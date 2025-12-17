Hivatalos: Olaszország nem küld katonákat Ukrajnába

A miniszterelnök hangoztatta, hogy Róma nem akarja „sorsára hagyni Ukrajnát az utóbbi évek legnehezebb szakaszában”, de hozzátette, hogy a rendkívül összetett tárgyalási folyamat nem vonatkoztathat el Oroszország akaratától.

Meloni úgy vélte, hogy a felek közötti megállapodás jelenlegi előkészítő fázisában egyszerre dolgoznak béketerven, az Ukrajnának biztosítható stabil és hiteles védelmi feltételeken, valamint az ország jövőbeli újjáépítésén.

Megjegyezte, hogy a legnagyobb akadályt továbbra is a területi követelések képviselik, amelyben „minden döntést a feleknek kell meghozni, és senki nem kényszerítheti őket másra akaratuk ellenére”.

Az orosz állami vagyon határozatlan idejű befagyasztásáról hozott uniós döntésről az olasz kormányfő azt mondta, hogy előrelátásra és felelősségre van szükség, mivel a tét „nemcsak Ukrajna méltósága, szabadsága és függetlensége, hanem Európa biztonsága a legszélesebb értelemben (..) és nem lesz könnyű fenntartható megoldást találni”. Közölte: Róma ugyan támogatta az Európai Unió döntését, de Kijev segítése nem kérdőjelezheti meg a pénzügyi törvényességet és stabilitást.