Ilyen volumenű magyar akciódráma még nem született soha – Megnéztük a Sárkányok Kabul felett című filmet!

Zelenszkij dörzsölheti a tenyerét: petíciót indítottak a hozzátartozók – így mentenék meg a dezertált rokonaikat
A családtagok kiemelték, hogy a katonák kényszerhelyzetek miatt hagyták ott a sereget.
Megölnél egy embert, hogy megments ötszáz másikat? Kinek az élete értékesebb, és kinek van joga ezt eldönteni? Játszhat-e Istent az ember következmények nélkül?
Ismerik a villamosdilemmát? A filozófusokat-pszichológusokat évtizedek óta élénken foglalkoztató probléma lényege, hogy egy elszabadult villamos száguld egy vágányon, amelyen öt ember fekszik lekötözve. A szerelvény mindenképpen halálra gázolja őket, hacsak nem tereljük át egy váltó segítségével egy másik sínre. Igen ám, de azon is van lekötözött ember, igaz, csak egyetlenegy. Vajon mit tennénk? Használnánk a váltót, hogy egy ellenében megmentsünk öt másikat? Kinek az élete értékesebb, és kinek van joga ezt eldönteni? Játszhat-e Istent az ember következmények nélkül, és mennyi mozgástere van annak, akit egész életében a parancsok betartására drilleztek? Ezek a fő morális kérdései a Sárkányok Kabul felett című akciódrámának is, a műfaj szabályai megkövetelte látványos, valóságosnak tetsző akciójelenetekbe csomagolva.
Az „akár így is lehetett volna” típusú mozi valósághű volta annak fényében is dicsérendő, hogy a nagyjából ötvennapos forgatás alatt a stáb ki sem tette a lábát Magyarországról, mégis szinte végig sikerült azt a látszatot kelteni, mintha az eredeti helyszíneken – a kabuli reptéren, utcákon, kórházban stb. – járnánk. Ez egyrészt Dyga Zsombor (Aranyélet) érdeme, másrészt a rengeteg számítógépes utómunkáé; „magyar filmnél ezt még korábban sosem alkalmazták ilyen volumenben, a tájak, hátterek mellett a díszleteket is kiegészítették vele” – ahogyan azt Lajos Tamás producer mondta korábban. A valóságosságot fokozta, hogy számos olyan statiszta is részt vett a forgatáson, aki 2021-ben tényleg „ott állt a csatornában, és az életét mentette”, valamint hogy bár a sztori fiktív, az alkotás „olyan eseményeket mutat be sűrítve, amelyek valóban megtörténtek az Afganisztánban szolgáló magyar katonákkal a Magyar Honvédség tizennyolc éves szerepvállalása alatt”.
Az erős látvány, a folyamatos pörgés és a nézői átélést segítő, időről időre megjelenő „villamosdilemma” hellyel-közzel képes befoltozni a forgatókönyvi lyukakat és a karakterépítési hiányosságokat is. Ez utóbbiért azért kár, mert a két főszereplőt, Kerekes Bálint hadnagyot és Takács Eszter doktornőt alakító Jászberényi Gábor és Mészáros Blanka a színházi munkájuk alapján ennél sokkal többet is ki tudtak volna hozni magukból, a szinte láthatatlan és megjegyezhetetlen többi szereplőről nem is beszélve. Összességében azonban amiért ez a mozi elkészült: kevés pátosszal, de annál több cselekedet révén megmutatni a magyar katonák más nemzetekénél semmivel sem lebecsülendőbb helytállását, profizmusát, hősiességét, összetartó bajtársiasságát, maradéktalanul teljesült – és nem csak a szűk szakma számára élvezhetően.
Sárkányok Kabul felett – magyar játékfilm, 2025. November 20-ától országszerte a mozikban a Fórum Hungary forgalmazásában.
Nyitókép: Szupermodern Stúdió