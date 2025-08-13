Ft
08. 13.
szerda
Deutsch Tamás könnyűzene Fidesz

„Mocskos Fidesz”

2025. augusztus 13. 10:35

Azt gondolják, azt írják, azt mondják, azt zenélik.

2025. augusztus 13. 10:35
Deutsch Tamás
Deutsch Tamás
Facebook

„A könnyűzenei (popzenei, beat-pop-rock zenei) világ előadóinak jól ismert része (Koncz Zsuzsa, Bródy János, Dés László, Zorán, Pa-dö-dő, Hernádi Judit, Gerendás Péter, Geszti Péter, Oláh Ibolya, Hrutka Róbert, Hajós András, Quimby, Lovasi András, Péterfy Bori, 30Y, Punnany Massif, Halott Pénz, Irie Maffia, Majka, ByeAlex, Margaret Island, Fran Palermo, Carson Coma, Azahriah, Krúbi, Beton.Hofi, Pogány Induló, tovább is van, mondjam még) 35 éve minden testhelyzetben

azt gondolják, azt írják, azt mondják, azt zenélik, hogy »Mocskos Fidesz« (a történeti hűség kedvéért, előtte azt, hogy »Mocskos MDF«).

Ez idő alatt a nemzeti oldal 9 parlamenti választásból 6-ot megnyert. Ez is 2/3. Nekik is köszönjük! Ennyi.”

Nyitókép: Földházi Árpád

***

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Obsitos Technikus
2025. augusztus 13. 11:01
Ennyi :-D
0
0
ördöngös pepecselés
2025. augusztus 13. 11:00
én csak annyit tennék hozzá, hogy mocskos az aki tapsikol ennek miközben a közbeszéd állapotáról panaszkodik és a Fideszre hárítja azt
0
0
dimaggio
2025. augusztus 13. 10:57
A mensevikek már megint bolsevikoknak képzelik magukat .
0
0
elégia
2025. augusztus 13. 10:45
Elegáns. Így kell. Így több mint a 2/3 jól jár. Amúgy meg hajrá Fradi!
3
0
