kitoloncolás gyakorlatban Németország migráns kísérlet

Németország megtelt? Pedig tovább nő a menedékkérők száma, a deportálások alig működnek

2025. december 06. 12:14

Egy újabb bírósági döntés is bénítja a kitoloncolásokat: ha a migráns bezárkózik, rendőr nem mehet be.

2025. december 06. 12:14
null

Miközben Friedrich Merz kancellár választási kampányában a bevándorlás „180 fokos fordulatát” ígérte, 2025-ben már több mint 100 ezer menedékkérő érkezett Németországba. A friss novemberi adatok megerősítették: 

immár 13 egymást követő évben lépte át a szám a 100 ezres küszöböt. 

A szigorított határvédelem és a szíriai helyzet változása miatt ugyan feleannyi menedékkérő érkezett, mint tavaly, de az ígért „de facto belépési tilalom” messze nem valósult meg – emelte ki a Remix News.

Idén eddig 106 298 első menedékkérelem érkezett, a havi beadványok pedig tavasz óta stabilan 8 ezer körül mozognak. 

Merz korábban azt hangoztatta, hogy „minden illegális belépési kísérletet” megakadályoznak, és a napi kitoloncolások száma magasabb lesz, mint az illegális érkezéseké. 

A gyakorlatban azonban ennek pont az ellenkezője történt: október végéig mindössze 20 ezer embert toloncoltak ki, miközben sokan továbbra is Ausztrián, Lengyelországon vagy más biztonságos uniós országokon át érkeznek Németországba.

A kitoloncolások száma az európai jogi előírások és bírósági döntések miatt is akadozik. A Dublin-rendszer alapján Németország visszaküldhetné a menedékkérőket abba az uniós országba, ahol először regisztrálták őket, de a gyakorlatban ez ritkán történik meg: 

Az idei 33 845 kérelmet csupán 22 245 esetben fogadták el, és végül csak 5 112 tényleges átadás történt. 

Sok esetben emberi jogi aggályok miatt tiltják a kitoloncolást, mások „egyházmenedékben” húzzák ki az időt, vagy egyszerűen eltűnnek a tervezett kiutasítás napján.

A helyzetet tovább nehezíti egy friss alkotmánybírósági döntés: 

ha egy kitoloncolásra váró személy bezárkózik a szobájába, a rendőrség nem léphet be automatikusan. 

Minden esetben külön bírói házkutatási engedély kell, még akkor is, ha a hatóságok biztosak abban, hogy az illető bent van. A döntés egy 2019-es berlini ügyből ered, ahol egy guineai migráns bezárkózott a szobájába. A rendőrök engedély nélkül léptek be, mire az érintett pert indított – és végül a legfelsőbb bíróság neki adott igazat.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Gokhan Balci / AFP

