146 halott, ezrek gyászolnak – Kína mégis a tüntetésektől fél a legjobban

Hongkongban több mint ezren gyűltek össze, hogy virágot helyezzenek el a város modern kori történetének legpusztítóbb lakástűzének helyszínén – de Peking szemében ez már önmagában gyanús.

A 146 halálos áldozatot követelő tragédia után a családok, munkások és szomszédok gyászolni mentek, ám a kínai hatóságok azonnal figyelmeztettek: aki a gyászt ürügyként „rendzavarásra” használná, azt a nemzetbiztonsági törvény teljes erejével sújtják.

Peking reflexe változatlan: ahol tömeg gyűlik össze, ott szerintük politikai veszély leselkedik – írja a Reuters.