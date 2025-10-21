Ft
Rendkívüli bejelentést tett Orbán Viktor a százhalombattai olajfinomítóban történt robbanás kapcsán

2025. október 21. 09:11

Facebook-oldalán jelentkezett a kormányfő.

2025. október 21. 09:11
null

Ahogy korábbi cikkünkben mi is beszámoltunk róla, hétfő este tűz ütött ki a Mol százhalombattai olajfinomítójában, a Dunai Finomító AV3-as üzemében. A lángokat sikerült lokalizálni. A környékbeliek robbanásról és nagy füstről számoltak be. Személyi sérülés nem történt, a baleset pontos okát vizsgálják.

A hír kapcsán Orbán Viktor is megszólalt, Facebook-oldalán a következőket írta:

„Ma reggel egyeztettem a MOL vezetőivel és a belügyminiszterrel. Magyarország üzemanyag-ellátása biztonságban van. A százhalombattai olajfinomítóban történt tűzeset körülményeit a lehető legszigorúbban kivizsgáljuk.”

Udi____
2025. október 21. 12:58
Gondolom van sok térfigyelő kamera finomító területén. Érdemes lesz végignézni a felvételeket.
Berendel
2025. október 21. 12:01
A BBC már címlapon írja, hogy értesülései szerint orosz dróntámadás érte a magyar finomítót. Az okot is megfejtették: Putyin annyira vesztésre áll, hogy már legjobb barátját sem kíméli.
harald
2025. október 21. 12:00
Menjen Trump is az elszenesedett cuccok takarítására !!
makapaka2
2025. október 21. 11:33
Ettő a mostani, ukránbarát ellenzékünktől bármi aljasság kitelik, és sajnos várható is lesz!
