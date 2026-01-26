Késelések, erőszak és fenyegetőzés: rendőröket kell bevetni egy középiskolánál

Rendszeres rendőri jelenlétet vezettek be a ludwigshafeni Karolina-Burger Realschule Plus területén, miután az intézményben egy tanév alatt 118 büntetőfeljelentés és majdnem 100 tűzoltósági riasztás történt. A hatóságok szerint az iskola mára Németország egyik legsúlyosabb közbiztonsági problémákkal küzdő oktatási intézményévé vált – adta hírül a Remix.

A döntést azután hozták meg, hogy a tanári kar részletes levélben számolt be az elmúlt hónapokban tapasztalt erőszakhullámról. A dokumentum szerint