Ft
Ft
4°C
0°C
Ft
Ft
4°C
0°C
12. 17.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 17.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
olaszország európai unió orosz-ukrán háború giorgia meloni katona ukrajna európai bizottság

Hivatalos: Olaszország nem küld katonákat Ukrajnába

2025. december 17. 17:25

Az olasz miniszterelnök elmondta, hogy nem akarják „sorsára hagyni Ukrajnát az utóbbi évek legnehezebb szakaszában”, ugyanakkor a rendkívül összetett tárgyalási folyamat nem vonatkoztathat el Oroszország akaratától.

2025. december 17. 17:25
null

Olaszország nem küld katonákat Ukrajnába – hangoztatta Giorgia Meloni miniszterelnök az Európai Unió állam- és kormányfői csúcstalálkozóját megelőző beszédében, amelyet az olasz parlament alsóházában mondott szerdán.

Meloni arról az Ukrajnába küldendő többnemzetiségű katonai erőről beszélt, amelyhez az ukrajnai békemegállapodás tervezetei szerint az európai országok önkéntesen csatlakozhatnának.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Von der Leyennek ez nagyon fájhat: mintha Orbán írta volna az amerikai mestertervet

Von der Leyennek ez nagyon fájhat: mintha Orbán írta volna az amerikai mestertervet
Tovább a cikkhezchevron

Hangsúlyozom, hogy Olaszországnak nem áll szándékában katonákat küldeni Ukrajnába”

 – jelentette ki Meloni.

A miniszterelnök hangoztatta, hogy Róma nem akarja „sorsára hagyni Ukrajnát az utóbbi évek legnehezebb szakaszában”, de hozzátette, hogy a rendkívül összetett tárgyalási folyamat nem vonatkoztathat el Oroszország akaratától.

Meloni úgy vélte, hogy a felek közötti megállapodás jelenlegi előkészítő fázisában egyszerre dolgoznak béketerven, az Ukrajnának biztosítható stabil és hiteles védelmi feltételeken, valamint az ország jövőbeli újjáépítésén.

Megjegyezte, hogy a legnagyobb akadályt továbbra is a területi követelések képviselik, amelyben „minden döntést a feleknek kell meghozni, és senki nem kényszerítheti őket másra akaratuk ellenére”.

Az orosz állami vagyon határozatlan idejű befagyasztásáról hozott uniós döntésről az olasz kormányfő azt mondta, hogy előrelátásra és felelősségre van szükség, mivel a tét „nemcsak Ukrajna méltósága, szabadsága és függetlensége, hanem Európa biztonsága a legszélesebb értelemben (..) és nem lesz könnyű fenntartható megoldást találni”. Közölte: Róma ugyan támogatta az Európai Unió döntését, de Kijev segítése nem kérdőjelezheti meg a pénzügyi törvényességet és stabilitást.

Ezt is ajánljuk a témában

Az Európai Bizottság következő hétéves költségvetési csomagját illetően Meloni kijelentette:

kertelés nélkül kimondom, nem fogjuk elfogadni (..) nem megyünk bele, hogy többet fizessünk azért, hogy kevesebbet kapjunk”.

Úgy vélte, az Európai Bizottság javaslata a tagállamoktól nagyobb hozzájárulást követel, ugyanakkor kevesebb támogatást szán a „számunkra alapvető hagyományos politikákra, mint a közös agrár- vagy a kohéziós politika”.

(MTI)

Nyitókép forrása: MTI/EPA/ANSA/Riccardo Antimiani

Összesen 23 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Türelem
2025. december 17. 19:36
A többiek kedvéért...Macron nem értette meg Borogyino üzenetét, nem volt neki elég, hogy Napóleon katonái ezrével hullottak az orosz fagyban, útban hazafelé .... A mai német vezetésnek nem üzen Sztálingrád, Paulus, majd Kurszk....ismét a "segédcsapatoknak"" kell majd vérezniük a Reich oltárán? A tragédia, hogy a mai generáció nem ismeri a történelmet....
Válasz erre
0
0
Türelem
2025. december 17. 19:29
Giorgia! Ti amo....altrimenti...hai ragione.....
Válasz erre
0
0
kalmanok
2025. december 17. 19:06
Orbán csak Csádba küld katonákat. Ja , meg bukott elnököt menteni a balkánra.
Válasz erre
1
1
kalmanok
2025. december 17. 19:03
Akkor írjátok le melyik ország küld katonákat.
Válasz erre
0
2
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!