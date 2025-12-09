Elképesztő számok Németországból: járványként terjed a bűnözés a külföldi fiatalok miatt

Németország megtelt? Pedig tovább nő a menedékkérők száma, a deportálások alig működnek
Egy újabb bírósági döntés is bénítja a kitoloncolásokat: ha a migráns bezárkózik, rendőr nem mehet be.
Az elmúlt években látványosan elszabadult az iskolai agresszió, miközben a hatóságok csak loholnak az események után. A folyamat Németország számára is megdöbbentő fordulatot hozott. Egy friss felmérés szerint a hetedik osztályos külföldi elkövetők erőszakos bűncselekményei tíz év alatt 383 százalékkal nőttek.
A friss adatok szerint Németország iskoláiban már nem elszórt jelenség a fiatalok által elkövetett erőszak, hanem egyre inkább a mindennapok része. A State Criminal Police Office of North Rhine-Westphalia és a Kölni Egyetem vizsgálata alapján az erőszakos esetek száma a 14 év alattiak körében megduplázódott 2013 óta, a hetedikes korú külföldi elkövetők körében pedig egészen megdöbbentő, 383 százalékos ugrást mértek, írja a Remix.
A jelenség hátterében egyre inkább a mindennapokban is tapasztalható káosz áll:
Van egy növekvő kontrollvesztés az iskolákban. A tanárokat inzultálják, fenyegetik és lökdösik. A fiataloknak csak egyharmada hiszi, hogy a tanárok beavatkoznak a verekedésekbe
– írta a Bild a tanulmány alapján. Egy olyan intézményben, ahol 98 százalékos a migrációs hátterű tanulók aránya, egy pedagógus arról számolt be, hogy rendszeresen leköpdösik és szidalmazzák, nemcsak diákok, hanem a szülők is.
Az erőszak mára jóval túlmutat az iskolai folyosókon. A közelmúltban négy külföldi fiatal – két szír testvér és két ukrán tinédzser – buszokon használatos vészkalapácsokkal támadt egy 13 éves osztrák fiúra a bodeni-tavi Lindauban. A rendőrség szerint ököllel és rúgásokkal is ütötték, mielőtt az eszközzel nekimentek.
Alig néhány napja Dortmundban egy kioszk tulajdonosának ujjait és hüvelykujját vágták le machetével egy rablás során, szintén külföldi elkövetők.
Berlinben pedig már külön probléma, hogy külföldi fiatalok kifejezetten német gyerekeket céloznak meg bizonyos városrészekben – a jelenség egyre gyakrabban kerül a hírekbe, aligha véletlenül.
A Remix által ismertetett tanulmány így már korántsem arról szól, hogy a média felnagyítaná az eseteket.
Sokkal inkább arról, hogy egy évtized alatt olyan méreteket öltött a fiatalok erőszakossága, amelyet Németország sem képes többé szőnyeg alá söpörni.
