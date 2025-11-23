Ilyen volumenű magyar akciódráma még nem született soha – Megnéztük a Sárkányok Kabul felett című filmet!

Ismerik a villamosdilemmát? A filozófusokat-­pszichológusokat évtizedek óta élénken foglalkoztató probléma lényege, hogy egy elszabadult villamos száguld egy vágányon, amelyen öt ember fekszik lekötözve. A szerelvény mindenképpen halálra gázolja őket, hacsak nem tereljük át egy váltó segítségével egy másik sínre. Igen ám, de azon is van lekötözött ember, igaz, csak egyetlenegy. Vajon mit tennénk? Használnánk a váltót, hogy egy ellenében megmentsünk öt másikat? Kinek az élete értékesebb, és kinek van joga ezt eldönteni? Játszhat-e Istent az ember következmények nélkül, és mennyi mozgástere van annak, akit egész életében a parancsok betartására drilleztek? Ezek a fő morális kérdései a Sárkányok Kabul felett című akciódrámának is, a műfaj szabályai megkövetelte látványos, valóságosnak tetsző akciójelenetekbe csomagolva.

Az „akár így is lehetett volna” típusú mozi valósághű volta annak fényében is dicsérendő, hogy a nagyjából ötvennapos forgatás alatt a stáb ki sem tette a lábát Magyarországról, mégis szinte végig sikerült azt a látszatot kelteni, mintha az eredeti helyszíneken – a kabuli reptéren, utcákon, kórházban stb. – járnánk. Ez egyrészt Dyga Zsombor (Aranyélet) érdeme, másrészt a rengeteg számítógépes utómunkáé; „magyar filmnél ezt még korábban sosem alkalmazták ilyen volumenben, a tájak, hátterek mellett a díszleteket is kiegészítették vele” – ahogyan azt Lajos Tamás producer mondta korábban. A valóságosságot fokozta, hogy számos olyan statiszta is részt vett a forgatáson, aki 2021-ben tényleg „ott állt a csatornában, és az életét mentette”, valamint hogy bár a sztori fiktív, az alkotás „olyan eseményeket mutat be sűrítve, amelyek valóban megtörténtek az Afganisztánban szolgáló magyar katonákkal a Magyar Honvédség tizennyolc éves szerepvállalása alatt”.