországgal és az Egyesült Államokkal a vadászgépek beszerzéséről.

2025. október 31. 10:23
null

Ukrajna nagyszabású programba kezdett a légierő megújítására: Volodimir Zelenszkij elnök célja, hogy a következő években 250 modern harci repülőgépből álló flottát hozzanak létre, amely az ország biztonságának alapja lehet a jövőben – számolt be az RBC-Ukraine.

A tervről az államfő október 27-én beszélt újságíróknak Kijevben. 

Zelenszkij elmondta, hogy Ukrajna párhuzamos tárgyalásokat folytat Svédországgal, Franciaországgal és az Egyesült Államokkal, és három típus — F–16, Gripen és Rafale — kerülhet a légierő új platformjai közé.

„A célunk egy 250 repülőből álló flotta létrehozása. Ez a mi jövőnk, és az ukrán légierő új korszakának kezdete” – fogalmazott az elnök.

Zelenszkij hangsúlyozta, hogy az új platformok nemcsak hatékonyabb védelmet biztosítanak majd az ukrán légtérnek, hanem lehetővé teszik az ország védelmi iparának integrációját a nyugati technológiai szabványokba is.

A három típus közül a svéd Saab JAS 39 Gripen lehet Ukrajna számára a legkedvezőbb választás. Ezek a gépek olcsóbban üzemeltethetők, a pilóták kiképzése pedig akár fél év alatt elvégezhető. Emellett a Gripenek képesek közúti szakaszokról is felszállni, és kompatibilisek a legtöbb olyan fegyverrendszerrel, amelyet Ukrajna jelenleg használ.

„A Gripenre szinte minden felszerelhető, amit Ukrajna használ — rakéták, fegyverek, rendszerek. Ez óriási előny számunkra” – mondta Zelenszkij.

Az elnök arról is beszélt, hogy Svédországgal előzetes megállapodás született 150 Gripen repülőgép beszerzéséről és a gyártás részbeni ukrajnai lokalizációjáról. Ez lehetővé tenné, hogy az országban is létrejöjjön a gépek összeszerelése és karbantartása.

A svéd kormány korábban jelezte: a Gripen E típusú gépek gyártása éppen most indult, az első szállítások pedig három éven belül kezdődhetnek meg. A gyártó, a Saab vállalat azt is vizsgálja, hogy Ukrajnában építsen végszerelő és tesztüzemet a repülőgépekhez.

Nyitókép: Jonathan Nackstrand / AFP

***

hexahelicene
•••
2025. október 31. 11:25 Szerkesztve
Tetves gnóm: "F–16, Gripen és Rafale" Álmodozik a kamu-manó. Az orosz Vympel R-37M (NATO: AA-13 Axehead) hiperszonikus levegő-levegő rakéta mindet le fogja szedni az égből. R-37M paraméterek: sebesség Mach 6 (7400 km/h) hatótávolság 400 km kilövési platform MIG-31BM/K/I, SU-35S, SU-57M
kbexxx
•••
2025. október 31. 11:01 Szerkesztve
Technikai szempontból ennyire eltérő szerviz kompatibilitás, alkatrész különbség , egyébb .miatt.. nem túlszerencsés a felhalmozás ( Mirage Rafale...Saab gripen ..Lockheed F-16). Bőduletes menyiség, ennyi együttesen nincs ,az EU Natoban ezekszerint ,egyedül kívánja uralni ,az európa légterét ! Ki , mi védene meg tőlük .!?
tapir32
2025. október 31. 11:00
Ki védi meg az EU-t az állig felfegyverzett Ukrajnától? Ukrajna nagyobb fenyegetés az EU-ra nézve mint az oroszok. Zelenszkijjel egy fasiszta, gengszter rezsim, az ukrán maffia jutott hatalomra Ukrajnában. A Zselenszkij diktatúra az ellenzékieket megfenyegette, bebörtönöztette, a frontra vitette és/vagy kivégeztette. Magyar Péter ezt támogatja.
egyszeri
2025. október 31. 10:55
Rendben, akkor vegyél magadnak! Viszont előbb fizesd ki az eddigi tartozásokat amit pénzben, fegyverben meg más javakban kaptál! Ne háborúzzon olyan akinek se pénze, fegyvere, működőképes gazdasága, se embere nincs hozzá elég! Csodálom az ukrán nép türelmét, vagy még-inkább butaságát, hogy mindezt tűrik!
Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!