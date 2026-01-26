Ft
Németország rendőrség iskolai erőszak migráció bevándorlás Ludwigshafen

Késelések, erőszak és fenyegetőzés: rendőröket kell bevetni egy középiskolánál

2026. január 26. 22:48

Az eset Németországban történt, ahol a külföldiek, a szírekkel az élükön az iskolai erőszak 40 százalékáért felelősek.

2026. január 26. 22:48
null

Rendszeres rendőri jelenlétet vezettek be a ludwigshafeni Karolina-Burger Realschule Plus területén, miután az intézményben egy tanév alatt 118 büntetőfeljelentés és majdnem 100 tűzoltósági riasztás történt. A hatóságok szerint az iskola mára Németország egyik legsúlyosabb közbiztonsági problémákkal küzdő oktatási intézményévé vált – adta hírül a Remix.

A döntést azután hozták meg, hogy a tanári kar részletes levélben számolt be az elmúlt hónapokban tapasztalt erőszakhullámról. A dokumentum szerint

  • a pedagógusokat és diákokat rendszeres halálos fenyegetések érték – például olyan kijelentések, mint hogy „mindannyiótokat lelőlek” –, de
  • előfordult fizikai bántalmazás is, köztük olyan eset, amikor egy diák vészkijárati kalapáccsal támadt egy másik tanulóra.

A rongálás mindennapossá vált, az iskola falait összefirkálják, az épületben pedig emberi ürüléket és vizeletet is találtak.

A legsúlyosabb incidens májusban történt, amikor

egy 16 éves diáklány késsel támadt rá egy tanárra a tanári szobában.

Az ügyészség később közölte: a támadó meg akarta gyilkolni a pedagógust. A tanárok szerint még hónapokkal az eset után sem történt érdemi változás, egészen addig, amíg a tartományi hatóságok most be nem avatkoztak.

A Rajna-vidék-Pfalz tartományi belügy- és oktatási minisztérium által bemutatott „megelőzési csomag” részeként

a rendőrök előzetes bejelentés nélküli, rendszeres, időben behatárolt jelenléttel lesznek jelen az iskolában, kijelölt kapcsolattartókkal.

Emellett pszichológiai támogatást biztosítanak, valamint külön, bizalmas segítőpontot hoznak létre a fenyegetéseket vagy erőszakot elszenvedő pedagógusok számára. A potenciális elkövetőkkel egyes esetekben rendőrkapitányságon tartott elbeszélgetéseket is terveznek, elrettentő céllal.

Az iskola dolgozói korábban

  • kisebb osztálylétszámot,
  • több tanárt és szociális munkást, valamint
  • kamerák és fémdetektorok telepítését is szorgalmazták.

Nem ez az első eset, hogy a rendőrségnek közbe kell lépnie:

már 2018-ban is különleges egységet vezényeltek ki, miután egy diákot fegyverrel láttak, igaz, akkor fegyvert nem találtak.

A jelenség nem elszigetelt. Németországban az iskolai erőszak az elmúlt években érezhetően erősödött, párhuzamosan a tömeges bevándorlással. Hivatalos adatok szerint 2024-ben az iskolai erőszakos cselekmények gyanúsítottjainak 40 százaléka nem volt német állampolgár, a legnagyobb arányban szíriai útlevéllel rendelkező személyek szerepeltek a statisztikákban. Összesen 11 558 gyanúsítottat azonosítottak, közülük 1 236 szíriai állampolgárt.

Az oktatási környezet romlása már a tanulmányi színvonalra is kihat: több tartományban pedagógusok figyelmeztettek arra, hogy az erőszak és fegyelemhiány mellett alapvető készségek hiánya is tömegesen jelentkezik az iskolákban. A ludwigshafeni eset ezért sokak szerint nem kivétel, hanem előképe annak, milyen irányba halad a német közoktatás, ha a közbiztonsági problémák tartósan megoldatlanok maradnak.

