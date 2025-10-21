Hátborzongató felvétel örökítette meg, ahogy a százhalombattai olajfinomítót ellepik a lángok (VIDEÓ)

Rendkívüli bejelentést tett Orbán Viktor a százhalombattai olajfinomítóban történt robbanás kapcsán
Facebook-oldalán jelentkezett a kormányfő.
A tűz rövid idő alatt terjedni kezdett, majd több kisebb-nagyobb robbanás is bekövetkezett.
Hétfő este tűz ütött ki a százhalombattai olajfinomítóban, amely idén ünnepli fennállásának 60. évfordulóját. A lángok az alapanyag-feldolgozó üzemben csaptak fel, és a helyszínen robbanások is történtek – közölte a Katasztrófavédelem.
Ezt is ajánljuk a témában
Facebook-oldalán jelentkezett a kormányfő.
Az első lángcsóvákat hétfő este, körülbelül háromnegyed tízkor észlelte az Időkép tököli repülőterén elhelyezett webkamera, amely éppen a létesítmény irányába néz.
A felvételeken jól látható, hogy a tűz rövid idő alatt továbbterjedt, majd több kisebb-nagyobb robbanás is bekövetkezett.
A tüzet először az üzem saját létesítményi tűzoltói próbálták megfékezni, ezt követően Érdről, Törökbálintról, Szigetszentmiklósról és Budapestről is érkeztek egységek. A tűzesetet a legmagasabb riasztási fokozatban kezelték. A munkálatokban részt vett a Komárom-Esztergom vármegyei katasztrófavédelmi mobil labor, továbbá Budapestről vegyi és por-hab konténert is a helyszínre irányítottak.
A Katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a tüzet kedd hajnalra sikerült körülhatárolni, de a tűzoltók még kedd reggel is dolgoztak az utómunkálatokon. A polgármester közösségi oldalán azt írta: „Az egyik üzemben ütött ki tűz, azt sikerült lokalizálni.”
A hatóságok egyelőre nem számoltak be sérültekről, és vizsgálják a tűz keletkezésének pontos okát.
Nyitókép: Molnár-Gazsó János Facebook-oldala
***