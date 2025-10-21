Ft
olajfinomító tűzoltó láng Mol Százhalombatta tűz

Harc a lángok ellen: még kedd reggel is dolgoztak a tűzoltók Százhalombattán

2025. október 21. 09:39

Helyszíni tudósítás szerint a város szélén még kedd reggel is érezhető volt a benzin és a kén keverékére emlékeztető szúrós szag.

2025. október 21. 09:39
null

Hétfő éjjel tűz ütött ki a Mol százhalombattai olajfinomítójának egyik alapanyag-feldolgozó üzemében. A lángokat a katasztrófavédelem tájékoztatása szerint kedd hajnalra sikerült körülhatárolni, ám a tűzoltók még reggel is a helyszínen dolgoztak, hogy megakadályozzák a tűz újbóli fellobbanását.

A beavatkozásban a létesítményi egységek mellett tizenhét tűzoltóraj vett részt Érdről, Törökbálintról, Szigetszentmiklósról és Budapestről. A lángokat több vízágyúval és habbal próbálták megfékezni, miközben a területet teljesen lezárták, és senkit nem engedtek a közelbe.

A Telex helyszíni tudósítása szerint

 a város szélén, az Olajmunkás utcában még kedd reggel is érezhető volt a benzin és a kén keverékére emlékeztető szúrós szag,

bár a levegőben már nem látszott sem füst, sem láng. A Déli Lakótelepen élők szerint hétfő este tíz óra körül robbanást hallottak, amit több helyi „óriási dörrenésként” írt le. Voltak, akik a közeli panelházak tetejéről figyelték a lángokat, és videót is készítettek az eseményről.

A Mol területét kedd reggel is őrök védték, a bejáratokat piros-fehér szalaggal zárták le. A vállalat közleménye szerint személyi sérülés nem történt, és a környező településeket sem fenyegette veszély.

Orbán Viktor miniszterelnök közölte, hogy egyeztetett a Mol vezetőivel és a belügyminiszterrel. „Magyarország üzemanyag-ellátása biztonságban van” – írta, hozzátéve, hogy a tűzeset körülményeit a lehető legszigorúbban kivizsgálják.

Nyitókép illusztráció: CHRISTOPH SCHMIDT / DPA / DPA PICTURE-ALLIANCE VIA AFP

***

Dixtroy
2025. október 21. 12:32
"A Déli Lakótelepen élők" Az meg mi a pöcsöm? Van Füred, Ófalu, meg a kurvanagy lakótelep. Gyakorlatilag a város nagyja.
Dixtroy
2025. október 21. 12:29
Na gyerünk balcsombókok, nyomjátok, ez lehetett véletlen is, ugye? Mert ilyen véletlenek gyakran esnek meg. Mikor is volt legutóbb?
elfújta az ellenszél
2025. október 21. 11:20
A lángok lángoltak amíg el nem aludtak, ennyi a hivatalos közlemény. Esetleg valami többet? Bár ha abból indulunk ki, hogy Kassa bombázásáról nyolcvanvalahány év után is csak találgatások vannak, a Mikroelektronikai Vállalat 1986-os leégéséről még kevesebb, nem érdemes most sem túl sokat várni.
csapláros
2025. október 21. 10:23
HA nagyobb lett volna a baj, akkor első a hazai, majd a baráti országok (Szerbia) ellátása, és az ukránoknak reszeltek. Hamarabb KAPITULÁLNAK. ... de ez legyen az ő problémájuk...
