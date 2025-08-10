A balos értelmiség a felelős azért, hogy ilyen heves indulatok uralják a közbeszédet – állítja a szakértő

Jobban oda kellene figyelni minden olyan embernek, aki vagy zenészként vagy véleményformálóként megnyilatkozik a nagyközönség előtt –mondta az Alapjogokért Központ és a Hír FM Az igazság órája című műsorának vendégeként Mohácsy István, a Fidelitas elnöke. A politikus kifejtette, szerinte a Fleck Zoltán-ügy, a Majka-ügy és az Azahriah-ügy egy tőről fakad, és

nem szabadna indulatokat vinni a közéletbe, mert ezek az indulatok vezetnek az olyan erőszakos merényletekhez, mint a Robert Fico, vagy épp a Donald Trump elleni támadás.

Dornfeld László, az Alapjogokért Központ vezető elemzője erre reagálva elmondta, a közbeszéd jelenlegi állapotáért a balos értelmiség a felelős, amely

„úgy gondolja, kivonhatja magát mindenféle erkölcsi felelősség alól”

azzal a kifogással, hogy Magyarországon diktatúra van, amit aztán négy évente le akarnak váltani.

Mohácsy István szerint a digitális polgári körökön keresztül a Fidesz az online térbe is át tudja ültetni az offline valóságban jól működő szervezettségét, és ezzel új mederbe terelheti az internetes politikai diskurzust. –

