Zelenszkij újabb háborús projektbe kezdene: új korszak jöhet a 250 repülőből álló flottával

Ukrajna nagyszabású programba kezdett a légierő megújítására: Volodimir Zelenszkij elnök célja, hogy a következő években 250 modern harci repülőgépből álló flottát hozzanak létre, amely az ország biztonságának alapja lehet a jövőben – számolt be az RBC-Ukraine.

A tervről az államfő október 27-én beszélt újságíróknak Kijevben.

Zelenszkij elmondta, hogy Ukrajna párhuzamos tárgyalásokat folytat Svédországgal, Franciaországgal és az Egyesült Államokkal, és három típus — F–16, Gripen és Rafale — kerülhet a légierő új platformjai közé.

„A célunk egy 250 repülőből álló flotta létrehozása. Ez a mi jövőnk, és az ukrán légierő új korszakának kezdete” – fogalmazott az elnök.

Zelenszkij hangsúlyozta, hogy az új platformok nemcsak hatékonyabb védelmet biztosítanak majd az ukrán légtérnek, hanem lehetővé teszik az ország védelmi iparának integrációját a nyugati technológiai szabványokba is.