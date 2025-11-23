Ft
Magyarország mozi Magyar Honvédség katona

Ilyen volumenű magyar akciódráma még nem született soha – Megnéztük a Sárkányok Kabul felett című filmet!

2025. november 23. 18:19

Megölnél egy embert, hogy megments ötszáz másikat? Kinek az élete értékesebb, és kinek van joga ezt eldönteni? Játszhat-e Istent az ember következmények nélkül?

2025. november 23. 18:19
Farkas Anita

Ismerik a villamosdilemmát? A filozófusokat-­pszichológusokat évtizedek óta élénken foglalkoztató probléma lényege, hogy egy elszabadult villamos száguld egy vágányon, amelyen öt ember fekszik lekötözve. A szerelvény mindenképpen halálra gázolja őket, hacsak nem tereljük át egy váltó segítségével egy másik sínre. Igen ám, de azon is van lekötözött ember, igaz, csak egyetlenegy. Vajon mit tennénk? Használnánk a váltót, hogy egy ellenében megmentsünk öt másikat? Kinek az élete értékesebb, és kinek van joga ezt eldönteni? Játszhat-e Istent az ember következmények nélkül, és mennyi mozgástere van annak, akit egész életében a parancsok betartására drilleztek? Ezek a fő morális kérdései a Sárkányok Kabul felett című akciódrámának is, a műfaj szabályai megkövetelte látványos, valóságosnak tetsző akciójelenetekbe csomagolva. 

Az „akár így is lehetett volna” típusú mozi valósághű volta annak fényében is dicsérendő, hogy a nagyjából ötvennapos forgatás alatt a stáb ki sem tette a lábát Magyarországról, mégis szinte végig sikerült azt a látszatot kelteni, mintha az eredeti helyszíneken – a kabuli reptéren, utcákon, kórházban stb. – járnánk. Ez egyrészt Dyga Zsombor (Aranyélet) érdeme, másrészt a rengeteg számítógépes utómunkáé; „magyar filmnél ezt még korábban sosem alkalmazták ilyen volumenben, a tájak, hátterek mellett a díszleteket is kiegészítették vele” – ahogyan azt Lajos Tamás producer mondta korábban. A valóságosságot fokozta, hogy számos olyan statiszta is részt vett a forgatáson, aki 2021-ben tényleg „ott állt a csatornában, és az életét mentette”, valamint hogy bár a sztori fiktív, az alkotás „olyan eseményeket mutat be sűrítve, amelyek valóban megtörténtek az Afganisztánban szolgáló magyar katonákkal a Magyar Honvédség tizennyolc éves szerepvállalása alatt”. 

Az erős látvány, a folyamatos pörgés és a nézői átélést segítő, időről időre megjelenő „villamos­dilemma” hellyel-közzel képes befoltozni a forgatókönyvi lyukakat és a karakterépítési hiányosságokat is. Ez utóbbiért azért kár, mert a két főszereplőt, Kerekes Bálint hadnagyot és Takács Eszter doktornőt alakító Jászberényi Gábor és Mészáros Blanka a színházi munkájuk alapján ennél sokkal többet is ki tudtak volna hozni magukból, a szinte láthatatlan és megjegyezhetetlen többi szereplőről nem is beszélve. Összességében azonban amiért ez a mozi elkészült: kevés pátosszal, de annál több cselekedet révén megmutatni a magyar katonák más nemzetekénél semmivel sem lebecsülendőbb helytállását, profizmusát, hősiességét, összetartó bajtársiasságát, maradéktalanul teljesült – és nem csak a szűk szakma számára élvezhetően.

Sárkányok Kabul felett – magyar játékfilm, 2025. November 20-ától országszerte a mozikban a Fórum Hungary forgalmazásában.

Nyitókép: Szupermodern Stúdió

 

Összesen 9 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
patópál
2025. november 23. 20:59
Elnézést, de szarok Kabulra. Mindenki oldja meg a problémáit maga.
zsugabubus-2
2025. november 23. 20:52
Jajédesistenem:((( Ezt a poros orú Stohl-t nem lehetne már elfeledni? Ritka irritáló ripacs a faszi, még a magyar filmeken megszokott maníros-modoros párbeszédekhez mérten is űbergáz.
hegyivadász
2025. november 23. 20:26
Megnéztem, nagyon jó film. Bármelyik hasonló afganisztános vagy iraki katonás film mellé odatehető a polcra.
elfújta az ellenszél
2025. november 23. 20:11
A magyar katona helytállása nem kérdéses, csak ugye nem mindegy milyen ügyért áll helyt. Három magyar idegenlégiós is kiérdemelte az adható legmagasabb kitüntetést Dien Bien Phunál, de a történelmi vereséget ők sem tudták megfordítani. És ha sikerül mégis, akkor ennek milyen hozama lett volna a mi szempontunkból nézve? Ugyanez vonatkozik Afganiszánra is.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.