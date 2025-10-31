Zelenszkij újabb háborús projektbe kezdene: új korszak jöhet a 250 repülőből álló flottával

Zelenszkij dörzsölheti a tenyerét: Ukrajnában nyitna üzemet a svéd vadászgépgyártó
Kijev akár 150 darab Gripen repülőgépet vásárolna a Saabtól.
Az elnök közölte, hogy Ukrajna párhuzamos tárgyalásokat folytat Svédországgal, Franciaországgal és az Egyesült Államokkal a vadászgépek beszerzéséről.
Ukrajna nagyszabású programba kezdett a légierő megújítására: Volodimir Zelenszkij elnök célja, hogy a következő években 250 modern harci repülőgépből álló flottát hozzanak létre, amely az ország biztonságának alapja lehet a jövőben – számolt be az RBC-Ukraine.
A tervről az államfő október 27-én beszélt újságíróknak Kijevben.
Zelenszkij elmondta, hogy Ukrajna párhuzamos tárgyalásokat folytat Svédországgal, Franciaországgal és az Egyesült Államokkal, és három típus — F–16, Gripen és Rafale — kerülhet a légierő új platformjai közé.
„A célunk egy 250 repülőből álló flotta létrehozása. Ez a mi jövőnk, és az ukrán légierő új korszakának kezdete” – fogalmazott az elnök.
Zelenszkij hangsúlyozta, hogy az új platformok nemcsak hatékonyabb védelmet biztosítanak majd az ukrán légtérnek, hanem lehetővé teszik az ország védelmi iparának integrációját a nyugati technológiai szabványokba is.
A három típus közül a svéd Saab JAS 39 Gripen lehet Ukrajna számára a legkedvezőbb választás. Ezek a gépek olcsóbban üzemeltethetők, a pilóták kiképzése pedig akár fél év alatt elvégezhető. Emellett a Gripenek képesek közúti szakaszokról is felszállni, és kompatibilisek a legtöbb olyan fegyverrendszerrel, amelyet Ukrajna jelenleg használ.
„A Gripenre szinte minden felszerelhető, amit Ukrajna használ — rakéták, fegyverek, rendszerek. Ez óriási előny számunkra” – mondta Zelenszkij.
Az elnök arról is beszélt, hogy Svédországgal előzetes megállapodás született 150 Gripen repülőgép beszerzéséről és a gyártás részbeni ukrajnai lokalizációjáról. Ez lehetővé tenné, hogy az országban is létrejöjjön a gépek összeszerelése és karbantartása.
A svéd kormány korábban jelezte: a Gripen E típusú gépek gyártása éppen most indult, az első szállítások pedig három éven belül kezdődhetnek meg. A gyártó, a Saab vállalat azt is vizsgálja, hogy Ukrajnában építsen végszerelő és tesztüzemet a repülőgépekhez.
