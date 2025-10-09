Megvan a férfi, aki lángba borította Los Angelest

Apokaliptikus tűzvész pusztít Los Angelesben: tízezreket kellett evakuálni (GALÉRIA)
A tűzoltók egyelőre nem tudják megfékezni a lángokat.
2025 egyik legsúlyosabb tűzvészét idézte elő, 20 évet is kaphat a gyújtogatásért.
Az amerikai hatóságok őrizetbe vették a 29 éves Jonathan Rinderknechtet, akit azzal gyanúsítanak, hogy szándékosan idézte elő az év elején a pusztító Los Angeles-i tűzvészt – írja a Sky News. A lángtenger 12 ember életét követelte és több ezer otthont tett üszkös romhalmazzá.
Az amerikai ügyészség tájékoztatása szerint Rinderknechtet Floridában tartóztatták le, miután a nyomozás megállapította, hogy ő gyújtotta azt a tüzet, amely 2025. január 7-én – napokkal az első, kisebb tűzfészek oltását követően – lángba borította Los Angeles egyik legelőkelőbb tengerparti negyedét, a Pacific Palisades-et.
Ezt is ajánljuk a témában
A tűzoltók egyelőre nem tudják megfékezni a lángokat.
Az Egyesült Államok egyik legsúlyosabb idei tragédiája 12 halálos áldozatot követelt, és mintegy 6000 ház, villa és épület semmisült meg.
A Sky News szerint a sofőrként dolgozó férfi újévi Uber-műszakja után gyújtotta meg a lángokat egy hegyi túraösvényen, majd elmenekült a helyszínről. Később azonban visszatért, hogy
figyelje a tűz terjedését és videót készítsen a tűzoltók munkájáról.
Az ügyészség szerint a férfi több segélyhívást is kezdeményezett, ami – a vádirat szerint – szándékos próbálkozás lehetett arra, hogy saját szerepét ártatlannak állítsa be.
A nyomozók gyanúját az keltette fel, hogy Rinderknecht olyan részleteket is említett a kihallgatás során, amelyek a nyilvánosság előtt még nem voltak ismertek.
Ezt is ajánljuk a témában
Megtépázta a természet az Egyesült Államok egyik leggazdagabb városát.
A férfi láthatóan ideges volt, és
A vizsgálat szerint a tüzet szándékosan, valószínűleg öngyújtóval lobbantották fel. A gyanúsított autójában a rendőrök találtak is egy kifejezetten grillezéshez használatos gyújtótípust, ami megerősítette a szándékos gyújtogatás gyanúját.
A cikk emlékeztet, hogy bár a tüzet kezdetben sikerült eloltani, az a föld alatt tovább parázslott, majd a januári viharos szelek nyomán újra fellángolt, immár katasztrofális következményekkel.
A férfit kedden vették őrizetbe, és szerdán áll bíróság elé Floridában.
Amennyiben bűnösnek találják, 5 és 20 év közötti börtönbüntetés várhat rá.
Amit elveszítettünk, már nem hozható vissza, de reméljük, hogy az elfogása némi igazságot hoz az áldozatoknak”
– fogalmazott a csatornának Bill Essayli megbízott ügyész.
Los Angeles polgármestere, Karen Bass hozzátette:
Városunk az elmúlt évek egyik legsúlyosabb tragédiáját élte át. Hősies tűzoltóink napokig pihenés nélkül küzdöttek. A családok hazatérése és a felelősök elszámoltatása felé ma egy lépéssel közelebb jutottunk.”
A hatóságok közben egy másik, aznap kitört tűzeset, az Altadena-i Eaton Fire okait is vizsgálják, amelyben további 18 ember vesztette életét.
***
Fotó: JOSH EDELSON / AFP