08. 10.
vasárnap
A balos értelmiség a felelős azért, hogy ilyen heves indulatok uralják a közbeszédet – állítja a szakértő

2025. augusztus 10. 16:21

Azt is elmondta, miért.

2025. augusztus 10. 16:21
Jobban oda kellene figyelni minden olyan embernek, aki vagy zenészként vagy véleményformálóként megnyilatkozik a nagyközönség előtt –mondta az Alapjogokért Központ és a Hír FM Az igazság órája című műsorának vendégeként Mohácsy István, a Fidelitas elnöke. A politikus kifejtette, szerinte a Fleck Zoltán-ügy, a Majka-ügy és az Azahriah-ügy egy tőről fakad, és

 nem szabadna indulatokat vinni a közéletbe, mert ezek az indulatok vezetnek az olyan erőszakos merényletekhez, mint a Robert Fico, vagy épp a Donald Trump elleni támadás.

Dornfeld László, az Alapjogokért Központ vezető elemzője erre reagálva elmondta, a közbeszéd jelenlegi állapotáért a balos értelmiség a felelős, amely 

„úgy gondolja, kivonhatja magát mindenféle erkölcsi felelősség alól” 

azzal a kifogással, hogy Magyarországon diktatúra van, amit aztán négy évente le akarnak váltani.

Mohácsy István szerint a digitális polgári körökön keresztül a Fidesz az online térbe is át tudja ültetni az offline valóságban jól működő szervezettségét, és ezzel új mederbe terelheti az internetes politikai diskurzust. –

A teljes adás itt érhető el:

Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

 

 

kobi40
2025. augusztus 10. 18:07
Azért ne tagadjuk le, hogy Bayer Zsolt , Jeszenszky Zsolt és a PS több publicistája is vitte a prímet a jobboldali közbeszéd kocsma szintre vulgarizálásában. Bayer műsorában rendszerint minden második mondatba belesípoltak. Mondjuk azt az 1919-es, nyials/bolsevik/ávós szintet kizárólag a baloldal produkálta, mely hangot az ősbolsevik “szarból jött magyarok”, a Hogyan gondozd a magyarodat” c. SZDSZ-es “értelmiségnek” csúfolt szellemi csőlakók indítottak már a80-as évek végén, 90-es évek elején, és éveken keresztül tolták a Rádióban. Minden médiumot ők uraltak.
Válasz erre
0
0
catalina11
2025. augusztus 10. 18:06
Dornfeld László, az Alapjogokért Központ vezető elemzője erre reagálva elmondta, a közbeszéd jelenlegi állapotáért a balos értelmiség a felelős, amely „úgy gondolja, kivonhatja magát mindenféle erkölcsi felelősség alól” a zsidó Rosa Luxemburg 1918 decemberében ezt írta: „Az emberiség legmagasabbrendű eszméi nevében, ellenségeinkkel szemben ez a jelszó: nyomd ki a szemét, térdelj a mellkasára!”
Válasz erre
1
0
gullwing
2025. augusztus 10. 18:02
johannluipigus 2025. augusztus 10. 17:33 TGM egy ösbolsi volt, egy igen csak gyorsan változó véleménnyel... Nem az volt a baj hogy hülyeséget beszélt, az volt hogy ezt el is hitte..
Válasz erre
1
0
Gonella
2025. augusztus 10. 17:59
kéri minapi kijelentésének azon vonatkozásáról, miszerint a fideszes szimpatizánsokat úgy kellene kezelni, mint a pestiseseket, még igazán nem is esett szó! miért épp a pestises kifejezést használta, hisz ha valaki bármilyen járványban betegszik meg, az nem gyűlöletet, hanem részvétet érdemel, még csak véletlenül sem aids betegeket említett (hiszen az már végképp nem polkorrekt ugye!), hanem a pestises megjelöléssel azt sugallja, hogy velük semmilyen közösséget nem lehet vállalni, mint fertőzőt - egyébként természetesen el kell különíteni, - de szánalmat, együttérzést nem kell érezni, ami eleve az elemi emberi humanista normák semmibe vétele! szóval egy gonosz, aljas gyűlölködő,aki egyenesen gyáva kimondani amit gondol (vagyis lőjétek már le ov-t!) , három vereség után is. úgy, hogy már minden messiás seggét tükörfényesre nyalta!
Válasz erre
0
0
