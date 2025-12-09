Elképesztő számok Németországból: járványként terjed a bűnözés a külföldi fiatalok miatt

A friss adatok szerint Németország iskoláiban már nem elszórt jelenség a fiatalok által elkövetett erőszak, hanem egyre inkább a mindennapok része. A State Criminal Police Office of North Rhine-Westphalia és a Kölni Egyetem vizsgálata alapján az erőszakos esetek száma a 14 év alattiak körében megduplázódott 2013 óta, a hetedikes korú külföldi elkövetők körében pedig egészen megdöbbentő, 383 százalékos ugrást mértek, írja a Remix.

Forrás: Theophile Bloudanis / AFP

Németország fiataljai között robbant be az erőszakhullám

A tanulmány szerint 2013-ban még „csak” 408 erőszakos bűncselekményt követtek el külföldi születésű hetedikesek Észak-Rajna–Vesztfáliában,

ez a szám azonban mára 1 972-re szökött fel, miközben a külföldi lakosság mindössze 135 százalékkal nőtt.

A német elkövetők száma is emelkedett – 2 902-ről 3 579-re –, csakhogy közülük is sokan migrációs háttérrel rendelkeznek, így a statisztika nem éppen a bagatellizálás irányába mutat.

A jelenség hátterében egyre inkább a mindennapokban is tapasztalható káosz áll: