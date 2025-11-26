Pokoli jelentek: a lángok martaléka lett egy teljes lakónegyed – többen életüket vesztettét (VIDEÓ)

Percek alatt lángtengerré vált Zágráb híres felhőkarcolója (VIDEÓ)
A hétfő este keletkezett tűz olyan gyorsan terjedt, hogy a tűzoltók nem tudtak bejutni az épületbe, és a jelképes épület szinte teljesen megsemmisült.
A tűz a magas lakóépületeket körülvevő bambuszállványzaton át terjedt el.
Legkevesebb négy ember életét vesztette és három sérültet kórházba szállítottak, miután szerdán kigyulladt egy kívülről felállványozott lakótömb Hongkong egy magasabban fekvő negyedében – jelentette be közleményben a hongkongi kormány.
A rövid tájékoztatás szerint a három sérült közül kettőt súlyos, egy embert pedig stabil állapotban szállítottak kórházba a helyszínről.
Több ember mentése még folyik, akik csapdába estek az épületben – közölte a rendőrség.
A helyszínen készült videókon látható, hogy a tűzoltók létráról vízzel oltják a lángokat.
A tűzoltóságot délután riasztották a tűzhöz, amelyet az 5-ös skálán a második legsúlyosabb, 4-es fokozatba soroltak. A hongkongi média hivatalosan meg nem erősített beszámolója szerint az egyik halálos áldozat egy tűzoltó volt.
A Taj Po városrész Hongkong Új területeihez tartozik, és a város északi, magasabb részén fekszik, Sencsen mellett.
Hongkongban a felújítás alatt álló épületeknél gyakran használnak bambuszállványzatot, bár a kormányzat idén bejelentette, hogy biztonsági okokból a közberuházásoknál elkezdik kivezetni ezt a technológiát.
(MTI)
Nyitókép: Yan ZHAO / AFP
***