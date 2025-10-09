Ft
Ft
18°C
8°C
Ft
Ft
18°C
8°C
10. 09.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 09.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Rinderknecht gyújtogatás tűzvész tűz Los Angeles Egyesült Államok

Megvan a férfi, aki lángba borította Los Angelest

2025. október 09. 09:34

2025 egyik legsúlyosabb tűzvészét idézte elő, 20 évet is kaphat a gyújtogatásért.

2025. október 09. 09:34
null

Az amerikai hatóságok őrizetbe vették a 29 éves Jonathan Rinderknechtet, akit azzal gyanúsítanak, hogy szándékosan idézte elő az év elején a pusztító Los Angeles-i tűzvészt – írja a Sky News. A lángtenger 12 ember életét követelte és több ezer otthont tett üszkös romhalmazzá.

Jonathan Rinderknecht, a Los Angeles-i tűzvész okozója
Jonathan Rinderknecht, a Los Angeles-i tűzvész okozója
Forrás: X

Az amerikai ügyészség tájékoztatása szerint Rinderknechtet Floridában tartóztatták le, miután a nyomozás megállapította, hogy ő gyújtotta azt a tüzet, amely 2025. január 7-én – napokkal az első, kisebb tűzfészek oltását követően – lángba borította Los Angeles egyik legelőkelőbb tengerparti negyedét, a Pacific Palisades-et.

Ezt is ajánljuk a témában

Az Egyesült Államok egyik legsúlyosabb idei tragédiája 12 halálos áldozatot követelt, és mintegy 6000 ház, villa és épület semmisült meg.

A Sky News szerint a sofőrként dolgozó férfi újévi Uber-műszakja után gyújtotta meg a lángokat egy hegyi túraösvényen, majd elmenekült a helyszínről. Később azonban visszatért, hogy

figyelje a tűz terjedését és videót készítsen a tűzoltók munkájáról.

Az ügyészség szerint a férfi több segélyhívást is kezdeményezett, ami – a vádirat szerint – szándékos próbálkozás lehetett arra, hogy saját szerepét ártatlannak állítsa be.

A nyomozók gyanúját az keltette fel, hogy Rinderknecht olyan részleteket is említett a kihallgatás során, amelyek a nyilvánosság előtt még nem voltak ismertek.

Ezt is ajánljuk a témában

A férfi láthatóan ideges volt, és

  • később a mobiltelefonján „cigaretta okozhat-e tüzet” témájú ChatGPT-kereséseket is találtak, amit
  • a hatóságok szintén a bűnösség leplezésére tett kísérletnek tartanak.

A vizsgálat szerint a tüzet szándékosan, valószínűleg öngyújtóval lobbantották fel. A gyanúsított autójában a rendőrök találtak is egy kifejezetten grillezéshez használatos gyújtótípust, ami megerősítette a szándékos gyújtogatás gyanúját.

A cikk emlékeztet, hogy bár a tüzet kezdetben sikerült eloltani, az a föld alatt tovább parázslott, majd a januári viharos szelek nyomán újra fellángolt, immár katasztrofális következményekkel.

A férfit kedden vették őrizetbe, és szerdán áll bíróság elé Floridában.

Amennyiben bűnösnek találják, 5 és 20 év közötti börtönbüntetés várhat rá.

Amit elveszítettünk, már nem hozható vissza, de reméljük, hogy az elfogása némi igazságot hoz az áldozatoknak”

– fogalmazott a csatornának Bill Essayli megbízott ügyész.

Los Angeles polgármestere, Karen Bass hozzátette:

Városunk az elmúlt évek egyik legsúlyosabb tragédiáját élte át. Hősies tűzoltóink napokig pihenés nélkül küzdöttek. A családok hazatérése és a felelősök elszámoltatása felé ma egy lépéssel közelebb jutottunk.”

A hatóságok közben egy másik, aznap kitört tűzeset, az Altadena-i Eaton Fire okait is vizsgálják, amelyben további 18 ember vesztette életét.

***

Fotó: JOSH EDELSON / AFP

Összesen 8 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
astra04
2025. október 09. 10:23
5-20 év???? Ez terrorizmus, miért nem végzik ki?
Válasz erre
0
0
oberennsinnen49
•••
2025. október 09. 10:09 Szerkesztve
Nekünk is van olyan tűzgyújtónk, aki olyan részletekre emlékszik, amit csak a tettes ismerhet. Úgy hívják: MP. Egykori lekváros kenyér, kis budai villa, lányok szoknyája alatt bújkáló, nadrágpecséses, bennfentesen sikeres - nemzethi zászlót a nyakában cipelő és folyton folyvást "a hazáért" gyalogló, SZAKÉRTŐ HAZAFFHY.
Válasz erre
0
0
letsgobrandon-2
2025. október 09. 09:59
nem lesz könnyű bizonyítani , ha csak ennyi van
Válasz erre
1
0
Potymog
2025. október 09. 09:50
A piromániásokat nem szabadna engedni szabadon lófrálni!
Válasz erre
0
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!