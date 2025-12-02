Ft
Ft
6°C
0°C
Ft
Ft
6°C
0°C
12. 02.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 02.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
korrupció Hongkong tűzvész tragédia

Zéró tolerancia: több tucat ember kerülhet rács mögé a brutális hongkongi tűz után

2025. december 02. 12:48

A vizsgálat eddig 14 letartóztatást eredményezett.

2025. december 02. 12:48
null

Hongkong vezetése független vizsgálóbizottságot állít fel, hogy feltárja a várost megrázó halálos lakóépületi tűz okait, és javaslatokat dolgozzon ki a hasonló tragédiák megelőzésére – írta az AP News.

Ezt is ajánljuk a témában

A múlt szerdán keletkezett tűz a Tai Po kerületben található Wang Fuk Court lakókomplexumban tört ki, és rövid idő alatt hét toronyra terjedt ki. A komplexumban több mint 4600 ember élt, közülük eddig legalább 156-an vesztették életüket, és mintegy harmincan továbbra is eltűntként vannak nyilvántartva. Negyven ember súlyos sérülésekkel kórházban van, sokan pedig hajléktalanná váltak.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Óriási hibát követett el Magyar Péter: ez a hirtelen felindulás a vesztét okozhatja

Óriási hibát követett el Magyar Péter: ez a hirtelen felindulás a vesztét okozhatja
Tovább a cikkhezchevron

Ezt is ajánljuk a témában

A tragédia hátterében a hatóságok a karbantartási munkálatok során alkalmazott silány minőségű anyagokat és a rendkívüli szélviszonyokat jelölték meg. 

A vizsgálat eddig 14 letartóztatást eredményezett, köztük állványozó vállalkozókat, cégvezetőket és mérnöki tanácsadókat, korrupció és a hanyagság gyanújával.

John Lee kormányzó hangsúlyozta, hogy nem tűr semmilyen jövőbeli bűncselekményt, különösen azokat, amelyek a tragédia kihasználásával próbálnak politikai vagy egyéni érdekeket érvényesíteni.

A kormányzó bejelentette, hogy a teljes hongkongi épületfelújítási rendszert átalakítják, hogy a jövőben hasonló katasztrófák ne fordulhassanak elő. A város lakosságának több mint 2500 tagját átmeneti szállásokra költöztették, ideértve kormányzati lakásokat, hosteleket és hoteleket, míg mintegy húszan még mindig menedékhelyeken tartózkodnak.

John Burns, a Hongkongi Egyetem tiszteletbeli professzora szerint a vizsgálat eredményeinek hitelessége kulcsfontosságú a közbizalom helyreállításában, és az átláthatóság elengedhetetlen a város lakóinak megnyugtatásához. Lee ígérete szerint az okok feltárása mellett a kormány gondoskodik arról is, hogy az áldozatok békében nyugodhassanak, és az élők megfelelő támogatást kapjanak a tragédia feldolgozásához.

A mostani lépések célja tehát nem csupán az igazságszolgáltatás érvényesítése, hanem a rendszer teljes reformja, amely garantálja, hogy Hongkongban a jövőben hasonló tragédia ne ismétlődhessen meg.

Nyitókép: Tommy WANG / AFP

***

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
johannluipigus
2025. december 02. 13:11
Bambusz van dögivel arrafelé, de felettébb gyorsan kap lángra.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!