Harc a lángok ellen: még kedd reggel is dolgoztak a tűzoltók Százhalombattán

bár a levegőben már nem látszott sem füst, sem láng. A Déli Lakótelepen élők szerint hétfő este tíz óra körül robbanást hallottak, amit több helyi „óriási dörrenésként” írt le. Voltak, akik a közeli panelházak tetejéről figyelték a lángokat, és videót is készítettek az eseményről.

A Mol területét kedd reggel is őrök védték, a bejáratokat piros-fehér szalaggal zárták le. A vállalat közleménye szerint személyi sérülés nem történt, és a környező településeket sem fenyegette veszély.