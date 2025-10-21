Hátborzongató felvétel örökítette meg, ahogy a százhalombattai olajfinomítót ellepik a lángok (VIDEÓ)

A tüzet először az üzem saját létesítményi tűzoltói próbálták megfékezni, ezt követően Érdről, Törökbálintról, Szigetszentmiklósról és Budapestről is érkeztek egységek. A tűzesetet a legmagasabb riasztási fokozatban kezelték. A munkálatokban részt vett a Komárom-Esztergom vármegyei katasztrófavédelmi mobil labor, továbbá Budapestről vegyi és por-hab konténert is a helyszínre irányítottak.

A Katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a tüzet kedd hajnalra sikerült körülhatárolni, de a tűzoltók még kedd reggel is dolgoztak az utómunkálatokon. A polgármester közösségi oldalán azt írta: „Az egyik üzemben ütött ki tűz, azt sikerült lokalizálni.”

A hatóságok egyelőre nem számoltak be sérültekről, és vizsgálják a tűz keletkezésének pontos okát.

Nyitókép: Molnár-Gazsó János Facebook-oldala

