Késelések, erőszak és fenyegetőzés: rendőröket kell bevetni egy középiskolánál

Elképesztő számok Németországból: járványként terjed a bűnözés a külföldi fiatalok miatt
Megnégyszereződött a gyerekek által elkövetett erőszakos bűncselekmények száma.
Az eset Németországban történt, ahol a külföldiek, a szírekkel az élükön az iskolai erőszak 40 százalékáért felelősek.
Rendszeres rendőri jelenlétet vezettek be a ludwigshafeni Karolina-Burger Realschule Plus területén, miután az intézményben egy tanév alatt 118 büntetőfeljelentés és majdnem 100 tűzoltósági riasztás történt. A hatóságok szerint az iskola mára Németország egyik legsúlyosabb közbiztonsági problémákkal küzdő oktatási intézményévé vált – adta hírül a Remix.
A döntést azután hozták meg, hogy a tanári kar részletes levélben számolt be az elmúlt hónapokban tapasztalt erőszakhullámról. A dokumentum szerint
A rongálás mindennapossá vált, az iskola falait összefirkálják, az épületben pedig emberi ürüléket és vizeletet is találtak.
A legsúlyosabb incidens májusban történt, amikor
egy 16 éves diáklány késsel támadt rá egy tanárra a tanári szobában.
Az ügyészség később közölte: a támadó meg akarta gyilkolni a pedagógust. A tanárok szerint még hónapokkal az eset után sem történt érdemi változás, egészen addig, amíg a tartományi hatóságok most be nem avatkoztak.
A Rajna-vidék-Pfalz tartományi belügy- és oktatási minisztérium által bemutatott „megelőzési csomag” részeként
a rendőrök előzetes bejelentés nélküli, rendszeres, időben behatárolt jelenléttel lesznek jelen az iskolában, kijelölt kapcsolattartókkal.
Emellett pszichológiai támogatást biztosítanak, valamint külön, bizalmas segítőpontot hoznak létre a fenyegetéseket vagy erőszakot elszenvedő pedagógusok számára. A potenciális elkövetőkkel egyes esetekben rendőrkapitányságon tartott elbeszélgetéseket is terveznek, elrettentő céllal.
Az iskola dolgozói korábban
Nem ez az első eset, hogy a rendőrségnek közbe kell lépnie:
már 2018-ban is különleges egységet vezényeltek ki, miután egy diákot fegyverrel láttak, igaz, akkor fegyvert nem találtak.
A jelenség nem elszigetelt. Németországban az iskolai erőszak az elmúlt években érezhetően erősödött, párhuzamosan a tömeges bevándorlással. Hivatalos adatok szerint 2024-ben az iskolai erőszakos cselekmények gyanúsítottjainak 40 százaléka nem volt német állampolgár, a legnagyobb arányban szíriai útlevéllel rendelkező személyek szerepeltek a statisztikákban. Összesen 11 558 gyanúsítottat azonosítottak, közülük 1 236 szíriai állampolgárt.
Az oktatási környezet romlása már a tanulmányi színvonalra is kihat: több tartományban pedagógusok figyelmeztettek arra, hogy az erőszak és fegyelemhiány mellett alapvető készségek hiánya is tömegesen jelentkezik az iskolákban. A ludwigshafeni eset ezért sokak szerint nem kivétel, hanem előképe annak, milyen irányba halad a német közoktatás, ha a közbiztonsági problémák tartósan megoldatlanok maradnak.
Fotó: John MACDOUGALL / AFP