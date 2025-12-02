Zéró tolerancia: több tucat ember kerülhet rács mögé a brutális hongkongi tűz után

A vizsgálat eddig 14 letartóztatást eredményezett, köztük állványozó vállalkozókat, cégvezetőket és mérnöki tanácsadókat, korrupció és a hanyagság gyanújával.

John Lee kormányzó hangsúlyozta, hogy nem tűr semmilyen jövőbeli bűncselekményt, különösen azokat, amelyek a tragédia kihasználásával próbálnak politikai vagy egyéni érdekeket érvényesíteni.

A kormányzó bejelentette, hogy a teljes hongkongi épületfelújítási rendszert átalakítják, hogy a jövőben hasonló katasztrófák ne fordulhassanak elő. A város lakosságának több mint 2500 tagját átmeneti szállásokra költöztették, ideértve kormányzati lakásokat, hosteleket és hoteleket, míg mintegy húszan még mindig menedékhelyeken tartózkodnak.

John Burns, a Hongkongi Egyetem tiszteletbeli professzora szerint a vizsgálat eredményeinek hitelessége kulcsfontosságú a közbizalom helyreállításában, és az átláthatóság elengedhetetlen a város lakóinak megnyugtatásához. Lee ígérete szerint az okok feltárása mellett a kormány gondoskodik arról is, hogy az áldozatok békében nyugodhassanak, és az élők megfelelő támogatást kapjanak a tragédia feldolgozásához.

A mostani lépések célja tehát nem csupán az igazságszolgáltatás érvényesítése, hanem a rendszer teljes reformja, amely garantálja, hogy Hongkongban a jövőben hasonló tragédia ne ismétlődhessen meg.