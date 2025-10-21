Harc a lángok ellen: még kedd reggel is dolgoztak a tűzoltók Százhalombattán

Hátborzongató felvétel örökítette meg, ahogy a százhalombattai olajfinomítót ellepik a lángok (VIDEÓ)
A tűz rövid idő alatt terjedni kezdett, majd több kisebb-nagyobb robbanás is bekövetkezett.
Helyszíni tudósítás szerint a város szélén még kedd reggel is érezhető volt a benzin és a kén keverékére emlékeztető szúrós szag.
Hétfő éjjel tűz ütött ki a Mol százhalombattai olajfinomítójának egyik alapanyag-feldolgozó üzemében. A lángokat a katasztrófavédelem tájékoztatása szerint kedd hajnalra sikerült körülhatárolni, ám a tűzoltók még reggel is a helyszínen dolgoztak, hogy megakadályozzák a tűz újbóli fellobbanását.
Ezt is ajánljuk a témában
A tűz rövid idő alatt terjedni kezdett, majd több kisebb-nagyobb robbanás is bekövetkezett.
A beavatkozásban a létesítményi egységek mellett tizenhét tűzoltóraj vett részt Érdről, Törökbálintról, Szigetszentmiklósról és Budapestről. A lángokat több vízágyúval és habbal próbálták megfékezni, miközben a területet teljesen lezárták, és senkit nem engedtek a közelbe.
A Telex helyszíni tudósítása szerint
a város szélén, az Olajmunkás utcában még kedd reggel is érezhető volt a benzin és a kén keverékére emlékeztető szúrós szag,
bár a levegőben már nem látszott sem füst, sem láng. A Déli Lakótelepen élők szerint hétfő este tíz óra körül robbanást hallottak, amit több helyi „óriási dörrenésként” írt le. Voltak, akik a közeli panelházak tetejéről figyelték a lángokat, és videót is készítettek az eseményről.
A Mol területét kedd reggel is őrök védték, a bejáratokat piros-fehér szalaggal zárták le. A vállalat közleménye szerint személyi sérülés nem történt, és a környező településeket sem fenyegette veszély.
Ezt is ajánljuk a témában
Hétfő este tűz ütött ki a Mol százhalombattai olajfinomítójában, a Dunai Finomító AV3-as üzemében.
Orbán Viktor miniszterelnök közölte, hogy egyeztetett a Mol vezetőivel és a belügyminiszterrel. „Magyarország üzemanyag-ellátása biztonságban van” – írta, hozzátéve, hogy a tűzeset körülményeit a lehető legszigorúbban kivizsgálják.
Ezt is ajánljuk a témában
Facebook-oldalán jelentkezett a kormányfő.
Nyitókép illusztráció: CHRISTOPH SCHMIDT / DPA / DPA PICTURE-ALLIANCE VIA AFP
***