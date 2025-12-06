Németország megtelt? Pedig tovább nő a menedékkérők száma, a deportálások alig működnek

Merz korábban azt hangoztatta, hogy „minden illegális belépési kísérletet” megakadályoznak, és a napi kitoloncolások száma magasabb lesz, mint az illegális érkezéseké.

A gyakorlatban azonban ennek pont az ellenkezője történt: október végéig mindössze 20 ezer embert toloncoltak ki, miközben sokan továbbra is Ausztrián, Lengyelországon vagy más biztonságos uniós országokon át érkeznek Németországba.

A kitoloncolások száma az európai jogi előírások és bírósági döntések miatt is akadozik. A Dublin-rendszer alapján Németország visszaküldhetné a menedékkérőket abba az uniós országba, ahol először regisztrálták őket, de a gyakorlatban ez ritkán történik meg:

Az idei 33 845 kérelmet csupán 22 245 esetben fogadták el, és végül csak 5 112 tényleges átadás történt.

Sok esetben emberi jogi aggályok miatt tiltják a kitoloncolást, mások „egyházmenedékben” húzzák ki az időt, vagy egyszerűen eltűnnek a tervezett kiutasítás napján.