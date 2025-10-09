Megvan a férfi, aki lángba borította Los Angelest

A Sky News szerint a sofőrként dolgozó férfi újévi Uber-műszakja után gyújtotta meg a lángokat egy hegyi túraösvényen, majd elmenekült a helyszínről. Később azonban visszatért, hogy

figyelje a tűz terjedését és videót készítsen a tűzoltók munkájáról.

Az ügyészség szerint a férfi több segélyhívást is kezdeményezett, ami – a vádirat szerint – szándékos próbálkozás lehetett arra, hogy saját szerepét ártatlannak állítsa be.

A nyomozók gyanúját az keltette fel, hogy Rinderknecht olyan részleteket is említett a kihallgatás során, amelyek a nyilvánosság előtt még nem voltak ismertek.