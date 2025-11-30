146 halott, ezrek gyászolnak – Kína mégis a tüntetésektől fél a legjobban

Pokoli jelentek: a lángok martaléka lett egy teljes lakónegyed – többen életüket vesztettét (VIDEÓ)
A tűz a magas lakóépületeket körülvevő bambuszállványzaton át terjedt el.
Hongkong történelmi tragédiája után ezrek gyászolnak, Peking mégis a tüntetések rémétől retteg, ezért a nemzetbiztonsági törvényt lobogtatja.
Hongkongban több mint ezren gyűltek össze, hogy virágot helyezzenek el a város modern kori történetének legpusztítóbb lakástűzének helyszínén – de Peking szemében ez már önmagában gyanús.
A 146 halálos áldozatot követelő tragédia után a családok, munkások és szomszédok gyászolni mentek, ám a kínai hatóságok azonnal figyelmeztettek: aki a gyászt ürügyként „rendzavarásra” használná, azt a nemzetbiztonsági törvény teljes erejével sújtják.
Peking reflexe változatlan: ahol tömeg gyűlik össze, ott szerintük politikai veszély leselkedik – írja a Reuters.
A háttér azonban jóval prózaibb – és éppen ezért különösen veszélyes a hatalom számára.
A lakók már hónapok óta panaszkodtak a felújítás során használt gyúlékony anyagokra, a működésképtelen tűzjelzőkre és a korrupciógyanús kivitelezésre.
A tragédia után néhány fiatal petíciót indított, amelyben független vizsgálatot követeltek. A petíció több mint tízezer aláírást gyűjtött fél nap alatt – erre reagálva
a rendőrség gyorsan őrizetbe vett egy 24 éves aktivistát.
A gyászból pillanatok alatt politikai kockázat lett, amelyet Peking minden áron kontroll alatt akar tartani.
Kína számára Hongkong továbbra is a 2019-es tömegtüntetések traumáját idézi: a rendszer szemében bármilyen spontán tömegmegmozdulás, bármilyen kritika vagy összeverődő közösség potenciális szikra, amely újabb tiltakozáshullámot indíthat.
A nemzetbiztonsági hivatal kemény figyelmeztetése – miszerint „aki a tragédiát Hongkong káoszba döntésére használja, azt szigorúan megbüntetik” – pontosan tükrözi ezt a félelmet.
A hatóságok nem a tűz okától tartanak a legjobban, hanem attól, hogy a tragédia társadalmi haragot vált ki az állammal szemben.
A tűz okai ugyanakkor Peking rossz beidegződéseit erősítik:
korrupciógyanú, szabálytalanságok, veszélyes anyagok és figyelmen kívül hagyott lakossági bejelentések sorozata rajzolódik ki.
A toronyházak gyúlékony állványzata, a működésképtelen riasztók és a hatósági tétlenség olyan láncolatot hozott létre, amelynek következménye 75 év legnagyobb katasztrófája lett.
A gyászolók nem politikai forradalmat akartak, csak igazságot – ám Kína vezetése mást látott: tömegbe rendeződő dühöt, amelyet a rendszer szerint még idejében el kell fojtani.
Hongkong tragédiája tehát egyszerre emberi és politikai: miközben családok gyászolnak, Peking a tömegben azokat a szellemeket látja, amelyektől a legjobban fél.
