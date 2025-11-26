Pokoli jelentek: a lángok martaléka lett egy teljes lakónegyed – többen életüket vesztettét (VIDEÓ)

At least four people have died and several others were injured after a major fire broke out at Wang Fuk Court in Tai Po, Hong Kong, today.



The blaze spread quickly along bamboo scaffolding surrounding the residential blocks.pic.twitter.com/82pVeN0FoK — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) November 26, 2025

A tűzoltóságot délután riasztották a tűzhöz, amelyet az 5-ös skálán a második legsúlyosabb, 4-es fokozatba soroltak. A hongkongi média hivatalosan meg nem erősített beszámolója szerint az egyik halálos áldozat egy tűzoltó volt.

A Taj Po városrész Hongkong Új területeihez tartozik, és a város északi, magasabb részén fekszik, Sencsen mellett.

Hongkongban a felújítás alatt álló épületeknél gyakran használnak bambuszállványzatot, bár a kormányzat idén bejelentette, hogy biztonsági okokból a közberuházásoknál elkezdik kivezetni ezt a technológiát.

(MTI)