Ft
Ft
4°C
1°C
Ft
Ft
4°C
1°C
12. 16.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 16.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
james cameron avatar : tűz és hamu premier mozi sci-fi 2025

James Cameron kifogyott a mondanivalóból – csalódás az új Avatar

2025. december 16. 16:10

A leglelkesebb rajongóknak kellemes élményt okozhat, de ezúttal a technológiai forradalom elmaradt, cserében a történet sem mutat újat. Az Avatar: Tűz és hamu mindezek ellenére is szórakoztató lehetne, ha a három órát is meghaladó játékidő nem fulladna újra és újra unalomba.

2025. december 16. 16:10
null
Német Dániel
Német Dániel

Ha James Cameron egész életében nem tesz le mást az asztalra, mint A bolygó neve: halált és a Terminátor első és második részét, már akkor is a legnagyobb amerikai rendezők között lenne a helye. Említett klasszikusai a hollywoodi tömegfilm csúcstermékei; léteznek ugyanilyen színvonalas produkciók ebben a kategóriában, de jobbak aligha. 

Éppen ezért rettentő bosszantó belegondolni, mi mindent adhatott volna még a világnak, ha az előkészületeket is figyelembe véve nem szánja az elmúlt több mint huszonöt – sőt, ha azt vesszük, hogy a sztorit már a Titanic előtt megírta, akkor csaknem harminc – évét az Avatar-franchise-ra. Persze sokan nem bánják ezt, 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

A vörös vonal határán: veszélyes hónapok következnek, Magyar Péter terve nem hagy kérdőjelet

A vörös vonal határán: veszélyes hónapok következnek, Magyar Péter terve nem hagy kérdőjelet
Tovább a cikkhezchevron

az első rész milliók számára meghatározó élményt jelentett, 

hiszen a maga korának a leglátványosabb produkciója volt, a nézők jelentős részének az álla is leesett. Az enyém a helyén maradt, de ez nem Cameron hibája, hanem a MOM Park akkori mozijáé, ugyanis erősen fodrozódott a 3D a vetítés alatt. A második etap már jobban berántott, elvitathatatlan, hogy külsőségek tekintetében annál grandiózusabb film sosem készült, egészen megengedőn viszonyultam a közhelyes sztorihoz, technikai értelemben olyannyira lenyűgözőnek és felülmúlhatatlannak éreztem. 

 Avatar: Tűz és hamu

Nem is sikerült túlszárnyalnia mindezt a harmadik epizódban, de Cameron talán nem is ambicionálta, legalábbis abból kiindulva, hogy ha az inflációt figyelembe vesszük, akkor nagyjából épp annyiba került az új etap, mint a második: előbbi 350, utóbbi 400 millió dollárt emésztett fel. Cserében viszont a történetre sem gyúrtak rá. A sajtóvetítés előtt minden újságírót határozottan megkértek arra, hogy mellőzzék a spoilereket, ezt előzetes intelmek nélkül is megtettem volna, de igazából fogalmam sincs, milyen olyan csavart tudnék ellőni, ami a befogadói élményt minimális mértékben is csorbítaná.

 

Ugyanis bár maga George Lucas nyilatkozta azt az első rész kapcsán, hogy az Avatar átveheti a Csillagok háborúja helyét, szó sincs erről. Hiszen míg az űroperában folyamatosan új világokat ismerhetünk meg, Cameron egyetlen bolygóra szorítja a cselekményt, 

de annak megalkotásában sem szárnyal a fantáziája. 

Miként a The Walking Dead című sorozatban annak ellenére, hogy a szereplők keresztülszelik fél Amerikát tizenegy évadon keresztül, mégis mindig egy ugyanolyan erdőt kettévágó országúton bandukolnak (költségkímélő módon nem nagyon változtattak a forgatási helyszínen), ugyanígy az Avatarban a hőseink a planétának csak egy kis részét járják be. Vagy ritka egységes a tájkép, ugyanis mindig hasonló lebegő sziklák között repkednek ezúttal is. Mindez nem érdekelne, ha közben nem lenne a történet is hasonlóképpen repetitív. A főszereplők ezúttal egy másik törzzsel is összeakasztják a bajszukat, 

de a fő ellenség még mindig az ember, aki nagyon szeretné gyarmatosítani a bolygót és kizsákmányolni annak erőforrásait.

A laza 195 perces játékidő hetven százaléka pedig a nagy összecsapásnak a hosszadalmas felvezetése, miközben a Krisna-templomoltárok giccsességét idéző képi világ mellett spirituális filozofálgatásokat és gyakorlatokat láthatunk és hallhatunk a jóról és rosszról vagy a minden élőlényt összekötő ősanyáról. Nem tudom, Cameron miként tölti a szabadidejét, nem hiszem, hogy sűrűn látogat goafesztiválokra, noha pont olyanok a párbeszédek, mint amilyenek valószínűleg hasonló rendezvényeken hangzanak el hajnali háromkor egy alaposan bespanglizott társaságban rasztahajú hippiktől. 

 Avatar: Tűz és hamu

És mintha magam is egy ilyen buliba csöppentem volna, úgy vált egyre inkább acélsúlyúvá a szemhéjam a vánszorgó és számomra teljesen érdektelen cselekmény alatt, ki is kellett mennem felfrissíteni az arcomat, mert pillanatokra félálomba kerültem, pedig alapvetően nem voltam kialvatlan. Aztán, amikor a szájuk helyett végre a kezük jár a szereplőknek, és az akciók vették át a fókuszt, olykor megidézték a második rész legerősebb pillanatait, de felül nem múlták azokat, 

ellenben az újdonság ereje is hiányzott már ahhoz, hogy hasonlóképpen letaglózzanak. 

El nem tudom képzelni, mi motiválja még Cameront ebben a franchise-ban: a napnál is világosabb, hogy a történet tekintetében már nem maradt mondanivalója, viszont bár tudvalevő róla, hogy mániákusan szeret kísérletezni a technológiával és fokozni a fokozhatatlan, ezúttal a forradalom elmaradt. És bár a világ legnagyobb bevételt termelő filmjeinek a toplistáján az első három helyezésből kettőt a két Avatar foglal el, valahogy mégsem vált a popkultúra megkerülhetetlen elemévé – életemben nem nem hallottam még olyan beszélgetést, ahol idézték volna a párbeszédeit vagy önmagán túlmutató módon hivatkoztak volna rá.  

Viszont Cameron szemmel láthatóan a sírig nem szeretne már egyébbel foglalkozni, a negyedik és az ötödik részt még biztosan elkészíti. Utóbbit várhatóan 2031-ben mutatják be, a rendező ekkor már hetvenhét éves lesz, számos legendás hollywoodi pályatársából kiindulva abban a korban még bőven lehet nagyot gurítani, de az ő esetében egyelőre semmi jel nem utal arra, hogy Pandora gravitációs mezőjéből valaha szabadulna.

 Avatar: Tűz és hamu – amerikai sci-fi, fantasy, 192 perc, 2025. December 18-tól a Fórum Hungary forgalmazásában országszerte a mozikban.

Nyitókép: Jelenet az Avatar: Tűz és hamu című filmből. (Fórum Hungary)

 

Összesen 7 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Oldalkosár
2025. december 16. 18:48
Cameron az egyik kedvenc forgatókönyvíró-rendezőm, de minden tőle sem. Terminátor, Aliens, A mélység titka oké, Titanic, Avatar nem. 2000 körül már nem volt HBO-m, ismerőssel felvetettem VHS-re a Titanicot, aztán úgy 10 év múlva megtekintés nélkül letöröltem. Azóta a tévében amikor adták, bele-belepillantva részletekben képben vagyok a cselekményt illetően, a befejezésről is. De az Avatar...azt nem. Alapból utálom az előzően direkte grandiózusnak szánt filmeket. Például a Jaws-ról a készítők sem gondolták, hogy akkora siker lesz, mégis az lett. És remek!
Válasz erre
0
0
zrx8
2025. december 16. 17:59
Már nagyon készülök soha meg nem nézni, ahogy a második részt is.
Válasz erre
2
0
akitiosz
2025. december 16. 17:51
Eddig is csak egy bugyuta mesefilm volt.
Válasz erre
1
0
bogdan5-aki-vigan-jatszott-mig-elevenen-egtek-az-oroszok
2025. december 16. 17:36
ez az ŰRPOCAHONTAS ELEVE EGY RAKAT SZAR VOLT
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!