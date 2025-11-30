Ft
11. 30.
vasárnap
Peking Hongkong tragédia nemzetbiztonsági törvény petíció

146 halott, ezrek gyászolnak – Kína mégis a tüntetésektől fél a legjobban

2025. november 30. 14:57

Hongkong történelmi tragédiája után ezrek gyászolnak, Peking mégis a tüntetések rémétől retteg, ezért a nemzetbiztonsági törvényt lobogtatja.

2025. november 30. 14:57
null

Hongkongban több mint ezren gyűltek össze, hogy virágot helyezzenek el a város modern kori történetének legpusztítóbb lakástűzének helyszínén – de Peking szemében ez már önmagában gyanús. 

A 146 halálos áldozatot követelő tragédia után a családok, munkások és szomszédok gyászolni mentek, ám a kínai hatóságok azonnal figyelmeztettek: aki a gyászt ürügyként „rendzavarásra” használná, azt a nemzetbiztonsági törvény teljes erejével sújtják.

Peking reflexe változatlan: ahol tömeg gyűlik össze, ott szerintük politikai veszély leselkedik – írja a Reuters.

A háttér azonban jóval prózaibb – és éppen ezért különösen veszélyes a hatalom számára. 

A lakók már hónapok óta panaszkodtak a felújítás során használt gyúlékony anyagokra, a működésképtelen tűzjelzőkre és a korrupciógyanús kivitelezésre. 

A tragédia után néhány fiatal petíciót indított, amelyben független vizsgálatot követeltek. A petíció több mint tízezer aláírást gyűjtött fél nap alatt – erre reagálva

 a rendőrség gyorsan őrizetbe vett egy 24 éves aktivistát. 

A gyászból pillanatok alatt politikai kockázat lett, amelyet Peking minden áron kontroll alatt akar tartani.

Kína számára Hongkong továbbra is a 2019-es tömegtüntetések traumáját idézi: a rendszer szemében bármilyen spontán tömegmegmozdulás, bármilyen kritika vagy összeverődő közösség potenciális szikra, amely újabb tiltakozáshullámot indíthat. 

A nemzetbiztonsági hivatal kemény figyelmeztetése – miszerint „aki a tragédiát Hongkong káoszba döntésére használja, azt szigorúan megbüntetik” – pontosan tükrözi ezt a félelmet. 

A hatóságok nem a tűz okától tartanak a legjobban, hanem attól, hogy a tragédia társadalmi haragot vált ki az állammal szemben.

Mourning of Hong Kong fire victims as death toll expected to increase
Fotó: Daniel Ceng / AFP

A tűz okai ugyanakkor Peking rossz beidegződéseit erősítik: 

korrupciógyanú, szabálytalanságok, veszélyes anyagok és figyelmen kívül hagyott lakossági bejelentések sorozata rajzolódik ki. 

A toronyházak gyúlékony állványzata, a működésképtelen riasztók és a hatósági tétlenség olyan láncolatot hozott létre, amelynek következménye 75 év legnagyobb katasztrófája lett. 

A gyászolók nem politikai forradalmat akartak, csak igazságot – ám Kína vezetése mást látott: tömegbe rendeződő dühöt, amelyet a rendszer szerint még idejében el kell fojtani.

Hongkong tragédiája tehát egyszerre emberi és politikai: miközben családok gyászolnak, Peking a tömegben azokat a szellemeket látja, amelyektől a legjobban fél.

Nyitókép: Daniel Ceng / AFP

SzaboGeza
2025. november 30. 16:54
Igazán kár, hogy otthon használnak ilyen szar anyagokat!!!! Vajon mennyi emeletes ház lett beburkolva ezzel a folyékony zsírral?????
Válasz erre
0
0
Oldalkosár
2025. november 30. 16:53
Tegnap este 120 körül volt a halottak száma és eltűntként kezeltek vagy 150 embert, akik valószínűleg mind halálra égtek. Az áldozatok végső száma közel lesz majd a 300-hoz. :(
Válasz erre
0
0
Unknown
2025. november 30. 16:25
Bárcsak hinni lehetne a mandinernek, de tartok tőle ez a páni félelem inkább tőlük ered mint kínából...
Válasz erre
0
0
neszteklipschik
•••
2025. november 30. 15:43 Szerkesztve
Zorbán a hibás! Ezért IS. Ismerje el Tibetet, Ujgurisztánt, Tajvant és szakítsa meg a diplomáciai kapcsolatokat Kínával!!!!!!!! (Utána meg monnyonle.) -lippsik
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!