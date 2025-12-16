James Cameron kifogyott a mondanivalóból – csalódás az új Avatar

Miként a The Walking Dead című sorozatban annak ellenére, hogy a szereplők keresztülszelik fél Amerikát tizenegy évadon keresztül, mégis mindig egy ugyanolyan erdőt kettévágó országúton bandukolnak (költségkímélő módon nem nagyon változtattak a forgatási helyszínen), ugyanígy az Avatarban a hőseink a planétának csak egy kis részét járják be. Vagy ritka egységes a tájkép, ugyanis mindig hasonló lebegő sziklák között repkednek ezúttal is. Mindez nem érdekelne, ha közben nem lenne a történet is hasonlóképpen repetitív. A főszereplők ezúttal egy másik törzzsel is összeakasztják a bajszukat,

de a fő ellenség még mindig az ember, aki nagyon szeretné gyarmatosítani a bolygót és kizsákmányolni annak erőforrásait.

A laza 195 perces játékidő hetven százaléka pedig a nagy összecsapásnak a hosszadalmas felvezetése, miközben a Krisna-templomoltárok giccsességét idéző képi világ mellett spirituális filozofálgatásokat és gyakorlatokat láthatunk és hallhatunk a jóról és rosszról vagy a minden élőlényt összekötő ősanyáról. Nem tudom, Cameron miként tölti a szabadidejét, nem hiszem, hogy sűrűn látogat goafesztiválokra, noha pont olyanok a párbeszédek, mint amilyenek valószínűleg hasonló rendezvényeken hangzanak el hajnali háromkor egy alaposan bespanglizott társaságban rasztahajú hippiktől.

Avatar: Tűz és hamu

És mintha magam is egy ilyen buliba csöppentem volna, úgy vált egyre inkább acélsúlyúvá a szemhéjam a vánszorgó és számomra teljesen érdektelen cselekmény alatt, ki is kellett mennem felfrissíteni az arcomat, mert pillanatokra félálomba kerültem, pedig alapvetően nem voltam kialvatlan. Aztán, amikor a szájuk helyett végre a kezük jár a szereplőknek, és az akciók vették át a fókuszt, olykor megidézték a második rész legerősebb pillanatait, de felül nem múlták azokat,