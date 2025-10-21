Rendkívüli bejelentést tett Orbán Viktor a százhalombattai olajfinomítóban történt robbanás kapcsán

Mi zajlik itt? Robbanás történt a százhalombattai olajfinomítóban!
A tüzet megfékezték a tűzoltók.
Facebook-oldalán jelentkezett a kormányfő.
Ahogy korábbi cikkünkben mi is beszámoltunk róla, hétfő este tűz ütött ki a Mol százhalombattai olajfinomítójában, a Dunai Finomító AV3-as üzemében. A lángokat sikerült lokalizálni. A környékbeliek robbanásról és nagy füstről számoltak be. Személyi sérülés nem történt, a baleset pontos okát vizsgálják.
A hír kapcsán Orbán Viktor is megszólalt, Facebook-oldalán a következőket írta:
„Ma reggel egyeztettem a MOL vezetőivel és a belügyminiszterrel. Magyarország üzemanyag-ellátása biztonságban van. A százhalombattai olajfinomítóban történt tűzeset körülményeit a lehető legszigorúbban kivizsgáljuk.”
